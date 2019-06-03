Трансферный дайджест. 28 мая — 3 июня

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Кристиан Эриксен

«Тоттенхэм», полузащитник, 27 лет

Мадридский «Реал» намерен выкупить трансфер полузащитника Кристиана Эриксена у «Тоттенхэма». Как сообщает издание AS, руководство Королевского клуба не собирается предлагать за датчанина больше 70 миллионов евро, но эта сумма еще не окончательна.

По сведениям источника, перед финальным матчем Лиги чемпионов президент лондонской команды Даниэл Леви провел встречу с глазу на глаз с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

На встрече стороны обменялись мнениями по трансферу полузащитника, однако неизвестно, было ли принято окончательное решение.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эриксен не намерен продлевать действующий контракт с командой, который рассчитан до 2020 года.

Испанское издание отмечает, что в лице Эриксена «Реал Мадрид» видит прямую замену ветерану Луке Модричу, который недавно обновил свой контракт с Королевским Клубом, но при этом, все еще может перебраться в миланский «Интер».

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Адриен Рабьо

«Пари Сен-Жермен», полузащитник, 24 года

Адриен Рабьо globallookpress.com

Хавбек парижан покинет клуб этим летом на правах свободного агента. Он отказался продлевать контракт с ПСЖ, за что был переведен во вторую команду и не выступал за первую команду с декабря прошлого года.

В мае главным претендентом на игрока был «Ювентус». Директор туринцев Фабио Паратичи давно следит за 24-летним французом и считает, что он отлично дополнит центр поля вкупе с подписанием Аарона Рэмзи.

По информации Tuttosport «Юве» планировал переговоры с агентами игрока. В его трансфере также были заинтересованы «Реал» и «Тоттенхэм»

По информации AS, Рабьо интересен «Атлетико», как самый вероятный вариант для мадридцев на случай вполне вероятной продажи хавбека Родри Эрнандеса.

А по последним известиям, агенты игрока ведут переговоры с несколькими клубами, включая «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

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В текущем сезоне лиги 1 на счету Адриена Рабьо 14 матчей, в которых он забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Наш прогноз: «Ювентус»

Озан Кабак

«Штутгарт», защитник, 19 лет

Озан Кабак globallookpress.com

Молодой турецкий защитник перебрался в Бундеслигу из «Галатасарая» в зимнее трансферное окно, хотя им серьезно интересовались «Рома», «Интер» и «МЮ». Но только «Штутгарт» раскошелился на 11 миллионов евро, заключив с игроком контракт до 2024 года.

По итогам сезона «Штутгарт» финишировал 15-м и проиграл в стыках «Юниону», опустившись во вторую Бундеслигу, а молодой турок вновь попал на радары серьезных клубов.

По информации Daily Mail, к 19-летнему футболисту проявляют интерес «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Конкуренцию английским командам в борьбе за игрока может составить «Бавария».

Сумма отступных в контракте Озана составляет около 15 миллионов евро.

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Всего в прошедшем сезоне на счету игрока 17 матчей (13 в чемпионате Турции и 3 в Лиге чемпионов) за «Галатасарай» и 15 матчей за «Штутгарт», в которых он забил 3 гола.

Наш прогноз: «Бавария»

Андре Гомеш

«Барселона», защитник, 25 лет

Андре Гомеш globallookpress.com

Португальский защитник перебрался в «Барсу» из «Валенсии» после сезона 2015/2016, но как и многие до него, не выдержал прессинга ожиданий и болельщиков — игра не пошла, фанаты возненавидели, там и до нервного срыва недалеко.

Аренда в «Эвертон» в прошлом сезоне благотворно сказалась и на эмоциональном состоянии, и на карьерных перспективах. Весной на португальца глаз положили «Арсенал» и «Тоттенхэм», но запрошенные «Барсой» 25 миллионов евро отпугнули лондонцев.

Впрочем, по информации The Guardian, «Вест Хэм» предложил «блаугране» 20 миллионов фунтов за 25-летнего футболиста.

На португальца рассчитывает главный тренер «Вест Хэма» Мануэль Пеллегрини, который рассматривает покупку игрока как главный приоритет на летнее трансферное окно.

Сообщается, что в выкупе трансфера Гомеша также заинтересован «Эвертон».

Наш прогноз: «Эвертон»

Элиф Элмаз

«Фенербахче», полузащитник, 19 лет

Элиф Элмаз globallookpress.com

Македонский хавбек — один из молодых талантов, за котором следят во всех чемпионатах Европы. Осенью прошлого года игроком интересовались «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Севилья».

В зимнее трансферное окно, якобы «Реал» был готов выложить за него 20 миллионов евро. Весной турецкие СМИ писали об интересе «Зенита» и «Спартака».

По информации Boxerdegisi, «Интер» согласовал трансфер 19-летнего македонца за 11 миллионов евро. Сообщается, что к футболисту также проявляли интерес «Фиорентина», «Наполи» и «Лацио».

В свою очередь, по информации Fanatik.com, мадридский «Атлетико» заплатит за Элмаза 14 миллионов евро. Сообщается, что представители «матрасников» прилетят в Турцию на этой неделе для подписания контракта.

Контракт хавбека с «Фенербахче» рассчитан до 2022 года, опция выкупа — 23 миллиона евро. В прошедшем сезоне чемпионата Турции он провел 29 матчей и забил 4 гола.

Наш прогноз: «Фенербахче»

Киран Триппьер

«Тоттенхэм», защитник, 28 лет

Киран Триппьер globallookpress.com

Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Sports Italy.

Интерес к футболисту проявляет «Ювентус», который видит в Триппьере замену Жоау Канселу. Португалец может уйти из туринского клуба, на него претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Отметим, что в мае итальянский «Наполи» предложил за Триппьера 18-20 млн евро, однако «Тоттенхэм» хочет выручить за игрока 35 млн евро.

Учитывая, что «Юве» надеется выручить за Канселу около 60 млн евро, сделка будет выгодной для туринцев.

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28-летний Триппьер в прошлом сезоне провел 27 матчей в чемпионате Англии — на его счету один гол и четыре голевые передачи.

Наш прогноз: «Тоттенхэм»

Родриго Морено

«Валенсия», нападающий, 28 лет

Родриго Морено globallookpress.com

Нападающий «Валенсии» Родриго покинет команду в летнее трансферное окно. По информации COPE, 28-летний форвард и руководство клуба провели переговоры и пришли к договоренности о том, что испанец будет продан.

В контракте Родриго прописаны отступные в размере 120 миллионов евро, испанский клуб рассчитывает выручить от продажи не менее 50 миллионов.

Главным претендентом на форварда является «Барселона». По информации Diario Sport, каталонский клуб приблизился к его трансферу.

Игра футболиста нравится руководству «Барсы» и главному тренеру команды Эрнесто Вальверде.

Наш прогноз: «Барселона»

Маттео Дармиан

«Манчестер Юнайтед», защитник, 29 лет

Маттео Дармиан globallookpress.com

Итальянский защитник «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан попал в сферу интересов «Интера».

Гендиректор миланского клуба Беппе Маротта провел переговоры с агентом игрока, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Дармиана высокого оценивает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте. «МЮ» запросит за своего игрока, у которого еще год по контракту, около 12 миллионов евро.

В мае манкунианцы предлагали Дармиана плюс определенную сумму за правого защитника «Ювентуса» Жоао Канселу, но не смогли достичь соглашения.

Наш прогноз: «Интер» 0