«Ювентус» расстался с любимым тренером. Аллегри захотел большего

Со слезами на глазах

Даже самые злые хейтеры «Ювентуса» в этот день решили помолчать. Президент клуба Андреа Аньелли и главный тренер Массимилиано Аллегри сидели рядом, когда завершился последний домашний поединок сезона с «Аталантой» (1:1).

Перед пресс-конференцией вся команда окружила своего тренера. Это была полная противоположность тому, как ушел предыдущий босс Антонио Конте, подавший в отставку в жаркий день середины июля.

Эмоции были однозначно искренними. Аньелли, который часто говорит что-то по собственному сценарию и дипломатическим языком, назвал Аллегри великим тренером и своим другом. Тренер, со своей стороны, казалось, удерживал слезы, запивая их водой.

Итак, все закончилось довольно хорошо, учитывая все обстоятельства. Но как они к этому пришли? Как получилось, что обещания продолжить работать с Аллегри дошли до «разобщенности взглядов» и отставки?

Аллегри любили все. Даже Роналду

Криштиану Роналду и Массимилиано Аллегри globallookpress.com

По словам источника, знакомого с ситуацией, Аньелли до последнего верил, что решение оставить Аллегри — верное. Он вошел в топ-5 лучших тренеров мира по версии ESPN, а команда пять раз выиграла Серию А, четыре раза — Кубок Италии, а также дважды побывала в финале Лиги чемпионов.

Более того, Аллегри был абсолютно «клубным человеком», В отличие от своего предшественника Конте, он редко обвинял игроков или судей, когда все шло не по плану. Он был поддержкой для футболистов — это ценили даже ветераны, многие из которых могли быть не менее успешными в других командах.

Аллегри нравился игрокам, у него есть врожденная способность разряжать напряженнные ситуации. Кроме того, его любил сам Криштиану Роналду, в которого «Юве» вложил 350 миллионов долларов.

Тренер перед уходом назвал свою команду молодой, но на самом деле «Юве» — стареющий коллектив. К концу сезона 2019/20 Роналду и Кьеллини будет по 35 лет, Бонуччи, Манджукичу и Хедире — по 33 года, а Пьяничу, Куадраду и Щенсны — по 30 лет. «Окно возможностей» начинает закрываться, а смена тренера в такой ситуации — большой риск.

Тренер хотел больше влиять на процессы

Аньелли и Аллегри не договорились globallookpress.com

Что касается Аллегри, то он долго думал о том, что пошло не так против «Аякса» в Лиге чемпионов. Он много раз повторял, что «Ювентус» должен научиться навязывать свою игру соперникам, особенно в еврокубках. Этого не произошло и вина отчасти лежит на тренер, но многое зависело от навыков футболистов и менталитета, особенно полузащитников.

У наставника туринцев был еще год по контракту, и он был уверен, что клуб продлит его. По мнению Аллегри, работать еще сезон без нового соглашения было невозможно. Он также надеялся получить повышение зарплаты и повысить собственный авторитет. Он чувствовал, что заслужил это. Кроме того, тренеру нужно было большее влияние на трансферную политику. С ним всегда советовались, но решающего слова он не имел.

Аллегри также был раздражен некоторыми критиками. Однажды он взорвался в прямом эфире, когда аналитик Леле Адани спросил, что он может сделать, чтобы команда чаще шла в атаку. Он часто ругал экспертов, которые не понимали, что тренерская работа — это не просто тактика. Одна вещь — теория футбола в книгах, а другая — практика в жизни.

Все эти факторы подтолкнули Аллегри к увольнению. Аллегри не видит смысла притворяться тем, кем не является. Игроки — это основа его философии, но никак не тактические схемы. Лучший способ победить — получить на поле всех сильнейших игроков, которые только есть. И он хотел играть большу роль в их подборе.

«Ювентус» больше не будет прежним

Команду ждут большие перемены globallookpress.com

Аньелли гордится тем, что готов прислушиваться к чужому мнению и не окружать себя людьми, которые во всем с ним согласно. В его компании со спортивным директором Фабио Паратичи и вице-президентом Повелом Недведом было принято общее решение сделать поворот на 180 градусов. Это будет сдвиг всей стратегии развития клуба и поиск системного менеджера, который сможет принести в команду атакующий футбол, который отличает многие топ-клубы сегодня.

Казалось, что нынешнему составу «Юве» с наличием в нем Роналду имеет смысл привлечь звездного специалиста вроде Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа или маурисио Почеттино. Беда лишь в том, что никто из них не будет доступен этим летом.

По этой причине было бы логично сохранить Аллегри. Но было понятно, что остаться тренер готов только на своих условиях. И постепенно стало понятно, что руководство не готово расширять влияние специалиста, в том числе на трансферную политику. Пришло время положить сотрудничеству конец. Хорошо, что стороны пришли к этому сразу, а не стали тянуть в надежде, что все наладится. Если отставка станет ошибкой, то лучше это понять на год раньше, чем на год позже.

Аллегри признался, что его шокировало осознание того, что он уходит из клуба. Аньелли признался, что это было «самое трудное решение» за время работы в «Юве».

Во время празднования чемпионства стало ясно, что это решение скорее верное. Настроение большинства болельщиков — скорее благодарность Аллегри, чем гнев на руководство клуба за его увольнение.

Теперь для Аньелли наступает самый сложный период. Он должен определиться, каким хочет видеть новый «Ювентус» и кто будет создавать его на тренерском мостике. 0