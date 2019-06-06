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    Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии

    Сборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича

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    Криштиану Роналду и Бернарду Силва
    Криштиану Роналду и Бернарду Силва
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    Сборная Португалии заполучила билет на первый в истории финал Лиги наций УЕФА, обыграв команду Швейцарии на «Драгау».
    Активнее встречу начали подопечные Владимира Петковича, проверяя на бдительность Руя Патрисиу, но чемпионы Европы вскоре вышли вперед, когда Криштиану Роналду точно пробил со штрафного.

    В начале второго тайма возник спорный момент: рефери Феликс Брих назначил пенальти в ворота сборной Швейцарии, но затем отметил свое решение, воспользовавшись консультацией VAR, и наградил 11-метровым как раз гостей.

    Рикардо Родригес своим шансом воспользовался, но шоу продолжил Роналду. Талисман сборной Португалии под занавес встречи оформил хет-трик, забив голы на 88-й и 90-й минутах.

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    • Обозреватель Squawka Бен Грин выделил главные моменты игры на «Драгау».

    1. Королевская игра Роналду

    Не приняв участия ни в одном матче группового этапа Лиги наций за сборную Португалии, пятикратный обладатель «Золотого мяча» громко заявил о своем возвращении на международную арену, когда блестяще пробил в угол ворот Яна Зоммера со штрафного, после чего оформил хет-трик в самый важный момент.

    Перед матчем все только и говорили о португальском вундеркинде Жуане Фелише, в котором видят наследника Роналду. От подростка ждали каких-то сюрпризов, но опытный португальский гроссмейстер дал четкий сигнал своему молодому партнеру: это все еще моя сцена.

    Действительно, 34-летний футболист продолжает доминировать как на клубном, так и на международном уровне. За «селесао» он уже забил 88 голов, навсегда вписав свое имя в историю национальной команды.

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    • Несмотря на всю шумиху вокруг нового поколения португальских звезд, в центре внимания остается Роналду.

    2. Блеск Шакири

    Миниатюрный плеймейкер сыграл в этом матче сразу после победы в Лиге чемпионов с «Ливерпулем». По нему было видно, что он только что приехал с финального банкета европейского клубного сезона, хотя на поле в Мадриде он так и не вышел.

    Шакири играл против Португалии просто блестяще. Он выделялся своей креативностью, делал рывки на всех участках поля и пытался диктовать темп игры.

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    • Футболист, который так выделяется в составе национальной команды, почему-то не может похвастаться подобной игрой на клубном уровне на постоянной основе, и это вызывает удивление.

    Безусловно, в отдельных матчах за «Ливерпуль» он доже играл достойно, а его приверженность клубу только добавляет оптимизма. И все же в сборной Швейцарии он является ключевым футболистом. Таким он должен стать и на «Энфилде».

    3. Фелиш не сдал экзамен

    По данным португальской газеты Correio da Manha, «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» готовы заплатить за Жуана Фелиша 106 миллионов фунтов, поэтому в среду талантливый игрок имел фантастическую возможность продемонстрировать потенциальным работодателям свою значимость.

    К сожалению для неоперившегося форварда, у него получился скучный международный дебют. И хотя звезда «Бенфики» моментами демонстрировала проблески несомненного потенциала, в целом груз ответственности давил на него.

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    • Жозе Фонте недавно выразил свою похвалу молодому партнеру по сборной, сказав: «У нас есть Жуан Фелиш — перспективный молодой игрок, который может ворваться в элиту».

    Опытный центральный защитник Лилля за свою карьеру успел поиграть против самых сильных игроков, так что он наверняка знает, что нужно футболисту, чтобы «ворваться в элиту» и достичь самого высокого уровня. В развитии Фелиша это сыграет большую роль.

    4. Особенный Силва

    Бернарду Силва был просто великолепен в Порту, демонстрируя, почему именно его так ценит Пеп Гвардиола в составе «Манчестер Сити».

    В среду 24-летний плеймейкер создал больше опасных моментов, чем любой другой игрок на поле (четыре), сделал наибольшее количество попыток обыграть соперника один в один (восемь), отметился результативной передачей и выполнил пять дриблингов.

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    • Но Силва был не только угрозой у чужих ворот. Обладая отличным видением поля и быстрыми ногами, он также записал на свой счет наибольшее количество перехватов (пять) среди всех футболистов на поле.

    Гвардиола предпочитает иметь в команде не только игроков с идеальными техническими навыками, но также жаждет заполучить футболиста, который будет бежать за командой, выкладываться на поле. В лице Силвы, безусловно, он получил такого игрока, который практически лишен слабых мест.

    5. Не поторопились ли «сороки»?

    В первом тайме Роналду своим дриблингом дважды унизил Кевина Мбабу, но, если не брать во внимание эти эпизоды, правый защитник сборной Швейцарии произвел хорошее впечатление.

    За первые 45 минут игры он создал сразу четыре ключевых шанса у чужих ворот, выполняя прострелы на Хариса Сеферовича, который, впрочем, не сумел извлечь выгоду из этих передач.

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    • Имя Мбабу хорошо знакомо болельщикам «Ньюкасла», ведь в юном возрасте защитник выступал за «сорок». Перейдя из «Серветта» в 2013 году в возрасте 17 лет, швейцарец так и не смог получить лестных отзывов и в итоге отправился в «Янг Бойз» в 2017 году, не произведя впечатления на Рафу Бенитеса.

    Но именно на «Стад де Сюисс» Мбабу действительно реализовал свой потенциал, подняв уровень игры на новую высоту. Следствием этого стал переезд в «Вольфсбург», где он намерен быть на первых ролях уже в следующем сезоне. 0

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