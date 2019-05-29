Проблема Сарри. Итальянцу не удалось привить «Челси» свой стиль игры

рассказывал историю о том времени, когда его вызвали в дом, где владелец «Челси», недовольный игрой команды, сделал ему выговор. Для итальянского тренера это был сигнал тревоги, ведь его подопечные провели всего одну игру в сезоне АПЛ, которую выиграли 6:0.

Это случилось почти девять лет назад, но эту историю стоит пересказать, потому что в ней кроется подсказка о том, как поражение от «Манчестер Сити» со счетом 0:6 в феврале, скорее всего, повлияло на иерархию внутри «Челси». Мало кто из тренеров, кроме Сарри, после подобных провалов оставался на своем посту до конца сезона, да еще и готовил команду к еврокубковому финалу.

Сидя на пресс-конференции после очередного домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2 в Кубке Англии, Сарри мысленно уже прощался с клубом. Фанаты на «Стэмфорд Бридж», особенно самые громкие на трибуне Мэтью Хардинга, донесли итальянцу информацию по поводу того, что они о нем думают.

Волновали ли его фанаты? «Нет меня волнуют результаты, а не фанаты». Волновала ли его потеря работы? «Я больше волновался, когда шел вторым в Италии». Когда ему снова задали аналогичный вопрос, он ответил: «Это не моя проблема».

Но было бы неправильно говорить, что Сарри сдался. Он был расстроен, а не говорил об отставке. Единственное, что казалось очевидным, это то, что он решил не менять игровой стиль. Больше всего его раздражало то, что «Челси» до сих пор не играл так, как он хотел. «Мы играем совершенно в другой футбол», — жаловался он.

Тем не менее, затем мы увидели своего рода мини-возрождение, в результате которого «Челси» поднялся с шестого на третье место, опередив «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и даже «Тоттенхэм», у которого отыграл целых десять очков. И все же это было сложно назвать триумфом методов Сарри. Самая большая проблема для наставника «синих» как раз и заключалась в том, что его идеи были почти полностью отвергнуты.

Критика со стороны болельщиков

Тренер так и не смог убедить болельщиков в правильности своего курса. Лишь после длительного ожидания Каллум Хадсон-Одои получил доверие Сарри и отыграл четыре подряд матча со старта в Премьер-лиге, прежде чем получил травму. В то же время Рубен Лофтус-Чик тоже пробился в состав. Их выступления только подтвердили, что тренеру следовало задействовать их намного раньше.

Даже во время ответного полуфинала Лиги Европы против «Айнтрахта» во Франкфурте было хорошо слышно гул трибун, когда Росс Баркли менял Лофтуса-Чика. По иронии судьбы, фанаты предпочли бы увидеть замену Матео Ковачича, которая еще в начале сезона вызывала насмешки из-за своей предсказуемости. Доверие было потеряно.

Когда вы влюблены, любую черту характера можно выдать за очаровательную слабость. Когда нет, каждая мелочь начинает раздражать. Это проблема для Сарри, потому что работа тренера строится как раз на доверии, которое некоторые сторонники клуба уже потеряли. Можно ли исправить ситуацию? Возможно. Окончательно потеряны пока только самые ярые фанаты.

Февральское изменение стиля

Изучите основную статистику стартовых 26 туров Премьер-лиги, кульминацией которых стало поражение на «Этихаде», и вы увидите признаки того, что Сарри пытался сделать с командой. В тот момент игроки очень четко пытались реализовать его идеи на поле.

Было очень много передач. Только «Манчестер Сити» имел больше комбинаций с как минимум десятью передачами. Разница была лишь в том, что «Челси» никак не удавалось находить момент для удара. «Синие» также задействовали прессинг, притом очень высоко, что позволяло им начинать собственные атаки ближе к чужим воротам.

Сарри часто настаивал, что не отступит от своих идей, но с тех пор «Челси» серьезно изменился. В финальном матче Кубка лиги против «Манчестер Сити» мы не видели прежней команды. «Синие» отдали сопернику мяч и ушли в глубокую оборону, сбросив с себя часть риска.

Этого оказалось достаточно, чтобы доиграть до серии пенальти. Сарри находился одном-двух ударах от первого трофея. Но, что любопытно, перспектива возвращения уважения обернулась для него унижением, когда на последних секундах овертайма Кепа отказался покидать поле.

С тех пор команда даже не пыталась играть в его футбол. Начался чистый прагматизм. Эти игроки проявили свой характер в финале Кубка лиги, они же продолжали действовать на футбольном поле по-своему. Сарри же был обычным наблюдателем, маниакальной фигурой внутри технической зоны, тем, чьи идеи больше не воплощались в жизнь.

Что случилось с «Сарри-болом»?

Статистика показывает, что в дюжине матчей Премьер-лиги, которые «Челси» провел после переломного периода, перед нами была совершенно другая команда. Количество комбинаций с длительными перепасовками за игру уменьшилось почти на 50 процентов, зато в них появилось больше смысла.

Как менялся стиль игры «Челси» skysports.com

Действительно, общее количество выполненных передач перед ударом либо перед доставкой мяча в чужую штрафную осталось почти таким же, как раньше. Другими словами, лондонцы просто отказались от большого количества бессмысленных перепасовок.

Чтобы лучше описать этот момент подчеркнем, что «Челси» стал совершать примерно на 100 передач меньше за игру, но эти передачи практически не повлияли на остроту в атаке, потому что количество пасов в чужие владения и касаний в штрафной площади даже увеличилось.

Статистика до и после поражения от «МанСити» skysports.com

Жоржиньо, символ футбола Сарри, был центральной фигурой в первой части сезона. Он даже побил рекорд Премьер-лиги по количеству передач в матче против «Вест Хэма» в сентябре. Впрочем, сейчас он уже не столь продуктивен. Полузащитник снизил свои показатели с 85 передачи в среднем за 90 минут до 66. Это отражает изменение подхода команды.

Стиль Сарри остался в прошлом?

Не совсем ясно, эти изменения произошли из-за того, что футбольный стиль Сарри совершенствуется, или из-за того, что этот стиль остался в прошлом. В любом случае этот вопрос стоит задать, учитывая неопределенность по поводу будущего итальянца. В конце концов, «Челси» пригласил его благодаря его большим идеям.

Другие тренеры тоже имеют четко определенную тактику. Например, дуэт, который вывел свои команды в финал Лиги чемпионов. Однако и Юрген Клопп, и Маурисио Почеттино также славятся отличными персональными качествами. Это тренеры, которые вдохновляют своих подопечных силой своего характера, а также тактическим превосходством.

Сарри никогда не претендовал на то, чтобы обладать таким же очарованием. Его наняли, потому что у него было определенное видение игры. Пока не совсем понятно, все ли в клубе стремились к этому видению, тем более что современная идентичность «Челси» строилась на скорости, мощи и контратаках. Но «синие» не в первый раз стремились к чему-то совершенно новому.

Если стиль Сарри не появится и в Баку, то ситуация на «Стэмфорд Бридж» станет еще мрачнее. Фанаты не совсем довольны, да и не только они. Итальянец поднял «Челси» на третье место в АПЛ и вывел в два кубковых финала. Возможно, это успех. Впрочем, не похоже, что тренер и болельщики этому рады. 0