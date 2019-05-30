От Раньери до Сарри. Рейтинг всех тренеров «Челси» в эпоху Абрамовича

С тех пор, как 16 лет назад Роман Абрамович стал владельцем «Челси», лондонский клуб добился серьезного успеха. Но из-за желания русского владельца всегда быть на высоте как на внутренней арене, так и на международной, «Челси» сменил большое количество тренеров. Лишь немногие из них продержались больше двух сезонов, прежде чем были уволены.

На данный момент команду возглавляет Маурицио Сарри, который пришел на смену уволенному летом 2018 года Антонио Конте. За два года у руля «Челси» Конте сумел привести «синих» к чемпионскому титулу АПЛ в сезоне 2016-2017, но в свой второй сезон не смог вывести команду в Лигу чемпионов. Победы в Кубке Англии над «МЮ» оказалось недостаточно для того, чтобы Конте сохранил свою работу.

Сарри свой первый сезон во главе «Челси» завершил победой в Лиге Европы и возвращением в Лигу чемпионов. Но, несмотря на это, слухи о его будущем никуда не делись, и тренера уже сватают в «Ювентус».

Давайте посмотрим, на каком месте Конте и Сарри окажутся в рейтинге лучших тренеров «Челси» за последние 16 лет.

13. Андре Виллаш-Боаш (2011-2012)

Трофеи: нет

Результаты команды: 40 матчей, 19 побед, 11 ничьих, 10 поражений

Андре Виллаш-Боаш givemesport.com

Андре Виллаш-Боаш на посту главного тренера «Челси» сменил Карло Анчелотти. Это было громкое тренерское подписание — португальца называли «следующим Моуриньо». Виллаш-Боаш только что добился успеха с «Порту», у него были продуктивные идеи касательно игры команды, а также введения в состав молодых футболистов.

Но португальский тренер слишком быстро попытался отказаться от старой гвардии, что сказалось на результатах команды. Все выглядело так, что клуб ждет очередной сезон без трофеев.

Что еще хуже для Виллаша-Боаша, так это то, что ему пришлось со стороны наблюдать, как через пару месяцев после увольнения, его экс-подопечные побеждают в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

12. Луис Фелипе Сколари (2008-2009)

Трофеи: нет

Результаты команды: 36 матчей, 20 побед, 11 ничьих, 5 поражений

Луис Фелипе Сколари goal.com

Летом 2008 года фанаты «Челси» обрадовались назначению на пост главного тренера команды экс-наставника сборных Бразилии и Португалии Луиса Фелипе Сколари. Но радость эта была недолгой, поскольку «Челси» начал выглядеть уныло, а на поверхность всплыли слухи о том, что в команде заправляют игроки, а не тренер.

Несмотря на то, что на момент ухода Сколари, «Челси» занимал в таблице АПЛ третье место, казалось, что команда движется вникуда. Бразилец позже утверждал, что его уволили из-за «проблем с коммуникацией» — он не говорил по-английски.

11. Гус Хиддинк II (2015-2016)

Трофеи: нет

Результаты команды: 27 матчей, 10 побед, 11 ничьих, 6 поражений

Сезон 2015-2016 — тот, о котором в «Челси» предпочли бы не вспоминать. Гус Хиддинк во второй раз пришел в команду, чтобы исправить ситуацию, возникшую под руководством Жозе Моуринью — «синие» занимали в АПЛ шестнадцатое место.

К тому моменту «Челси» уже выбыл из Кубка лиги, а под руководством Хиддинка вылетел от ПСЖ из Лиги чемпионов, а в четвертьфинале Кубка Англии проиграл «Эвертону».

В АПЛ команда в итоге к концу чемпионата поднялась на десятое место, но второй приход Хиддинка был далеко не таким успешным, как первый — лишь 10 побед в 27 матчах.

10. Клаудио Раньери (2000-2004)

Трофеи: нет

Результаты команды: 184 матча, 95 побед, 44 ничьи, 45 поражений

Клаудио Раньери Sky Sports

Раньери, который был первым тренером «Челси» в эпоху Романа Абрамовича, уже при новом владельце провел в клубе всего один сезон.

Раньери неплохо справлялся со своей работой до этого — он вывел команду в финал Кубка Англии в 2002 году и постепенно продвигал ее все выше в чемпионате Англии. Плюс при нем в команде начал раскрываться Джон Терри, а также был подписан Фрэнк Лэмпард.

При Абрамовиче «Челси» под руководством Раньери финишировал в АПЛ на втором месте после непобедимого в том сезоне «Арсенала». Это было значительным результатом. Плюс итальянец вывел «Челси» в полуфинал Лиги чемпионов, в четвертьфинале выбив «Арсенал», но именно из-за его решений команда не смогла пройти «Монако» в 1/2 финала, что в итоге и привело к завершению работы Раньери в «Челси».

При счете 1:1 в первом матче и численном преимуществе «Челси» Раньери сделал неправильные замены, позволив «Монако» до конца матча отличиться еще дважды. В ответной встрече «Челси» утратил преимущество со счетом 2:0, которое выводило команду в финал, что окончательно запятнало репутацию итальянского тренера.

9. Аврам Грант (2007-2008)

Трофеи: нет

Результаты команды: 54 матча, 36 побед, 13 ничьих, 5 поражений

Аврам Грант uefa.com

Когда первый период Моуринью в «Челси» подошел к концу, назначение на позицию главного тренера Аврама Гранта выглядело довольно неожиданным.

Но израильтянин хорошо справлялся с работой и подвел команду очень близко к трем титулам. Однако итоговое отсутствие трофеев, первое для «Челси» с сезона 2003-2004, в конечном итоге привело к его уходу.

В АПЛ «Челси» вплоть до последнего тура дышал в спину «МЮ» в том числе благодаря победе над конкурентом в апреле. В Кубке лиги они дошли до финала, но уступили «Тоттенхэму», но в Кубке Англии шокировали вылетом от «Барнсли» в четвертьфинале (0:1).

Кроме того, Грант привел «Челси» к первому в истории клуба финалу Лиги чемпионов, в котором лондонцы проиграли «Ман Юнайтед» в серии пенальти после знаменитого промаха Джона Терри.

8. Рафаэль Бенитес (2012-2013)

Трофеи: победа в Лиге Европы

Результаты команды: 48 матчей, 28 побед, 10 ничьих, 10 поражений

Рафа Бенитес Sky Sports

До Маурицио Сарри назначение Рафы Бенитеса без сомнения было самым непопулярным в эру Абрамовича, учитывая историю тренера в «Ливерпуле» и его предыдущие комментарии о клубе. Но испанец был нанят для того, чтобы поддержать корабль на плаву, а не строить команду на будущее.

Бенитес не смог выиграть в своих трех первых матчах, еще и проиграв «Коринтиансу» в финале Клубного чемпионата мира. Тем не менее, в АПЛ команда под руководством Бенитеса медленно, но все же добивалась прогресса. Кроме того, Бенитес позаботился о том, чтобы его подопечные не относились легкомысленно к Лиге Европы, и команда продвигалась к финалу.

В конечном итоге «Челси» финишировал третьим в АПЛ, гарантировав себе место в Лиге чемпионов. Кроме того, был заложен фундамент для будущей команды.

А наибольшего успеха «синие» добились в Лиге Европы — они обыграли «Бенфику» в финале в Амстердаме. На несколько дней это сделало «Челси» командой, которая одновременно была обладателем двух главных трофеев европейского футбола.

7. Маурицио Сарри (2018-настоящее время)

Трофеи: победа в Лиге Европы

Результаты команды: 63 матча, 39 побед, 13 ничьих, 11 поражений

Для Маурицио Сарри в Лондоне все началось наилучшим образом — команда стартовала в АПЛ с двенадцати матчей без поражений. «Челси» поначалу играл в захватывающий атакующий футбол, но затем все это начало исчезать, и начали появляться вопросы о том, как долго Сарри продержится на «Стэмфорд Бридж».

Но если Сарри покинет «Челси» этим летом, то уйдет со своим первым трофеем в карьере. В финале Лиги Европы «синие» убедительно обыграли «Арсенал» — 4:1. И в списке лучших тренеров «Челси» он будет выше Гранта и Бенитеса.

6. Гус Хиддинк I (2009)

Трофеи: победа в Кубке Англии

Результаты команды: 22 матча, 16 побед, 5 ничьих, 1 поражение

Гус Хиддинк eurosport.com

Первый временный тренер «Челси» в эпоху Абрамовича унаследовал команду после Сколари. Под руководством Хиддинка «синие» проиграли всего в одном матче из 27. Команда билась за титул в АПЛ, но в итоге стала лишь третьей.

Добиться успеха удалось в Кубке Англии — в финале на «Уэмбли» был обыгран «Эвертон». Кроме того, команда была близка к тому, чтобы выйти во второй подряд финал Лиги чемпионов, но ответный полуфинал против «Барселоны» при противоречивом судействе завершился вничью (1:1).

Фанатам понравилась работа Хиддинка, они надеялись, что он останется на постоянной основе и пели об этом песни. Но после окончания сезона нидерландец ушел, чтобы продолжить работу со сборной России.

5. Роберто ди Маттео (2012)

Трофеи: победа в Лиге чемпионов, победа в Кубке Англии

Результаты команды: 42 матча, 25 побед, 8 ничьих, 9 поражений

Роберто ди Маттео ESPN

Ди Маттео, который был ассистентом Виллаша-Боаша, был призван довести команду до конца сезона после того, как португалец был отправлен в отставку. В итоге он привел «Челси» к первой в истории клуба победе в Лиге чемпионов.

Ди Маттео вернул в состав старые имена, от которых пытался отказаться Виллаш-Боаш. Одной из первых задач итальянца стал камбэк в противостоянии с «Наполи», а затем «синие» прошли «Бенфику» и «Барселону». В финале на «Альянц Арене», который состоялся через две недели после того, как «Челси» завоевал Кубок Англии, «синие» по пенальти обыграли «Баварию». Эта победа в ЛЧ пока остается единственной в истории клуба.

В АПЛ «Челси» финишировал лишь на шестой строчке и пробился в Лигу чемпионов только благодаря победе в турнире. Но защита титула продлилась лишь на групповом этапе — «Челси» не сумел выйти в плей-офф, понизившись в Лигу Европы. А Ди Маттео был уволен после неудачного старта в роли полноценного главного тренера команды.

4. Жозе Моуринью II (2013-2015)

Трофеи: победа в АПЛ, победа в Кубке лиги

Результаты команды: 136 матчей, 80 побед, 27 ничьих, 29 поражений

Жозе Моуринью, который назвал себя «Счастливчиком», когда вернулся в «Челси» в 2013 году, было доверено возглавить перестройку стареющей команды? в составе которой было несколько молодых талантов.

В первом сезоне Моуринью удалось добиться определенного прогресса. Команда финишировала третьей после «Ман Сити» и «Ливерпуля», но португалец вернул в состав Терри после того, как Бенитес и Виллаш-Боаш говорили об ограниченном будущем в команде для защитника.

Затем Моуринью продолжил свою личную традицию выигрывать титул во втором сезоне в клубе. В сезоне 2014-2015 «Челси» еще в первой половине сезона сделал задел для чемпионства. Беспроигрышная серия команды прервалась лишь поражением от «Тоттенхэма» на рубеже 2014 и 2015 годов (3:5). В том же сезоне «синие» выиграли Кубок лиги.

В состав команды успешно влились Диего Коста и Сеск Фабрегас, а номером один стал Тибо Куртуа, который вытеснил из основы Петра Чеха.

Но в следующем сезоне все изменилось. Моуринью продержался у руля команды всего четыре месяца и был уволен, когда «Челси» находился недалеко от зоны вылета. Увольнение было вызвано «существенными разногласиями» внутри команды.

3. Антонио Конте (2016-2018)

Трофеи: победа в АПЛ, победа в Кубке Англии

Результаты команды: 106 матчей, 69 побед, 17 ничьих, 20 поражений

Антонио Конте globallookpress.com

После ухода Моуринью и десятого места «Челси» в АПЛ перед Антонио Конте была поставлена непростая задача — превратить разобранную команду в претендентов на чемпионский титул.

Изначально казалось, что итальянец не сможет ничего изменить — команда потерпела два поражения подряд от «Ливерпуля» и «Арсенала» (причем во втором случае со счетом 0:3), после чего шансы Конте на увольнение увеличились.

Но затем Конте перешел на схему с тремя центральными защитниками, поставив забытого многими Виктора Мозеса на фланг, и «Челси» выдал победную серию из тринадцати матчей, которая включала в себя шесть подряд побед без пропущенных мячей, а также победы над «МЮ», «Тоттенхэмом» и «Ман Сити». «Челси» на тот момент стал лишь второй командой в истории, которой удалось добиться такой победной серии.

Это стало катализатором для итоговой победы «Челси» в АПЛ. «Синие» в итоге выиграли в чемпионате 30 матчей — это было рекордом турнира, пока Пеп Гвардиола и «Ман Сити» не переписали историю в сезоне 2017-2018.

В каждом из двух сезонов в клубе Конте добирался до финала Кубка Англии. В сезона 2016-2017 «синие» проиграли «Арсеналу», а годом позже были сильнее «МЮ». Этот матч был последним для Конте у руля команды.

Второй сезон Конте не был великолепным — уже в первом туре «синие» проиграли «Бернли», что было настоящим шоком. Поражения от таких команд как «Вест Хэм», «Уотфорд», «Борнмут», а также 0:3 от «Ньюкасла» Бенитеса подвели итог сезону «Челси», хотя в нем и была победа в Кубке.

2. Карло Анчелотти (2009-2011)

Трофеи: победа в АПЛ, победа в Кубке Англии

Результаты команды: 106 матчей, 69 побед, 17 ничьих, 20 поражений

Карло Анчелотти globallookpress.com

После Сколари и возвращения Хиддинка в «Челси» пришел Карло Анчелотти. И итальянцу удалось добиться успеха с командой на внутренней арене. Анчелотти впервые в истории «Челси» привел команду к домашнему дублю — победе в АПЛ и Кубке Англии.

По ходу своего чемпионского сезона «синие» забили в АПЛ 103 гола, что являлось рекордом турнира, пока его не превзошел «Сити». В том числе в четырех матчах «Челси» забивал семь мячей и более. В последнем туре лондонцы со счетом 8:0 разгромили «Уиган», а затем со счетом 1:0 обыграли в финале Кубка «Портсмут».

Однако второй сезон Анчелотти был не столь успешным в глазах Абрамовича. «Челси» набрал 71 очко — самый низкий показатель в эпоху российского владельца. Как сообщалось, Анчелотти был уволен в подтрибунном помещении после поражения от «Эвертона» со счетом 0:1 в последнем туре чемпионата 2010-2011.

1. Жозе Моуринью I (2004-2007)

Трофеи: две победы в АПЛ, 2 победы в Кубке английской лиги, 1 победа в Кубке Англии

Результаты команды: 185 матчей, 124 победы, 40 ничьих, 21 поражение

Жозе Моуринью premierleague.com

Как и позиционирует себя сам Моуринью, он — лучший тренер в современной истории «Челси». Его первому приходу в лондонский клуб пока не было равных и, возможно, не будет еще какое-то время.

Только что выиграв ЛЧ с «Порту» в 2004 году, Моуринью построил в «Челси» грозную команду с одной из лучших защит, которые когда-либо видела АПЛ.

Соперничая с «Арсеналом», который был непобедим сезоном ранее, «Челси» проиграл всего одну игру («Манчестер Сити») из-за сомнительного пенальти и пропустил лишь 15 голов (0,39 в среднем за матч).

«Синие» установили рекорд АПЛ по набранным очкам (95), который держался вплоть до сезона 2017-2018, пока его не превзошел «Ман Сити». Вслед за этим «Челси» успешно защитил титул (единственный раз в своей истории), проведя еще один впечатляющий сезон и выиграв Кубок Англии.

Тогда он действительно был «Особенным». 0