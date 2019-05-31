«Челси» — победитель Лиги Европы. Что ждет клуб дальше?

«Челси» мощно сыграл во втором тайме финального матча Лиги Европы, обыграв «Арсенал» со счетом 4:1. Этот успех принес главному тренеру команды Маурицио Сарри первый крупный трофей в карьере.

Если учесть, что «Челси» также занял третье место в Премьер-лиге, можно сделать вывод, что итальянский специалист справился со своей работой в дебютном сезоне в Лондоне. И все же его будущее остается неопределенным. То же самое касается и Эдена Азара, героя «Челси», оформившего в Баку дубль.

На фоне трансферного запрета тучи над «Стэмфорд Бридж» начали сгущаться. Журналисты SkySports решили разобраться, какие вызовы ждут клуб в ближайшем будущем.

Что ждет Маурицио Сарри в будущем?

У Сарри осталось два года по контракту с «Челси», но постепенно нарастают слухи о том, что его уход неминуем, тем более что появился интерес со стороны «Ювентуса», расставшегося со своим главным тренером.

Предполагается, что Сарри встречался с официальными представителями туринского клуба, да и в Баку президент «Челси» Брюс Бак общался с коллегой из «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Когда перед игрой у Сарри спросили, будет ли предстоящий матч последним для него в «Челси», он ответил: «Мое будущее — среда. На данный момент я думаю только о финале».

Публично специалист говорил только о том, что после финала Лиги Европы намерен обсудить свое будущее с руководством, у которого хочет спросить, довольно ли оно его работой.

При этом инсайдеры ожидают его ухода, ведь болельщики «Челси» совсем не в восторге от Сарри, да и шанс получить компенсацию за него может быть упущен.

Кто станет новым главным тренером «Челси»?

В преддверии финала плей-офф Чемпионшипа между «Дерби» и «Астон Виллой» появилась информация о том, что Фрэнк Лэмпард претендует на пост наставника «Челси».

Сам Лэмпард опроверг эту информацию, заявив, что журналисты выбрали не лучшее время для поднятия темы.

«Об этом говорят в течение всего сезона. Сейчас сложно что-то сказать, поскольку у них есть игра в запасе. Более того, нам тоже предстоит сыграть важный матч», — сказал экс-игрок «синих».

Последующее поражение «Дерби» в сочетании с успехом «Челси» сняло некоторую долю неопределенности.

И хотя владелец «Дерби» Мел Моррис недавно заявил, что по поводу Лэмпарда к нему никто не обращался, он признал, что воссоединение специалиста с родным клубом почти неизбежно.

«Я уверен, что "Челси" и Фрэнк воссоединятся в какой-то момент. Как только это произойдет, вы обо всем узнаете, потому что это его клуб», — сказал Моррис.

Как обстоят дела с трансферным запретом?

Хорошей новостью для «Челси» является то, что их относительно успешный финиш сезона позволил команде подняться на третье место в АПЛ и получить путевку в Лигу чемпионов — жизненно важный турнир с точки зрения роста доходов.

Плохая новость заключается в том, что усиление команды может стать непростым делом независимо от доходов или личности тренера, а все из-за запрета на трансферы, который наложила ФИФА.

Международная федерация наложила запрет на два трансферных окна еще в феврале после расследования по делу о подписании лондонским клубом иностранных игроков в возрасте до 18 лет.

Правила гласят, что игроки младше 18 лет не могут переходить в клуб из другой страны, если только их родители не переехали туда по причинам, не связанным с футболом.

Лондонцы были разочарованы, когда в начале этого месяца их апелляция была отклонена. Они не согласились с этим решением и утверждали, что обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Тем не менее, CAS пока не получал никаких обращений от «Челси».

Что все это значит для будущего Эдена Азара?

Учитывая вероятность того, что «Челси» не сможет приобретать новых игроков, ситуация с уходом Эдена Азара в «Реал» может усложниться.

Звездный форвард не скрывал своего желания переехать в Мадрид и перед финалом Лиги Европы говорил о надежде на идеальное прощание в Баку после семи лет в «Челси».

Каким бы взволнованным не казался Азар, мысленно он, похоже, принял окончательное решение.

«Да, я принял решение, но оно касается не только меня», — сказал он после нулевой ничьей с «Лестером» в заключительном туре АПЛ. Подобные настроения мы увидели и на поле в Баку.

Пока «Челси» не чувствует серьезного давления по вопросу продажи Азара, а переговоры по возможной сделке ведет директор «синих» Марина Грановская. 0