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    Факторы финала ЛЧ. Тренерская победа Клоппа, главные лица реванша и обилие АПЛ

    В напряженном английском финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» одолел «Тоттенхэм» со счетом 2:0

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    Вирджил ван Дейк и Мохамед СалахФакторы финала ЛЧ. Тренерская победа Клоппа, главные лица реванша и обилие АПЛ Юрген Клопп Достойная награда за выдающийся сезон. Клопп снял проклятье финалов Фрагмент матчаНХЛ. «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» и вышел вперед в серии
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    Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах
    Вирджил ван Дейк и Мохамед Салах
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    «Красные» сумели «отомстить» за прошлогоднее поражение от «Реала» в финале и теперь являются шестикратными чемпионами турнира. Автор Squawka Мохаммед Бат сделал основные выводы по минувшему поединку.

    Салах и Ориги — лица реванша

    Мохамед Салах выдал космический сезон 2017/18, забив во всех турнира 44 гола, в том числе 32 — в Премьер-лиге. Он был главной надеждой в финале Лиги чемпионов, где «красные» встречались с «Реалом». Однако жесткий стык с Серхио Рамосом привел к травме, а «Ливерпуль» проиграл. Команда была разбита горем.

    Дивок Ориги был нападающим, которого многие не воспринимали всерьез. Он не вписывался в нынешний «Ливерпуль», ему не удалось проявить себя в Бундеслиге, он не попал на чемпионат мира-2018 в составе сборной Бельгии. Это был простой неудачник, которого сложно было продать.

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    • Теперь состоялся еще один финал Лиги чемпионов, а Салах уже на второй минуте реализовал пенальти. Затем было много борьбы, а практически в концовке поединка Ориги принял мяч и точным ударом поставил точку в игре, вписав свое имя в историю клуба.

    У реванша есть два лица: одно египетское, а одно — бельгийское. Остается порадоваться за этих ребят.

    Могучий Мусса Сиссоко

    Сиссоко привез пенальти, но в целом провел хороший матч
    globallookpress.com

    Примерно через 30 секунд после стартового свистка Сиссоко привез пенальти. Минуту спустя Салах нанес точный удар, а «шпоры» в итоге проиграли. Французу после стартового провала было просто посыпаться и провалить игру, но он выстоял, тогда как его партнеры часто ошибались.

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    • Француз показал очень классную игру в дальнейшем. Он был лучших игроком своей команды на поле. Сиссоко появлялся повсюду и гасил пожары в обороне. Никто из его партнеров не сделал больше. Он был ключевой фигурой в полузащите, а решение тренера заменить его привело к тому, что «Ливерпуль» смог задавить соперника.

    Кейн и Фирмино остались в тени

    Почеттино стоило раньше убирать Кейна
    globallookpress.com

    Оба центрфорварда вышли на поле в финале после больших сомнений в их физической готовности. Как оказалось, ни один из них не был к этому готов. Оба ничем не помогли своей команде.

    Фирмино был бесполезен без его привычной неистовой энергии и взаимодействия с партнерами. Кейн явно оставался в игре лишь на случай, если появится возможность нанести дальний удар.

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    • Наблюдая за парнями, приходило понимание, что выпускать их было ошибкой. К чести Юргена Клоппа, в определенный момент он понял это и поменял Фирмино на Ориги, тогда как Маурисио Почеттино снял двух лучших игроков и оставил Кейна. Два совершенно разных решения тренеров привели к итоговому результату финала.

    Гарри Уинкс рожден для больших матчей

    Гарри Уинкс был проблемой для «Ливерпуля»
    globallookpress.com

    «Реал», «Барселона», «Ливерпуль»... Каждый раз, когда Уинкс сталкивается с топ-клубами в Лиге чемпионов, он спокойно выдерживает высочайший уровень. Абсолютно точно этот 23-летний парень чувствует себя в такие моменты звездой и ему в этой роли комфортно.

    Уинкс выдал блестящий финал, несмотря на то, что недавно вернулся после травмы. Он вошел в топ-2 игроков «шпор», которые постоянно обостряли игру. Он сыграл всего 66 минут, но успел стать единственным полузащитником, который мог придержать мяч и отдать острый пас вперед.

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    • В конце Гарри был принесен в жертву, посколько «шпоры» пытались усилить нападение, но вышло так, что уход Уинкса только остабил напор «Тоттенхэма». Однозначно этого хавбека ждет большое будущее.

    В этой ЛЧ слишком много АПЛ

    «Ливерпуль» — достойный чемпион, но не благодаря игре в финале
    globallookpress.com

    Когда две команды английской Премьер-лиги встречаются в матче английской Премьер-лиги, всегда есть надежда, что менталитет британского футбола подарит фанатам безумный и насыщенный бой. Есть при этом и страх, что верх возьмет осторожность, которая также в полной мере присутствует в АПЛ.

    И, к сожалению, мы получили последний вариант. Этот матч очень напоминал обычную встречу грандов в Премьер-лиге. Одна команда с большими амбициями и низким качеством атаки ничего не может сделать впереди, а вторая команда имеет все, но ей удалось забить быстрый гол и теперь остается просто защищаться.

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    • «Ливерпуль», разумеется, пытался идти вперед, но качество передач в средней лини было ужасающим. Наблюдать за этим было мучительно, как за встречей Дэвида Хэя и Николая Валуева в боксерском ринге.

    В итоге «Ливерпуль» стал достойным чемпионом Европы благодаря невероятной ответной битве с «Барселоной» и факту второго подряд выхода в финал, но никак не за счет яркой игры в нем. 0

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