Сбросить «Баварию» с трона. Что нужно сделать «Боруссии»?

Важные трансферы

Три трансфера на общую сумму в 75 миллионов евро, совершенные в течение двух дней на прошлой неделе должны добавить болельщикам «Боруссии» больше оптимизма перед летними каникулами.

Совершенные сделки имеют под собой два разных типа обоснования. Левый защитник сборной Германии Нико Шульц, приобретенный за 25 миллионов евро у «Хоффенхайма» призван заполнить очевидный пробел в стартовом составе. Бывший капитан команды Марсель Шмельцер уже несколько лет не выступает на должном уровне, поэтому 26-летний игрок является крайне важной заменой.

Ситуация с покупкой Торгана Азара, младшего брата Эдена из «Челси» в чем-то схожа. После продажи Кристиана Пулишича в «Челси» дортмундцам не хватало скоростного флангового игрока. Азар, выступавший за «Боруссию» из Менхенгладбаха уже успел зарекомендовать себя в Бундеслиге, забив в прошлом сезоне 10 голов и сделав 11 результативных передач.

Что касается трансфера Юлиана Брандта из «Байера» за 25 миллионов евро, то он кажется немного более дальновидным. В этом сезоне 23-летний футболист блестяще играл на позиции атакующего полузащитника, где у «черно-желтых» в целом не было проблем из-за присутствия Марко Ройса и Марио Гетце. Впрочем, Гетце может не продлить контракт, тогда как Брандт достаточно универсален, чтобы заменить его. Однако самым важным фактором был его значительный прогресс. Еще один-два сезона и Брандт, набравшись опыта, сможет играть в два или три раза продуктивнее.

Нужна замена Пищеку

Источник, близкий к клубу, сообщил, что работа на трансферном рынке еще не закончена. В Дортмунд вернутся игравшие в арендах Феликс Пасслак, Андре Шюррле, Синдзи Кагава, Джереми Тольян, Себастьян Роде и Александер Исак, но многие из них будут проданы, тогда как состав пополнится одним или двумя ключевыми новобранцами.

Оборона, самая большая слабость «Боруссии» в сезоне 2018/19, тоже может быть усилена. Ветерану Лукашу Пищеку больше нельзя доверять регулярное место в стартовом составе, ему необходима помощь на правом фланге защиты. По данным СМИ, 19-летний игрок «Барселоны» Матеу Морей в долгосрочной перспективе может заменить поляка, тем более что Ашраф Хакими, вероятно, вернется в «Реал» в конце следующего сезона.

Пересмотр стратегии

Кроме того, вестфальцы должны принять два стратегических решения. Прежде всего, они должны решить, нужно ли им отказаться от своей чрезвычайно прибыльной политики спортивного директора Михаэля Цорка, который предпочитает покупать «потенциальных» звезд, а не более опытных и сформировавшихся футболистов? Кроме того, профессорский стиль управления Люсьена Фавра может привести к необходимости трансфера какого-то харизматичного лидера.

Тот же центральный нападающий Пако Алькасер не добился безоговорочного успеха после своего переезда из «Барселоны», несмотря на 19 голов. Сочетание постоянных травм и явного недоверия Фавра к 25-летнему игроку заставляет руководство «черно-желтых» сомневаться в способности испанца вести весь коллектив за собой.

Справедливая оценка игры Алькасера усложняется глубоко укоренившимся желанием тренера делать ставку на «ложную девятку». Покупка более рослого и мощного нападающего может помочь «Боруссии» справляться с глубокой обороной, но, очевидно, не изменит шансов команды на чемпионство, если швейцарский специалист не откажется от своих текущих игровых идей.

От того, решится ли клуб на покупку традиционного нападающего, будет зависеть судьба 61-летнего специалиста. Дортмундцы, конечно, не хотят менять тренера, с которым продлили контракт всего несколько месяцев назад, но им точно хочется видеть нечто большее, чем «никогда не сдавайся» со скамейки.

Таким образом, самой большой проблемой Фавра на сезон 2019/20 станет не столько интеграция перспективных и умелых новичков в команду, сколько более плотный контроль над всеми трудноуловимыми футбольными процессами. Пройдя закалку, более качественная команда жаждет ментальной стойкости и упорства, чтобы попытаться склонить чашу весов в свою пользу. 0