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    Кто может заменить Сарри? Шесть вариантов для «Челси»

    Кто подошел бы «Челси» в случае ухода Сарри в «Ювентус»?

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    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри
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    Squawka.com называет шестерых кандидатов на пост главного тренера «Челси» — два варианта мечты, два наиболее реалистичных варианта и два довольно неожиданных варианта.
    Несмотря на то, что Маурицио Сарри выиграл свой первый трофей в карьере, разгромив «Арсенал» в финале Лиги Европы, этим летом он может сменить «Челси» на «Ювентус». Сарри, казалось, потерял дар речи, когда смотрел на медаль победителя ЛЕ, но несмотря на это и третье место в АПЛ, по ходу сезона у итальянца возникали проблемы.

    Маурицио Сарри
    globallookpress.com

    Сейчас, несмотря на слова Сарри о готовности остаться на второй сезон, похоже, что его время в Лондоне уже истекло. Заполучить Сарри пытается чемпион Италии «Ювентус», которому нужно побыстрее найти замену для Массимилиано Аллегри.

    Итак, если Сарри с высоко поднятой головой покинет «Челси», кто же возглавит «синих» вместо него? Squawka рассматривает несколько вариантов.

    Вариант мечты — Массимилиано Аллегри

    Если Сарри собирается заменить Аллегри, который был очень успешен в «Ювентусе», то почему бы просто не поменяться?

    На посту главного тренера «Старой синьоры» Аллегри выиграл пять подряд чемпионских титулов, четыре Кубка Италии, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов. Он мог бы присоединиться к «Челси», имея за плечами один из лучших послужных списков.

    Массимилиано Аллегри
    globallookpress.com

    Более того, у «Челси» определенно есть близость с итальянскими тренерами. На сегодняшний день таких в команде было уже шестеро — Джанлука Виалли, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти, Роберто ди Маттео, Антонио Конте и Маурицио Сарри. На шестерых они выиграли тринадцать трофеев — это 41,94% от общего количества титулов. Единственный итальянец, под руководством которого команда не выиграла ни одного трофея — это Раньери.

    Аллегри уже покинул «Ювентус», так что за него не нужно будет платить никаких отступных. При этом 51-летний тренер уже заявил о желании не сидеть без дела, а сразу же взяться за новую работу.

    «Я не особо рассчитываю на год отдыха. Я уйду в творческий отпуск, только если придется. В планах у меня найти клуб, который убедит меня в своем проекте», — отметил Аллегри.

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    • «Челси» пока не сможет подписывать новых игроков, однако команда будет играть в Лиге чемпионов. Плюс в клубе есть множество талантливых молодых футболистов, которых Аллегри может развивать — например, Каллум Хадсон-Одои и Мэйсон Маунт. Плюс к команде присоединится Кристиан Пулишич, который призван смягчить предстоящий отъезд в «Реал» Эдена Азара. Аллегри и «Челси» вместе могут добиться многого.

    Вариант мечты — Эрик тен Хаг

    Учитывая выход в полуфинал Лиги чемпионов и бюджет команд, которые «Аякс» прошел по пути, амстердамский клуб покорил сердца футбольных романтиков по всей Европе.

    Эрик тен Хаг, который мог положиться на молодых ребят Маттейса де Лигта и Френки де Йонга, смог превратить Душана Тадича в безжалостного нападающего, Дейли Блинда в оборонительный камень, а всю команду — в чудотворцев.

    Но, так же, как и в случае с игроками «Аякса», успех команды в ЛЧ в сочетании с домашним дублем привел к слухам касательно интереса к персоне тен Хага со стороны других клубов.

    Эрик тен Хаг
    globallookpress.com

    Тен Хаг недавно признался, что ему льстит то, что слухи связывают его с такими клубами, как «Челси» и «Барселона». Но также он заявил, что счастлив в «Аяксе» и связывает свое будущее с этим клубом. Однако и ситуация сейчас уже не та, что была две недели назад.

    Нидерландский тренер уже продемонстрировал свою способность творить чудеса, работая в команде с небольшим бюджетом. Это является абсолютной необходимостью для любого тренера «Челси», который будет работать с командой в следующем сезоне. Кроме того, тен Хаг сыграл огромную роль в развитии таких игроков, как де Йонг и де Лигт наряду с Хакимом Зиешем, Дэвидом Нересом и другими.

    Если Азар все же покинет «Челси», клубу придется положиться на прогресс Хадсона-Одои и Рубена Лофтуса-Чика, когда оба восстановятся после травм. Плюс «синие» будут надеяться на то, что Пулишич сможет быстро адаптироваться к АПЛ.

    Тренер, который оттачивал свое мастерство в академии «Аякса» — возможно, величайшей в мире, и который работал под руководством Пепа Гвардиолы в «Баварии», без сомнений увеличил бы шансы «синих» на успех.

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    • Прогноз Squawka: Аллегри

    Тен Хаг продемонстрировал свою ценность при небольшом бюджете команды, но ему все еще предстоит многому учиться и у него просто нет того послужного списка, которые есть у Аллегри. Итальянский тренер, который знает как выигрывать трофеи, немедленно стал бы авторитетом в раздевалке. Если ему удастся справиться с отсутствием трансферов, затем он сможет собрать команду, которая снова сможет бороться за чемпионство в АПЛ. Победы в национальном чемпионате — это специализация Аллегри.

    Реалистичный вариант — Фрэнк Лэмпард

    Нетрудно понять, почему Лэмпарда связывают с работой в «Челси» — 211 голов в 648 играх, три титула АПЛ, четыре Кубка Англии, два Кубка лиги, Лига Европы и Лига чемпионов.

    У Фрэнка Лэмпарда, возможно, не слишком много управленческого опыта, но, как легенда «Челси», он понимает клуб и ожидания фанатов. Когда он будет у руля, мы наконец сможем увидеть, как в команде используются игроки клубной академии — в «Дерби» он работал с Мэйсоном Маунтом. Особенно в условиях трансферного бана.

    Фрэнк Лэмпард
    globallookpress.com

    По правде говоря, назначение Лэмпарда — это подбрасывание монеты. Неизвестно, будет ли это правильным выбором. С одной стороны он блестяще руководил «Дерби» в прошлом сезоне и вывел молодую команду, разбавленную арендованными игроками, в финал плей-офф Чемпионшипа.

    С другой стороны, ему не покорилось последнее препятствие, а руководству «Челси», как известно, обычно не хватает терпения. Плюс у Лэмпарда за плечами 57 матчей в качестве главного тренера.

    Но если «Челси» позовет его, то, само собой, Лэмпард воспользуется этой возможностью, а «Дерби» будет очень сложно удержать его.

    Реалистичный вариант — Хави Грасия

    Несмотря на разгром от «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии на «Уэмбли», «Уотфорд» фантастически хорошо выступил в турнире, выбив из борьбы такие команды, как «Лестер» и «Вулверхэмптон».

    И как бы плохо «шершни» ни выступали в АПЛ после того, как вышли в финал Кубка, долгое время казалось, что они достаточно хороши, чтобы финишировать в верхней половине турнирной таблицы. Итоговое одиннадцатое место — это очень далеко от битвы за выживание, с которой «Уотфорд» часто сталкивался в АПЛ.

    Возглавлял эту кампанию «Уотфорда» Хави Грасия — человек, который не был уволен из клуба, который только и знает, как увольнять. И сейчас слухи связывают его с «Челси».

    Хави Грасия
    globallookpress.com

    Если вы посмотрите на четыре команды, которые финишировали выше «Уотфорда» — «Вест Хэм» с Фелипе Андерсоном, «Лестер» с Джэймсом Мэддисоном, «Эвертон» с Ришарлисоном и «Вулверхэмптон» с половиной сборной Португалии, то итоговое место «шершней» начинает выглядеть совершенно логичным. Бюджеты клубов АПЛ зачастую говорят о многом.

    «Уотфорд» оставался «лучшим из остальных» на протяжении большей части сезона 2018-2019 и финишировал в итоге лишь на семь очков позади «Вулверхэмптона».

    При Грасии «Челси», вероятно, начал бы играть по схеме 4-2-2-2 с Н'Голо Канте и Жоржиньо в центре поля, а Хадсоном-Одои, Пулишичем и Лофтус-Чиком выше. Ну а фанаты «Челси» наверняка увидят на поле столь востребованную ими смесь воспитанников клуба с дорогими звездами.

    Как и тен Хаг, хоть и в меньшей степени, Грасия доказал, что может добиваться успеха с небольшим бюджетом. Такого рода опыт может быть жизненно важным, ведь первое время в «Челси» ему придется обходиться без бюджета вообще.

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    Конечно, если выбираешь сердцем, то выбирай Лэмпарда. Но великие футбольные клубы не делают выбор сердцем, они делают его головой.

    Лэмпард все еще в начале своей тренерской карьеры и должен набираться опыта вдали от такого клуба, как «Челси». Конечно, возможен и бурный успех. Но в противном случае его репутация может быть испорчена без возможности ее восстановления.

    Имея опыт в построении команд с небольшим бюджетом, Грасия мог бы стать идеальным кандидатом для того, чтобы провести «Челси» через возможный период испытаний после потери Азара и с запретом на трансферы. И «Уотфорд» точно не сможет удержать тренера, если «Челси» решится на этот шаг.

    Вариант с «темной лошадкой» — Патрик Виейра

    Спорные предположения — вот, что такое варианты с «темными лошадками». И бывший капитан «Арсенала» Патрик Виейра подходит для этого как нельзя лучше. Человек, который в качестве футболиста выиграл с «Арсеналом» два чемпионских титула и проиграл только в двух матчах против «Челси».

    Но это футбол. Кто бы мог предположить, что Жозе Моуринью после «Челси» будет тренировать «Манчестер Юнайтед». А знаете ли вы, что легендарный тренер «МЮ» Мэтт Басби в общей сложности провел 351 матч за главных врагов «Юнайтед» «Ливерпуль» и «Ман Сити» в качестве игрока?

    Виейра — безусловно, многообещающий тренер. Во время работы в MLS с «Нью-Йорк Сити» француз постепенно улучшил положение команды в чемпионате — с семнадцатого в 2015 году до четвертого в 2016 году и второго — в 2017-м.

    Патрик Виейра
    globallookpress.com

    В июне 2018 года он возглавил «Ниццу». Под его руководством команда проиграла всего 13 из 41 матча и финишировала на высоком седьмом месте в турнирной таблице. Еще более примечательным является то, что «Ницца» добилась этого результата, забив лишь 30 голов в 38 матчах. Как и ПСЖ, «Ницца» пропустила только 35 голов. Меньше в Лиге 1 пропускал только «Лилль» (33).

    Некоторые из величайших команд в истории «Челси» (в том числе команда Моуринью, которая выигрывала АПЛ в сезоне 2004-2005, пропустив в чемпионате лишь 15 голов), были построены на крепкой обороне. Поскольку Азар направляется в «Реал», Виейра мог бы применить свои оборонительные навыки в «Челси», чтобы сохранить конкурентоспособность команды.

    Вариант с «темной лошадкой» — Нуну Эшпириту Санту

    Нуну Эшпириту Санту сотворил в «Вулверхэмптоне» мини-революцию. И фанаты от него в восторге. Поэтому рассмотрим и этот вариант.

    «Волки» заняли в АПЛ седьмое место, показав блестящие результаты в матчах команд из топ-шестерки. Они также должны были проходить «Уотфорд» в полуфинале Кубка Англии, когда вели со счетом 2:0...

    Близкие отношения с суперагентом Жорже Мендешем помогли «Вулверхэмптону» быстро приспособиться к жизни в АПЛ. Но ничего не было бы возможно без блестящей работы португальского тактика.

    Нуну Эшпириту Санту
    globallookpress.com

    Но несмотря на всю его любовь к «волкам», очень сложно представить, как Эшпириту Санту отказывает «Челси», если ему поступит предложение.

    Его работа с такими игроками, как Рубен Невеш и Жоао Моутиньо демонстрирует, что он прекрасно ладит с топ-футболистами, что абсолютно необходимо для тренера «Челси».

    «Синим», вероятно, придется расстаться с крупной суммой денег, чтобы «волки» отпустили своего тренера. Но если они не могут потратить деньги на футболистов, то должны быть уверены в том, что получат отличного тренера.

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    • Прогноз Squawka — Нуну Эшпириту Санту

    Виейра отлично справляется с работой в «Ницце» и, вероятно, продолжит ее. Сейчас Эшпириту Санту — отличный выбор для «Челси».

    У него уже есть опыт работы в АПЛ, он доказал, что может работать с большими именами и у него есть большие амбиции. Несмотря на запрет трансферов и вероятный уход Азара, у «синих» по-прежнему остаются топ-игроки, с которыми можно работать. Ну и плюс он не легенда «Арсенала». 0

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