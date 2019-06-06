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    Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболе

    Десять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных

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    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк
    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк
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    Связки центральных защитников — это чертовски важно, особенно на международном уровне. Автор Squawka Мухамаммад Батт составил рейтинг десяти пар защитников, отлично проявляющих себя в сборных.
    Наблюдать, как два защитника сыгрываются и становятся отличным дуэтом на клубном уровне — приятно, иногда они даже искренне любят клуб, в котором играют. Но для многих футболистов ничто не может сравниться с игрой за вашу страну, это зашито в подкорке, поэтому, когда формируется дуэт игроков, которые регулярно встречаются каждые несколько месяцев, чтобы стать краеугольным камнем обороны какой-то команды — это нечто особенное.

    Мы взглянули на международный футбол и составили список 10 лучших связок центральных защитников прямо сейчас. Очевидно, что уровень игроков и успешность их игры сыграют свою роль, но здесь также важны форма и здоровье.

    10. Давинсон Санчес и Ерри Мина

    Колумбия, 36 совместных выступлений

    Потенциально одно из лучших партнерств в мире: Санчес и Мина — два центральных защитника с огромным потенциалом. Конечно, ни один из них еще не реализовал его полностью, но набор их умений широк и разнообразен.

    Давинсон Санчес и Ерри Мина

    Санчес — будущая мировая звезда, и хотя Мина еще полностью не сформировался как игрок, он абсолютно доминирует в воздухе и делает это с такими упорством и последовательностью, которые делают его настоящим кошмаром для атакующих игроков.

    9. Джонатан Та и Никлас Зюле

    Германия, 23 совместных выступления

    Германия наконец оставила в прошлом связку Джерома Боатенга и Матса Хуммельса, которая была слишком красива, чтобы проработать долгое время после столь ранней победы на Кубке мира.

    Джонатан Та и Никлас Зюле

    В дуэте Тана и Зюле немцы получили партнерские отношения, объединяющие в себе физическую форму, атлетичность и техничность. У Die Mannschaft теперь в обороне настоящие качки. Серьезно, это два очень больших парня, и эта связка может быть очень интересной.

    8. Маркиньос и Тиаго Силва

    Бразилия, 112 совместных выступлений

    Бразилия известна своей яркой атакующей игрой, но в 21 веке их команды чаще всего были построены на очень надежной обороне, и в случае Маркиньоса и Тиаго Силвы они получили связку из клубного футбола, которая обеспечит эту надежность.

    Маркиньос и Тиаго Силва

    Не менее невероятным третьим выбором здесь служит Миранда, чередующийся с Силвой, который, как опытный ветеран, цементирует оборону, в то время как Маркиньос — меняющий позицию стоппер. Грозная боевая единица!

    7. Пепе и Рубен Диас

    Португалия, 114 совместных выступлений

    Пепе — один из тех центральных защитников, которые так долго показывают хорошую игру, что просто уже не получают тех высоких оценок, которые заслуживают. Лучше всего он проявил себя за сборную Португалии, когда они выиграли Евро-2016 — центральный защитник был, возможно, самым важным игроком в этой команде.

    Пепе и Рубен Диас

    Тогда его напарником был Жозе Фонте, но теперь Диас занял позицию сильного молодого защитника, который действует вместе с коварным ветераном. Эта пара станет серьезным препятствием для тех, кто захочет забить Португалии и лишить ее победы в Лиге Наций.

    6. Салиф Сане и Калиду Кулибали

    Сенегал, 61 совместное выступление

    Кулибали настолько хорош, что его можно было поставить в пару практически с кем угодно, и он все равно попал бы в этот список, но Сане — сам по себе очень мастеровитый центральный защитник.

    Салиф Сане и Калиду Кулибали

    У 28-летнего игрока был неудачный сезон за «Шальке», но рядом с Кулибали он становится более стабильным, в то время как игрок «Наполи» на полставки работает инженером-астродинамиком, вычисляя векторы и траектории полета, а на полставки — шаровым тараном, который раскачивается, чтобы полностью уничтожить противников.

    5. Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген

    Бельгия, 202 совместных выступлений

    Это один из редких случаев оборонительного дуэта, который выступает как за клуб, так и за страну. Алдервейрелд и Вертонген так хороши, играя за «шпоры» и Бельгию, потому что их навыки чудесно дополняют друг друга, и, более того, они играют вместе так долго, что у них сложилось подлинное взаимопонимание.

    Тоби Алдервейрелд и Ян Вертонген

    Алдервейрелд — высокий и отлично читает игру, тогда как Вертонген — более атлетичный и выносливый тип. Оба образцово умеют обращаться с мячом. Возраст — единственное, что играет против них, но, как они показали в Лиге чемпионов в этом сезоне, даже это можно преодолеть.

    4. Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини

    Италия, 188 совместных выступлений

    Они вернулись! Пропустив чемпионат мира, Италия возвращается на международную арену и делает это в первую очередь благодаря обороне. Бонуччи и Кьеллини вместе выступают за «Ювентус» и привносят ту же хулиганскую химию и в сборную.

    Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини

    Они оба физически внушительны, и их способность играть на грани нарушения правил уступает умениям лишь одной пары. Конечно, они старые, но они используют этот опыт в своих интересах и знают все трюки и приемы, чтобы соперник не ушел и остался в синяках.

    3. Рафаэль Варан и Самюэль Умтити

    Франция, 87 совместных выступлений

    Эти двое выиграли чемпионат мира, играя при этом великолепно. Они были бы номером один в этом списке, но на самом деле они с тех пор были довольно ужасны. Варан плохо начал сезон, а к концу его оживился примерно до среднего уровня, в то время как Умтити получил травму и потерял свое место в стартовом составе «Барселоны».

    Рафаэль Варан и Самюэль Умтити

    Тем не менее, они являются чемпионами мира и великолепными защитниками, как по отдельности, так и в паре, а это означает, что они должны быть высоко оценены. У них все схвачено и нет ничего, чего бы они не умели делать на футбольном поле.

    2. Хосе Мария Хименес и Диего Годин

    Уругвай, 175 совместных выступлений

    Это элитный дуэт. В нем есть пара ветеран-молодой, подобно португальской, но, в отличие от того дуэта, этот беспощаден и доминирует в клубе и стране.

    Хосе Мария Хименес и Диего Годин

    Хименес и Годин из мадридского «Атлетико»(по крайней мере, они были до того, как Годин покинул Мадрид в прошлом месяце) — идеальная пара. Они могут прервать любые атаки, с их опытом подковерной борьбы и грязных приемов, но они также и потрясающие защитники.

    Хименесу сейчас 24, но он все еще играет с юношеским пылом и задором, и это было бы проблемой, но Годин — лучший «дядька» в мире, и он постоянно подстраховывает молодого Хосе и гарантирует, что никто никогда не усомнится в его лучших качествах.

    А Хименес обеспечивает неослабный темп и энергию, которые 33-летний Годин не может предоставить. Это партнерство очень хорошо сбалансировано.

    1. Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк

    Голландия, 41 совместное выступление

    Еще один случай с ветераном и молодым игроком, за исключением того, что ветеран является одним из трех лучших центральных защитников на планете прямо сейчас, а юноша играет так, как будто ему 25 лет, несмотря на то, что ему только 19. Де Лигт своей не по возрасту зрелой игрой опроверг все заявления, что подросток не может быть капитаном, и довел «Аякс» вплоть до полуфинала Лиги чемпионов. А рядом с ним красавец Ван Дейк.

    Маттейс де Лигт и Вирджил ван Дейк

    Ван Дейк — защитник, настолько начальственный и царственный, что он мгновенно улучшил оборону «Ливерпуля» настолько, что мерсисайдцы дважды вышли в финал Лиги чемпионов, выиграв один, а также набрали 97 очков в АПЛ.

    Ходят слухи, что «красные» нацеливались на Де Лигта этим летом, и перспектива объединения этого дуэта восхитительна как для клуба, так и для страны. Но, с «Барселоной» и «Ювентусом», заинтересованными в Де Лигте, нам, возможно, придется включать матчи сборной Голландии, чтобы увидеть этот дуэт в действии. 0

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