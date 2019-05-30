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    Ошибки Эмери, мотивация Сарри и красивое прощание Азара

    Главные выводы по итогам минувшего финала Лиги Европы

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    Эден Азар
    Эден Азар
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    В Баку состоялся финальный поединок Лиги Европы, в котором «Челси» разгромил «Арсенал» со счетом 4:1 и во второй раз в своей истории выиграл турнир. Автор Squawka Гарри Эдвардс подвел итоги минувшего матча.

    Азар попрощался красиво

    Судя по всему, Эден Азар провел свой последний матч в качестве игрока «Челси». И сделал он это очень эффектно.

    Как и большинство игроков на поле, бельгиец посредственно провел первый тайм, не часто используя свою скорость и технику. Но затем «Челси» потребовался человек, который должен был изменить ситуацию и это был именно Азар.

    После того, как Оливье Жиру ударом головой открыл счет Азар классно разобрался на левом фланге и отдал пас в центр штрафной на Педро — испанцу осталось только точно пробить и удвоить преимущество «синих».

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    • Затем игра пошла по ожидаемому сценарию. «Челси» заработал пенальти и получил возможность похоронить интригу. Именно Азар подошел к точке и записал на свой счет 20-й гол в сезоне — это его лучший результат за всю карьеру в «Челси».

    Но этого оказалось мало для Азара. Когда Алекс Ивоби сократил отставание «Арсенала», Эден Азар обыгрался с Жиру и хлестким ударом оформил дубль.

    Маурицио Сарри ранее говорил, что ждет от Азара 40 голов за сезон, но и без этой отметки бельгиец покидает «Челси» с высоко поднятой головой и медалью Лиги Европы.

    «Арсеналу» нужен правый защитник

    Правый фланг «Арсенала» провалился
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    Финал был разделен на два разных тайма, а Энсли Мэйтленд-Найлз стал частью этого процесса.

    В первые 45 минут 21-летний англичанин великолепно отрабатывал в защите и подключался к атакам. Он устроил большие проблемы Эмерсону на правом фланге и выглядел так, словно способен стать главным героем встречи.

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    • Однако после перерыва парень вышел на поле и сник. Все три гола, забитые «Челси» с игры, проходили через фланг Мэйтленда-Найдза, а Эден Азар вообще чувствовал себя в той зоне очень комфортно. Затем был пенальти с участием молодого защитника, после которого стало ясно, что он не выдержал психологическое напряжение.

    Это не означает, что Мэйтленд-Найлз — плохой игрок, но «Арсеналу» однозначно нужен еще один правый защитник, который может подменить Эктора Бельерина в таких поединках, если испанец получил травму.

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    «Арсенал» не смог остановить Жиру
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    Помимо Эдена Азара, на поле у «Челси» был еще один герой, который больше остальных раздражал болельщиков «Арсенала».

    Недовольный статусом резервиста Оливье Жиру в январе прошло года покинул «Арсенал» и присоединился к «Челси». Этот шаг позволил «канонирам» подписать Пьера-Эмерика Обамеянга, но в выигрыше в итоге оказались «аристократы».

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    • Жиру снова смирился с ролью игрока ротации, но при этом он стал движущей силой команды в Лиге Европы, записав на свой счет 11 голов в 15 играх и став лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша турнира.

    Опытный форвард сумел забить гол и стать первым французом, который забил 11 мячей в рамках одной еврокубковой кампании. Он опередил прошлого рекордсмена Жюста Фонтена. Жиру также стал первым автором 11 голов в одном розыгрыше еврокубка в составе английского клуба с тех пор, как этой отметки в сезоне 2004/05 достиг Алан Ширер с «Ньюкаслом».

    Ивоби — будущая звезда «Арсенала»

    Ивоби ждет большое будущее
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    Главным вопросом для Унаи Эмери перед финалом заключался в том, стоит ли ставить в ворота Петра Чеха или предпочесть Бернда Лено. Но, возможно, стоило задуматься о другом.

    Выбрав схему 3-4-1-2, Эмери выставил Месута Озила за спины Обамеянга и Ляказетта, но это была ошибка. Немец провел серый матч, создав лишь один голевой шанс для партнеров за 77 минут.

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    • Затем вышел Алекс Ивоби и атака «Арсенала» значительно прибавила в темпе. Нигериец в одном из моментов решился на удар слета и записал на свой счет шедевральный гол.

    Если бы Ивоби вышел на поле с первых минут, то все могло сложиться совершенно иначе. Алекс играет за «канониров» довольно давно, но ему всего 23 года. Эмери стоит попробовать построить команду вокруг этого парня.

    Сарри поработал с игроками в перерыве

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    По ходу всего сезона главный тренер слушал критику от болельщиков из-за явного отсутствия мотивационного разговора с командой в перерыве. Слишком часто «синие» сыпались впервые 15 минут второго тайма.

    Однако в Баку Маурицио Сарри явно провел правильный разговор с подопечными. Игроки вышли на поле и не были медлительными и вялыми, как в первые 45 минут. Команда действовала агрессивно и с акцентом на атаку.

    Во втором тайме был виден стиль игры, который был близок Сарри еще в «Наполи». Итог — тренер получил первую медаль у руля «аристократов», хотя его будущее все еще остается под вопросом. Слухи отправляют специалиста в «Ювентус». В любом случае, Сарри не стоит стыдиться своего первого сезона в Англии. 0

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