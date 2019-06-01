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    Почеттино на распутье. Удержит ли «Тоттенхэм» своего топ-тренера?

    Для аргентинца прощальным матчем может стать финал Лиги чемпионов

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    Маурисио Почеттино
    Маурисио Почеттино
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    «Тоттенхэм» находится в одном шаге от завоевания самого престижного трофея Европы. При этом уже в межсезонье клуб может потерять человека, сделавшего все это возможным, пишет журналист ESPN Марк Огден.
    У Маурисио Почеттино было много возможностей сделать заявление о желании остаться в клубе после финала Лиги чемпионов в Мадриде и снизить опасения президента Даниэля Леви и болельщиков «шпор», но он предпочел молчать.

    Одно можно сказать наверняка: Почеттино понимает, что ждет его в будущем. Многие этого не осознают, но он давно заложил фундамент под свой новый этап.

    Заигрывания с «Ювентусом»

    В феврале 2018 года, когда «Тоттенхэм» готовился к поездке в гости к «Ювентусу», Почеттино вдруг рассказал о своем итальянском происхождении. Прапрадед аргентинца эмигрировал в Южную Америку из итальянского региона Пьемонт в начале XIX века. На пресс-конференции Почеттино, обсуждавший перспективу «удивительной игры» против «Юве», не скрывал своего волнения, ведь он наконец «получит возможность подышать туринским воздухом».

    Он много раз повторил, что восхищается «Ювентусом», попутно заявив, что в Турине чувствует себя как дома. Возможно, он просто хотел показаться вежливым, но если вы так думаете, то просто недооцениваете 47-летнего специалиста.

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    • Да, в прошлом он также позитивно отзывался о мадридском «Реале» и «Манчестер Юнайтед», и только по поводу «Барселоны» он говорил «она не для меня» из-за того, что в свое время играл за «Эспаньол». Так бурно рассказывая о своей связи с Турином, Почеттино работал на свое будущее. Он как бы намекал, что если «Ювентусу» понадобится новый тренер, то вот он — один из кандидатов.

    «Маурисио отдал все "Тоттенхэму". Об этом можно говорить твердо после пяти лет работы. Он чрезвычайно амбициозен и знает, что может возглавить практически любую команду после того, чего добился со "шпорами". Независимо от того, как завершится финал Лиги чемпионов, он будет в шорт-листах всех клубах, ищущих тренера. Он очень умен», — сказал ESPN источник, знакомый с наставником «шпор».

    Сейчас «Ювентус» как раз занят поиском нового тренера после ухода Массимилиано Аллегри. Имя Почеттино уже упоминалось в списке возможных кандидатов на вакантный пост, наряду с Маурицио Сарри и Жозе Моуринью.

    Молчание аргентинца

    На фоне приближающегося финала Лиги чемпионов Почеттино мог бы мгновенно опровергнуть все слухи, если бы заявил, что остается предан «Тоттенхэму», но вместо этого наставник «шпор» молчит, оставляя себе больше вариантов для маневра.

    В начале недели у Почеттино прямо спросили, останется ли он верен «Тоттенхэму» на 100 процентов, на что специалист ответил: «Сегодня нет ничего более важного, чем игра, которая нас ждет впереди. Думать о будущем отдельных личностей немного странно и стыдно. Я не слишком важен. Неважно, что произойдет со мной в будущем. Мне важнее выиграть Лигу чемпионов, а слухи пусть остаются слухами. После финала у нас будет время поговорить, но сегодня я полностью работаю на благо клуба».

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    • Выведя «шпор» в финал Лиги чемпионов, Почеттино получил сильную позицию, которая позволяет ему играть в догадки. Лишь в своем дебютном сезоне в «Тоттенхэме» он занял с командой пятое место в АПЛ, после чего непременно входил в топ-4. И хотя он не завоевал ни одного трофея, успех в построении молодой команды, ставшей одной из лучших в Европе, можно назвать достижением.

    Из-за огромных расходов на строительство нового стадиона, который обошелся в почти один миллиард фунтов, «шпоры» не были так продуктивны на трансферном рынке, как их главные конкуренты. Последним, кого они подписали, стал Лукас Моура, перешедший из «Пари Сен-Жермен» в январе 2018 года. Почеттино пришлось работать с ограниченным набором игроков, оказавшись на трансферном рынке со связанными руками. Его способность добиваться цели, независимо от обстоятельств, привлекла внимание таких сильнейших клубов, как «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

    Имя Почеттино было в шорт-листе из трех человек вместе с Моуринью и Райаном Гиггзом, когда три года назад «Юнайтед» искал замену Луи ван Галу. Рулевой «шпор» даже сфотографировался за ланчем с сэром Алексом Фергюсоном всего за неделю до того, как голландский специалист был уволен. Аргентинец также был единственным кандидатом на смену Моуринью, когда португальца отправили в отставку в декабре прошлого года.

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    • Впрочем, успешный старт работы Уле Гуннара Сульшера вынудил «красных дьяволов» предложить норвежцу предложить полноценный трехлетний контракт, а не придерживаться изначального плана по переманиванию Почеттино. Теперь уже неясно, передумает ли руководство манкунианцев.

    Пришло время решать

    Несмотря на то, что Почеттино заключил с «Тоттенхэмом» контракт до конца сезона 2022/23, финал Лиги чемпионов начинает казаться поворотным моментом для тренера. Его последние комментарии все больше намекают на чувство разочарования в связи с финансовыми ограничениями. Каков бы ни был результат финала Лиги чемпионов, очевидно, что затраты на строительство стадиона помешают его решимости улучшить команду.

    Остаться или уйти? Почеттино, кажется, до сих пор тревожит эта дилемма. Его враги часто говорят, что он не выиграл ни одного трофея, что его команды зачастую терпят неудачу, когда приз находится совсем рядом. Однако один бывший футболист сказал ESPN, что Почеттино, занявший седьмое место в списке лучших тренеров мира по итогам прошлого года, нельзя судить только по количеству трофеев.

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    • «Маурисио делает футболистов лучше, вот и все. Сильнейшие игроки хотят, чтобы тренеры способствовали их развитию, в случае с Почеттино так было в "Саутгемптоне", так продолжается и в "Тоттенхэме". Чем-то он напоминает Юргена Клоппа. Как и немец, он позитивный человек, а футболистам нравится играть с тренером, который не тратит большинство времени на стоны и жалобы», — сказал экс-игрок.

    И все же в клубном футболе нет более престижного трофея, чем Кубок европейских чемпионов, который находится всего в 90 минутах от «Тоттенхэма». Если лондонцы его выиграют, Почеттино сам определит дальнейшее место работы — Северный Лондон или Турин, Манчестер или Мадрид.

    В то же время Почеттино понимает, что дела и так идут хорошо. Его репутация основывается уже на проделанной работе. Главный вопрос заключается лишь в том, когда он решится перейти на следующий уровень. 0

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