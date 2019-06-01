Судьбу Сарри в «Челси» решает не «Челси»

В течение сезона пресса склонялась к мысли, что «Челси» уволит менеджера команды Маурицио Сарри по завершении кампании, но теперь, похоже, клуб не хочет с ним прощаться, а уйти желает именно тренер.

«Челси» провел противоречивый сезон

На первый взгляд, странно быть недовольным первым годом работы Маурицио Сарри во главе «Челси»: коллектив, в конце концов, выиграл Лигу Европы, вышел в финал другого турнира и занял третье место в АПЛ, тогда как два лучших клуба побили рекорды чемпионата. Революционные изменения в других команда были построены на гораздо меньших достижениях, и если этого недостаточно, Герберт Чепмен, Билл Шенкли, Дон Реви, Брайан Клаф (дважды) и Алекс Фергюсон были бы уволены задолго до создания своих победоносных дружин.

Ничто, пожалуй, не наносит такого вреда долгосрочным перспективам клубов, как нетерпение и требование успеха здесь и сейчас. Не случайно, что финал Лиги чемпионов будет оспариваться коллективами, менеджеры которых работают с 2014 и 2015 годов соответственно, и по состоянию на сегодня ни один из них не выиграл в английском футболе столько же, сколько Сарри.

Но это не значит, что терпение всегда уместно, поскольку бывали случаи, когда трофеи служило облицовкой для глубоко укоренившихся проблем, в то время, как качество футбола не соответствовало результатам. И в этом сезоне для «Челси» наверняка были времена, когда футбол в его исполнении не был удачлив. Произошли странные провалы, как в матчах против «Эвертона», «Борнмута» и «Манчестер Сити», и даже несмотря на то, что ближе к концу сезона домашних побед стало больше, команда продолжала играть медленно.

Сарри был обречен не дать больший результат

Тем не менее, этого следовало ожидать, ведь Сарри — уникальный тренер, и его методы требуют времени для усвоения. Он никогда не собирался в одночасье воспроизводить те философию и энергетику, которые были присущи его «Наполи», особенно с учетом того, что эта команда в целом не подходит для этого стиля и постоянно склонна к приступам дезорганизации.

Как и в случае с Луи ван Галом в «Манчестер Юнайтед», попытка навязать чужеродную систему привела к нехватке темпа, когда игроки пытались приспособиться. И, как и в случае с Ван Галом в «МЮ», возможно, наступает момент, когда правление клуба решает, что ничего не получится.

Должен ли этот момент наступить всего через год после прихода нового рулевого, сомнительно. «Челси» говорил об изменении своего подхода, о создании более долгосрочной стратегии, но факт остается фактом: если Сарри все еще будет в клубе в конце ноября, он станет первым менеджером «Синих», кто так долго работает после неудачной попытки выиграть чемпионат со времен Клаудио Раньери.

Сарри наверняка покинет «Челси»

Согласно свежей информации британских медиа, менеджер свежеиспеченного победителя Лиги Европы намерен вернуться в Италию, где ему поступило предложение от «Ювентуса» заключить контракт до 2022-го года. По данным The Guardian, специалист уже провел переговоры с руководством клуба 31 мая, заявив, что хочет снова работать на родине. Авторитетное издание отмечает, что правление «Челси» готово сохранить тренера, но тот желает уйти в отставку, а «Старая Синьора» заплатит компенсацию, то не станет чинить ему препятствий.

Сообщает, что теперь директор лондонцев Марина Грановская собирается обсудить ситуацию с владельцем клуба Романом Абрамовичем, но от чемпиона Италии ожидают формального предложения по поводу услуг Сарри, оставшийся год по контракту которого оценивается в 5 млн фунтов. Поэтому, скорее всего, «Ювентусу» придется выплатить компенсацию английской стороне, если он действительно хочет видеть соотечественника у руля коллектива.

Посему нет смысла рассуждать, останется ли тот на «Стамфорд Бридж» — скорее всего, нет. Тот же The Guardian пишет, что заменить его может как раз покинувший «бьянконери» Массимилиано Аллегри. Другие кандидаты — экс-рулевой ПСЖ Лоран Блан и менеджер «Дерби Каунти» и легенда клуба Френк Лампард.

Судя по всему, именно один из этих троих специалистов и возглавит команду, и здесь многое зависит от того, кто из них будет в приоритете, и согласится ли работать целый год без усиления состава из-за наложенного ФИФА запрета на новичков и уходящего в «Реал» лидера Эдена Азара. 0