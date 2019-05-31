Короли Европы. Тренеры-герои Лиги чемпионов

10. Оттмар Хитцфельд

Клубы: «Боруссия» Дортмунд, «Бавария»

Победы/ничьи/поражения: 48/27/20

Процент побед: 51%

Титулы: 1997 («Боруссия), 2001 (»Баваия«)

Хитцфельд возглавил дортмундцев в 1991 году и за несколько лет создал молодую команду, которая со второй попытки выиграла Лигу чемпионов. Затем "Бавария" переманила специалиста (как в Мюнхене поступают всегда).

"Бавария" при Хитцфельде потерпела душераздирающе поражение в финале 1999 года и полуфинале 2000 года, а затем команда решила отомстить за эти неудачи и выиграла Лигу чемпионов в 2001 году.

В том чемпионском розыгрыше удалось выбить из турнира "Манчестер Юнайтед" и "Реал" — обидчиков прошлых лет. Тот успех сделал тренера первым в истории, который выиграл турнир у руля двух разных команд. Затем дела "Баварии" пошли на спад, как и успехи самого менеджера.

9. Рафа Бенитес

«Ливерпуль» выиграл исторический финал при Бенитесе twitter.com/lfc

Клубы: "Ливерпуль", "Интер", "Челси", "Наполи", "Реал"

Победы/ничьи/поражения: 54/20/21

Процент побед: 57%

Титулы: 2005 (»Ливерпуль«)

Бенитес присоединился к мерсисайдцам летом 2004 года после того, как выиграл Кубок УЕФА с "Валенсией".

Тогда в "Ливерпуле" хватало проблем, но испанский специалист в сжатые сроки создал дисциплину, которая позволила команде выиграть Лигу чемпионов в первый год работы нового тренерского штаба. Это был легендарный финал с "Миланом", когда англичане уступали со счетом 0:3, но переломили ситуацию.

В чемпионате Англии у Бенитеса хватало неудачных матчей, а вот в Лиге чемпионов испанец создал из команды настоящий бренд. "Красные" вышли в еще один финал турнира в 2007 году, хоть и проиграли его.

После "Энфилда" Бенитес, пожалуй, уже не был таким успешным в еврокубках с другими командами, но финал-2005 однозначно позволил ему попасть в этот рейтинг.

8. Висенте дель Боске

Дель Боске был успешен не только в сборной Испании uefa.com

Клуб: "Реал" Мадрид

Победы/ничьи/поражения: 34/12/14

Процент побед: 57%

Титулы: 2000, 2002

Человек, который стал частью золотой эпохи сборной Испании, на самом деле был не менее успешен и на клубном уровне десятью годами ранее.

Специалист работал тренером молодежной команды "Реала" и периодически входил в штаб основы. Дважды он становился временным наставником "Реала", но настоящий шанс ему предоставился после увольнения Джона Тошака в 1999-м.

Уже в первом розыгрыше ЛЧ дель Боске привел команду к победе, одолев по ходу турнира "Манчестер Юнайтед", "Баварию" и "Валенсию" в финале. В следующем сезоне был полуфинал Лиги чемпионов и титул в Примере, а в 2002-м году тренерский штаб во второй раз привел "Реал" к победе в еврокубке, одолев в полуфинале "Барселону", а в финале — "Байер".

7. Юпп Хайнкес

Юпп Хайнкес uefa.com

Клубы: "Реал" Мадрид и "Бавария"

Победы/ничьи/поражения: 41/16/20

Процент побед: 70%

Титулы: 1998 (»Реал«), 2013 (»Бавария«)

Хайнкес был перспективным тренером, когда вывел "Тенерифе" в полуфинал Кубка УЕФА сезона 1996/97. Затем поступило приглашение в мадридский "Реал".

Спустя год Хайнкес помог "Реалу" выиграть Лигу чемпионов впервые за 32 года. Тем не менее, у руководства клуба имелись претензии к результатам в Примере — только четвертое место. В итоге тренер был уволен.

Далее последовало путешествие по клубам и после нескольких "пит-стопов" он оказался в мюнхенской "Баварии", которую в 2013-м году привел в победе в Лиге чемпионов, Кубке Германии и Бундеслиге за один сезон.

Затем Хайнкес ушел, но через несколько лет вернулся и вывел мюнхенцев в полуфинал. Всего в активе тренера четыре сезона в Лиге чемпионов, две победы и два выхода минимум в полуфинал.

6. Сэр Алекс Фергюсон

Cэр Алекс Фергюсон провел всю карьеру в «МЮ» Sky Sports

Клуб: "Мачестер Юнайтед"

Победы/ничьи/поражения: 105/50/39

Процент побед: 54%

Титулы: 1999, 2008

Фергюсон проигрывал дуэли дель Боске в Лиге чемпионов, но стоит выше в рейтинге выше, потому что обыгрывал практически всех тренеров и их команды за свою карьеру у руля манкунианцев.

Никто не может сравниться с 194 матчами в карьере тренера в Лиге чемпионов. Сэр Алекс, конечно, стал главным творцом победы "Юнайтед" в финале 1999 года, а также создал прекрасный коллектив, победивший в 2008-м.

Вероятно, Фергюсон мог бы стать абсолютным рекордсменом по количеству побед в ЛЧ, но ему не повезло, ведь с 2009-го наступила эпоха испанских грандов.

5. Луи ван Гал

Луи ван Гал создал легендарный «Аякс» goal.com

Клуб: "Аякс", "Барселона", "Бавария", "Манчестер Юнайтед"

Победы/ничьи/поражения: 57/16/22

Процент побед: 60%

Титулы: 1995 (»Аякс«)

Иногда дело даже не в количестве трофеев, а в том, каким способом они были добыты. Карьера ван Гала в Лиге чемпионов длилась 10 сезонов, но блестящими можно назвать три розыгрыша турнира, когда специалист работал с "Аяксом".

В частности, первые два розыгрыша, когда амстердамцы дважды выходили в финал и один из них выиграли, а во втором уступили "Ювентусу".

За тем "Аяксом" было безумно приятно наблюдать. Команда показывала шикарный футбол, а на поле выходили молодые доморощенные игроки.

Позже звезд того "Аякса" раскупили топ-клубы, а ван Гал забрал с собой философию, которую принес в "Барселону", а затем и в "Баварию". Оба клуба в итоге стали гигантами не в последнюю очередь благодаря голландской легенде.

4. Жозе Моуринью

Жозе Моуринью выиграл с «Интером» все Football Italia

Клубы: "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед"

Победы/ничьи/поражения: 79/36/22

Процент побед: 54%

Титулы: 2004 (»Порту«), 2010 (»Интер«)

Моуринью чем-то напоминает "Игру престолов" в том смысле, что, когда сериал только появился, то был жестоким, обаятельным и гипнотическим, но к концу стал бессвязным, противоречивым и раздражающим.

Португалец потряс мир, выиграл Лигу чемпионов с "Порту", а затем перешел в "Челси" и практически за одну ночь сделал лондонцев одной из лучших команд Европы.

Тогда "Особенному" не удалось взять Лигу чемпионов с английским клубом, но он перешел в "Интер", где его команда выиграла Серию А, Кубок Италии, а в Лиге чемпионов выбила в полуфинале роскошную "Барселону" и в решающем поединке разбила "Баварию" (2:0).

С тех пор для Моуринью наступили тяжелые времена. В "Реале" он сначала вышел в 1/2 финала и снял "проклятие 1/8 финала" — мадридцы могли преодолеть эту стадию шесть лет подряд. Но дальше все пошло на спад.

3. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти uefa.com

Клубы: "Парма", "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал", "Бавария", "Наполи"

Победы/ничьи/поражения: 88/35/36

Процент побед: 55%

Титулы: 2003, 2007 (»Милан«), 2014 (»Реал«)

Прекрасный итальянский тренер помог "Реалу" преодолеть огромную полосу неудач и завоевать трофей Лиги чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА в 2014-м году.

"Дядя Карло" стал вторым после Боба Пейсли тренером, который трижды выиграл Лигу чемпионов, если не считать будущие успехи Зидана.

Конечно, Анчелотти прибыл в Мадрид как абсолютная легенда, которой удалось дважды привести "Милан" к победе в Лиге чемпионов, а на самом деле итальянский гранд был близок к еще двум триумфам. Без осечек против "Депортиво" и "Ливерпуля" он был бы безоговорочным номером один.

2. Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола AS

Клубы: "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити"

Победы/ничьи/поражения: 69/24/21

Процент побед: 61%

Титулы: 2009, 2011 (»Барселона«)

Как и в случае с ван Галом, иногда дело не в количестве кубков, а в качестве. Никто в мире не выигрывал Лигу чемпионов так же блестяще, как Гвардиола.

Каталонский тренер буквально выжег землю в 2009 году. Это был его первый год у руля команды, которой он привил очень особенный стиль, не похожий ни на что в мире футбола. Это был качественный скачок в развитии игры, а триумф 2011 года был, возможно, еще более ярким.

Только невероятное бедствие в 2010 году и огромное расточительство в 2012-м помешали "Барсе" выиграть Лигу чемпионов четыре раза подряд. Это была команда, подобия которой мы, возможно, никогда больше не увидим.

Далее были попытки Гвардиолы перевести шикарное доминирование во внутренних чемпионатах на еврокубки с "Баварией" и "Манчестер Сити", но пока он больше не был в финале.

У Пепа хватает хейтеров, которые не любят его футбол, но нет никаких сомнений в том, что Гвардола изменил Лигу чемпионов к лучшему.

1. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан uefa.com

Клуб: "Реал"

Победы/ничьи/поражения: 23/6/4

Процент побед: 70%

Титулы: 2016, 2017, 2018

Порой стоит обратить внимание только на результат. Анчелотти потребовалось 11 сезонов, чтобы добыть три победы в ЛЧ. Зидан сделал это за три года. На самом деле, он принял команду в середине сезона, поэтому даже два с половиной.

Аргумент в пользу легендарного французского экс-футболиста — он, по сути, никогда не выигрывал Лигу чемпионов. Что тут еще можно сказать?

Конечно, Зидан не стал автором какого-то уникального стиля или тем, кто устанавливает тренды в современном футболе, как это делают некоторые другие менеджеры. Но какие могут быть вопросы, если тренер выигрывает турнир с каждой попытки? Это однозначно номер один. Зидан просто прирожденный победитель. 0