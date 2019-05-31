Омерзительная восьмерка: главные разочарования евросезона

По итогам очередного сезона не обошлось без футболистов, которых можно назвать его разочарованиями. Рассказываем о самых заметных, на наш взгляд.

1. Шкодран Мустафи («Арсенал»)

Несмотря на выход в финал Лиги Европы, Шкодран Мустафи в минувшей кампании подвергся резкой критике, когда защитник стоимостью 35 млн фунтов часто просто отсутствует в игре, когда соперник атакует владения «Арсенала».

Ошибка за ошибкой тенью в течение года преследовали немецкого защитника, апогеем которых стал поединок против «Кристал Пэлас». У легионера «Канониров» есть все возможности, чтобы продолжать выступления на высшем уровне, но склонность к более чем случайным промахам задерживает его прогресс.

2. Джибриль Сидибе («Монако»)

Хотя прошлым летом Джибрилю Сидибе прочили переезд в английскую Премьер-лигу, ведь он, будучи одним из ярких представителей Лиги 1 и победить ЧМ-2018 в составе сборной Франции, в этой кампании он пережил сезон эпического спада. Впрочем, это же справедливо относится и ко всему «Монако», где он играет.

Поскольку княжеский клуб томился у дна турнирной таблицы Лиги 1 в течение большей части сезона, правый фулбек не сумел продемонстрировать ту форму, которая была у него годом ранее. Защитник редко зарабатывал высокие баллы от ведущих французских спортивных медиа, а совсем недавно не попал в состав национальной команды спустя год после триумфа на мундиале в России.

3. Себастьян Руди («Шальке»)

Номинально являясь центральным полузащитником, Себастьян Руди способен играть как крайнего защитника, так и латераля, но в минувшем сезоне его редко вообще можно было заметить на поле.

От подписанного в «Баварии» прошлым летом футболиста ожидали многого в «Шальке», однако он так и не смог оправдать эти надежды. По большому счету Руби выглядел словно тень того исполнителя, ворвавшегося в Бундеслигу с «Хоффенхаймом» девять лет назад, а также одно время являвшегося важностью частью сборной Германии.

4. Хавьер Пасторе («Рома»)

Хавьер Пасторе должен быть на пике собственных сил на данном этапе своей карьеры. Он должен был стать системообразующей фигурой в сборной Аргентины на ЧМ-2018, а также талисманом «Ромы», ее опорой, если угодно. Однако фортуна не особо благоволила атакующему полузащитнику, в результате чего сейчас 29-летний плеймейкер серьезно сдал, и до сих пор не может оправдать 24,7 млн евро, заплаченных итальянским клубом ПСЖ летом 2018-го года.

5. Тома Лемар («Атлетико»)

«Атлетико» сделал все возможное, чтобы подписать контракт с Тома Лемаром, по поводу которого были связаны большие надежды, что он добавит энергии и креатива атакующей группе мадридцев. Однако с учетом 60 млн фунтов, потраченных на его трансфер, 22 матча и только три результативные передачи — недостаточно, чтобы оправдать необходимость его перехода.

Это частая проблема, когда на отдельных игроков тратятся большие суммы, уровень ожиданий стремительно растет, и Лемар изо всех сил пытался справиться с требованиями, связанные с такими расходами. В основном ему не удавалось приспособиться к организованной и тактически дисциплинированной системе Диего Симеоне.

6. Филиппе Коутиньо («Барселона»)

У «Барселоны» есть проблемы с Филиппе Коутиньо, который стал самым дорогим трансфером в истории клуба за 120 миллионов евро плюс 40 млн бонусов, и который в минувшем сезоне не соответствует ожидаемому уровню и даже не близок к нему. При этом очевидно, что он не забыл, как хорошо играть в футбол, у него прирожденный талант, и его сильные стороны не исчезли.

Но реальность такова, что бразилец не играет на ожидаемом уровне, учитывая стоимость его трансфера и зарплату, и в настоящее время отсутствует захватывающий, быстрый и уверенный футбол, который характеризовал его в прошлом. Это уже нормальная картина, когда он выглядит удрученным, потому что он не может показать, на что он способен, тогда как наставник каталонцев Эрнесто Вальверде регулярно выказывал ему свое доверие местом в основе.

7. Алексис Санчес («МЮ»)

Вероятно, чем меньше сказано об Алексисе Санчесе, тем лучше. То, как этот когда-то невероятно одаренный чилиец из самого смертоносного форварда Премьер-лиги превратился в полный провал в течение менее чем одного года — это падение Гомера, которым могла бы гордиться Римская империя.

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне был довольно печален, но слабые подвиги Санчеса стали настоящим кошмаром очередного футбольного года на «Олд Траффорд». В «Театре мечтаний» грядущим летом будет множество фантазий о том, как «Красным Дьяволам» сбагрить нападающего, чтобы не платить ему ту огромную зарплату, что он получает.

8. Гарет Бейл («Реал»)

Своим дублем в финале Лиги чемпионов-2018 Гарет Бейл дал понять, что он еще способен играть ключевую роль в успехах «Реала». Когда же минувшим летом королевский клуб покинул Криштиану Роналду, казалось, что валлийцу уготована миссия его преемника в качестве лидера атак команды.

Нападающий, казалось, отлично начинал сезон, забив четыре мяча и отдав три голевые передачи в первых шести поединках, но стоило всему коллективу угодить в кризис, который в итоге погубил его экс-наставника Хулена Лопетеги, как «сдулся» и Бейл. В итоге форвард отметился лишь 11 голами во всех турнирах, а в конце сезона даже перестал попадать в заявку «Сливочных», которые сейчас, похоже, усиленно ищут того, кому можно было бы продать 29-летнюю павшую звезду. 0