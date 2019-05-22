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    «Ювентус» расстался с любимым тренером. Аллегри захотел большего

    Массимилиано Аллегри стал весьма успешным тренером у руля «Ювентуса», но все равно покинул клуб

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    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри
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    Автор ESPN Габриэле Маркотти рассуждает о том, почему разошлись пути туринского «Ювентуса» и тренерского штаба во главе с Массимилиано Аллегри, который пять раз подряд привел команду к титулу в Серии А.

    Со слезами на глазах

    Даже самые злые хейтеры «Ювентуса» в этот день решили помолчать. Президент клуба Андреа Аньелли и главный тренер Массимилиано Аллегри сидели рядом, когда завершился последний домашний поединок сезона с «Аталантой» (1:1).

    Перед пресс-конференцией вся команда окружила своего тренера. Это была полная противоположность тому, как ушел предыдущий босс Антонио Конте, подавший в отставку в жаркий день середины июля.

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    • Эмоции были однозначно искренними. Аньелли, который часто говорит что-то по собственному сценарию и дипломатическим языком, назвал Аллегри великим тренером и своим другом. Тренер, со своей стороны, казалось, удерживал слезы, запивая их водой.

    Итак, все закончилось довольно хорошо, учитывая все обстоятельства. Но как они к этому пришли? Как получилось, что обещания продолжить работать с Аллегри дошли до «разобщенности взглядов» и отставки?

    Аллегри любили все. Даже Роналду

    Криштиану Роналду и Массимилиано Аллегри
    globallookpress.com

    По словам источника, знакомого с ситуацией, Аньелли до последнего верил, что решение оставить Аллегри — верное. Он вошел в топ-5 лучших тренеров мира по версии ESPN, а команда пять раз выиграла Серию А, четыре раза — Кубок Италии, а также дважды побывала в финале Лиги чемпионов.

    Более того, Аллегри был абсолютно «клубным человеком», В отличие от своего предшественника Конте, он редко обвинял игроков или судей, когда все шло не по плану. Он был поддержкой для футболистов — это ценили даже ветераны, многие из которых могли быть не менее успешными в других командах.

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    • Аллегри нравился игрокам, у него есть врожденная способность разряжать напряженнные ситуации. Кроме того, его любил сам Криштиану Роналду, в которого «Юве» вложил 350 миллионов долларов.

    Тренер перед уходом назвал свою команду молодой, но на самом деле «Юве» — стареющий коллектив. К концу сезона 2019/20 Роналду и Кьеллини будет по 35 лет, Бонуччи, Манджукичу и Хедире — по 33 года, а Пьяничу, Куадраду и Щенсны — по 30 лет. «Окно возможностей» начинает закрываться, а смена тренера в такой ситуации — большой риск.

    Тренер хотел больше влиять на процессы

    Аньелли и Аллегри не договорились
    globallookpress.com

    Что касается Аллегри, то он долго думал о том, что пошло не так против «Аякса» в Лиге чемпионов. Он много раз повторял, что «Ювентус» должен научиться навязывать свою игру соперникам, особенно в еврокубках. Этого не произошло и вина отчасти лежит на тренер, но многое зависело от навыков футболистов и менталитета, особенно полузащитников.

    У наставника туринцев был еще год по контракту, и он был уверен, что клуб продлит его. По мнению Аллегри, работать еще сезон без нового соглашения было невозможно. Он также надеялся получить повышение зарплаты и повысить собственный авторитет. Он чувствовал, что заслужил это. Кроме того, тренеру нужно было большее влияние на трансферную политику. С ним всегда советовались, но решающего слова он не имел.

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    • Аллегри также был раздражен некоторыми критиками. Однажды он взорвался в прямом эфире, когда аналитик Леле Адани спросил, что он может сделать, чтобы команда чаще шла в атаку. Он часто ругал экспертов, которые не понимали, что тренерская работа — это не просто тактика. Одна вещь — теория футбола в книгах, а другая — практика в жизни.

    Все эти факторы подтолкнули Аллегри к увольнению. Аллегри не видит смысла притворяться тем, кем не является. Игроки — это основа его философии, но никак не тактические схемы. Лучший способ победить — получить на поле всех сильнейших игроков, которые только есть. И он хотел играть большу роль в их подборе.

    «Ювентус» больше не будет прежним

    Команду ждут большие перемены
    globallookpress.com

    Аньелли гордится тем, что готов прислушиваться к чужому мнению и не окружать себя людьми, которые во всем с ним согласно. В его компании со спортивным директором Фабио Паратичи и вице-президентом Повелом Недведом было принято общее решение сделать поворот на 180 градусов. Это будет сдвиг всей стратегии развития клуба и поиск системного менеджера, который сможет принести в команду атакующий футбол, который отличает многие топ-клубы сегодня.

    Казалось, что нынешнему составу «Юве» с наличием в нем Роналду имеет смысл привлечь звездного специалиста вроде Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа или маурисио Почеттино. Беда лишь в том, что никто из них не будет доступен этим летом.

    По этой причине было бы логично сохранить Аллегри. Но было понятно, что остаться тренер готов только на своих условиях. И постепенно стало понятно, что руководство не готово расширять влияние специалиста, в том числе на трансферную политику. Пришло время положить сотрудничеству конец. Хорошо, что стороны пришли к этому сразу, а не стали тянуть в надежде, что все наладится. Если отставка станет ошибкой, то лучше это понять на год раньше, чем на год позже.

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    • Аллегри признался, что его шокировало осознание того, что он уходит из клуба. Аньелли признался, что это было «самое трудное решение» за время работы в «Юве».

    Во время празднования чемпионства стало ясно, что это решение скорее верное. Настроение большинства болельщиков — скорее благодарность Аллегри, чем гнев на руководство клуба за его увольнение.

    Теперь для Аньелли наступает самый сложный период. Он должен определиться, каким хочет видеть новый «Ювентус» и кто будет создавать его на тренерском мостике. 0

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