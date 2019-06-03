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    Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?

    Топ-5 претендентов на победу в главном еврокубке

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    Гвардиола будет стремиться выиграть первую Лигу чемпионов с «Сити»
    Гвардиола будет стремиться выиграть первую Лигу чемпионов с «Сити»
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    После финала Лиги чемпионов-2019 анализируем, у кого наилучшие шансы выиграть главный еврокубок следующего сезона.

    5. «Ювентус»

    «Ювентус» был одним из фаворитов на победу в Лиге чемпионов минувшего сезона, однако споткнулся на «Аяксе». Тем не менее, команда имеет хорошие шансы выиграть наконец свой третий в истории трофей лучшего клуба Европы в следующем году, ведь, скорее всего, не потеряет никого из ключевых исполнителей. Более того, ее состав уже усилился креативным хавбеком «Арсенала» Аароном Рэмси, и этим усиление коллектива явно не ограничится.

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    • Проблемой, однако, может стать уход наставника Массимилиано Аллегри, под руководством которого «Старая Синьора» выиграла пять скудетто кряду и дважды выходила в финал главного турнира Старого Света. Его, судя по всему, заменит Маурицио Сарри, поэтому коллектив ожидает смена философии игры. Если нынешний менеджер «Челси» успеет привить «бьянконери» новый стиль, то Криштиану Роналду и компания вполне способны выиграть Лигу чемпионов-2020.

    4. «Реал»

    После сумасшедшей пятилетки, в течение которой «Реал» завоевали четыре кубка европейских чемпионов за пять лет в 2014-2018 годах, в минувшем сезоне клуб все-таки отдал свой трон другому. Нынешним летом команду ожидает большая перестройка, которая и определит, на что способны «Сливочные» в новой кампании. Многое, само собой, зависит от нового-старого рулевого Зинедина Зидана, который и привел коллектив к трем кряду победам в ЛЧ до своей отставки год назад.

    Мадридцев вот-вот должен усилить Эден Азар, который по сути и призван стать той долгожданной и равноценной заменой ушедшему прошлым летом Роналду. Также гранду испанского футбола нужны качественные исполнители в оборону и центр поля, и новичками команды могут стать Поль Погба, Кристиан Эриксен и Калиду Кулибали. Если свежая кровь успешно вольется в состав, а старая — снова закипит в предвкушении трофеев, Зизу вполне по силам вернуть «ушастый» трофей на «Сантьяго Бернабеу».

    3. «Барселона»

    Накануне минувшего сезона «Барселона» по версии многих уж точно входила в тройку фаворитов на победу в Лиге чемпионов. И если бы не провал на «Анфилде» в полуфинале (или хотя бы не бездарные удары Усмана Дембеле на «Камп Ноу»), то, более чем вероятно, сейчас каталонцы праздновали бы свой шестой в истории кубок чемпионов. Вместе с тем, эту драматичную неудачу клуб может использовать в качестве своевременного импульса внести нужные изменения и попытаться снова взять вожделенную вершину.

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    • Так, у команды, похоже, сменится наставник — иначе правление «блауграна» будет трудно понять, с учетом того дежавю в исполнении Эрнесто Вальверде в главном еврокубке второй год кряду, когда его подопечные не удерживают крупную домашнюю победу в первом матче. Новая фигура на тренерском мостике должна придать коллективу былой блеск. В этом ей наверняка поможет подрастающая звезда Френки де Йонг, а если к нему в компанию будут подписаны качественные центрбек и нападающий (те же Маттейс де Лигт и Антуан Гризманн, к примеру), то с Лионелем Месси во главе «Барселону» будет трудно остановить.

    2. «Ливерпуль»

    Именно «Ливерпуль» стал триумфатором главного еврокубка завершившегося сезона, хотя накануне ответного матча полуфинала после 0:3 от «Барселоны» и с травмами двух основных форвардов, в это верилось с трудом. Тем не менее, тот голод, что присущ команде, которая семь лет не знала никаких трофеев (да и предыдущим был всего лишь Кубок Лиги), а также энергетика домашней арены, стали нужным топливом на пути к успеху. Теперь, после завоевания трофея голод уж точно не утолен, а для новой победы у клуба по-прежнему есть все.

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    • Еще минувшим летом «Красные» решили свои последние проблемы с составом, подписав одного из лучших вратарей мира и удлинив скамейку запасных. Теперь мерсисайдцам желательно подписать центральных оборонца и полузащитника (в случае ухода Джеймса Милнера), чтобы усилить конкуренцию и создать качественную подмену Вирджилу ван Дейку и Фабиньо на случай их травм. В остальном мерсисайдцы не испытывают никаких проблем для нового триумфа в Европе — разве что стремление выиграть первое за 30 лет чемпионство может в какой-то момент сбить фокус и отобрать бесценные силы в конце сезона.

    1. «Манчестер Сити»

    Для «Манчестер Сити» задача выиграть Лигу чемпионов уже постепенно превращается в идею-фикс, ведь после покупки клуба собственниками из ОАЭ прошло уже восемь лет, но за это время тот лишь раз вышел в полуфинал, не говоря уже о победе в турнире. При этом «Горожане» четыре раза завоевали чемпионский титул за данный период, что только подчеркивает их неудачливость в главном еврокубке. Похоже, что теперь, после двух кубков АПЛ кряду, команда должна в первую очередь уделить внимание европейским делам.

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    • В целом, у манкунианцев есть все ресурсы для того, чтобы достичь своей цели. Главное для клуба — провести грамотное точечное усиление в обороне и центре поля после ухода Венсана Компани, а также вероятного расставания с Илкаем Гюндоганом, Николасом Отаменди и Лероем Сане. В случае успешной работы в наступившее межсезонье, а также меньшего внимания к внутрианглийским кубкам, что позволит сэкономить необходимые силы, подопечные Пепа Гвардиолы имеют хорошие шансы наконец взойти на европейскую вершину. 0

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