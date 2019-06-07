Ошибки определили результат. Де Йонг реабилитировался и вывел Нидерланды в финал

В захватывающем матче в Португалии сборная Нидерландов победила команду Англии в рамках Лиги наций УЕФА.

Победа вывела «оранжевых» в воскресный финал против Португалии, тогда как «три льва» будут вынуждены сыграть за третье место со Швейцарией.

Обозреватель Squawka Мухаммад Батт выделил главные моменты игры.

1. Взлеты и падения Маттейса де Лигта

Маттейс де Лигт — адский защитник. За подростком (да, ему всего 19 лет) пристально наблюдают практически все элитные клубы планеты. Ежедневно на него появляются новые претенденты: «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Ювентус» и даже «Манчестер Юнайтед». Минувшим вечером мы увидели, чем обусловлен такой интерес. Впрочем, люди должны помнить, что ему всего 19 лет, и он продолжает учиться на своих ошибках.

Начнем с плохого. Приняв мяч на краю штрафной площади, де Лигт собирался сделать передачу Ясперу Силлесену, но слишком медленно двигал ногами, позволив Маркусу Рашфорду сделать перехват. Увидев рывок англичанина, де Лигт запаниковал и бросился ему в ноги, за что был назначен пенальти.

Но европейские топ-клубы не просто так хотят его заполучить. После допущенной ошибки де Лигт успокоился и превратился в непробиваемую стену, особенно во втором тайме и в дополнительное время. Кроссы, забегания, передачи — внезапно де Лигт стал так же стабилен, как Вирджил ван Дейк.

А затем де Лигт устремился в атаку, где стал смертельным оружием, поскольку регулярно запугивал защитников сборной Англии своим воздушным мастерством. Именно его точный удар головой на ближней штанге позволил Нидерландам отыграться. Защитник смог искупить вину.

2. Проблемы сборной Англии в полузащите

У сборной Англии очень прочная линия обороны (да, даже несмотря на ошибку Джона Стоунза, которая не носит системного характера) и устрашающая линия атаки. У «трех львов» даже есть вратарь, который в важные моменты способен выполнять потрясающие сейвы.

Чего им не хватает, так это средней линии. Конечно, в составе команды найдутся отличные полузащитники, но из них довольно сложно слепить организованное подразделение. Трио, использованное на чемпионате мира, порой производило хорошее впечатление, но оно не имело возможности контролировать темп игры, и эта проблема дала о себе знать в полуфинале против Хорватии.

Тренерскому штабу пришлось вносить коррективы. Полузащита, которая вышла на матч против Нидерландов в теории должна была хорошо взаимодействовать, но этого не произошло. У центральных защитников сборной Англии редко было больше одного выбора при попытке сделать пас вперед. И хотя «три льва» могли быстро доставить мяч вперед, удерживать мяч им не удавалось. Постой, но ведь к перерыву они лидировали, а затем еще и заменили Рашфорда. Не стоит беспокоиться, не так ли?

Ну, когда Рашфорд покинул поле в перерыве, а Джейдон Санчо вскоре последовал за ним, Англия действительно потеряла значительную часть энергии и драйва, и ее проблемы в центре поля стали более выраженными.

Голландцы контролировали темп и отодвигали англичан все глубже и глубже, и поскольку хавбеки не могли удерживать контроль над мячом, чтобы замедлить штурм соперника, в конечном счете их лидерство превратилось в поражение. Тот факт, что последнюю ошибку допустил полузащитник Росс Баркли стал очень наглядным.

3. Френки де Йонг — особый класс

Можно подумать, что с такими игроками на поле, как Вирджил ван Дейк, Рахим Стерлинг и Гарри Кейн, любому футболисту трудно превосходить всех на голову, но вы ошибаетесь. Френки де Йонг стал автором целого шоу в полуфинале Лиги наций.

Голландский полузащитник, которому всего 21 год, был невероятно спокоен на поле. Средняя линия сборной Англии не была сильнейшей, и этой маленькой слабостью молодой де Йонг полностью воспользовался.

Являясь Хави и Серхио Бускетсом в одном лице, де Йонг выполнял передачи быстро и идеально взвешенно. Он никогда не заигрывался, но и не занимался банальной перепасовкой с соседним партнером. Френки постоянно менял направление и фокус игры сборной Нидерландой, а также следил за тем, чтобы Англия всегда оставалась на заднем плане.

Френки был безупречен. На его счету 101 выполненная передача из 105, 5 успешных подкатов из 7, 100 процентов успешных дриблингов и воздушных дуэлей, 2 заработанных штрафных удара, 2 ключевые передачи и сразу 13 подборов мяча. Эта статистика — своего рода демонстрация того, почему «Барселона» заплатила за него 65 миллионов фунтов, почему он собирается сиять на «Камп Ноу» долгие годы, и почему голландцы могут просто выиграть Лигу наций.

4. Неудержимый Джейдон

Сложно понять, как Джейдон Санчо, отыгравший около часа против Нидерландов, всего два года назад согласился на невероятный переход из «Манчестер Сити» в дортмундскую «Боруссию».

Все предполагали, что Санчо был нетерпелив, но юноша сделал ставку на себя и свой талант. Два года спустя он уже зарекомендовал себя в Дортмунде, так что теперь стал регулярным игроком сборной Англии. Если он и не является игроком стартового состава, то точно может считаться первым сменщиком стартовой тройки.

Он сейчас настолько хорош, что может спокойно отклонить предложение «Манчестер Юнайтед», потому что хочет играть в Лиге чемпионов, и английские СМИ не могут упрекнуть его в этом.

Минувшим вечером в матче против Нидерландов Санчо был невероятным, несмотря на то, что его роль не была уж слишком привычной, поскольку англичане редко владели мячом. Каждый раз, когда сфера оказывалась у него, он чем-то тревожил голландцев. Никто не мог справиться с его сочетанием темпа и мастерства. Показательным был момент, когда он обыграл де Лигта, пробросив мяч ему между ног. Кажется, нет таких вызовов, которые Санчо бы не принял.

5. Саутгейт не должен отступать от своих принципов

В ближайшие дни будет много шума, большую часть которого посвятят «игре от обороны», вам расскажут о ненужной и позерской игровой системе. Кто-то скажет, что он в целом не возражает против этой системы, но порой лучше просто вынести мяч подальше. В дискурсе, безусловно, также будет присутствовать элемент ксенофобии: разговоры об иностранных тренерах, которые вытесняют английских специалистов. Звучать это будет громко и беспощадно.

Но вот в чем дело: игра от обороны абсолютно необходима в современном футболе на элитном уровне. Так играют лучшие команды мира, поэтому нужно придерживаться этой стратегии, потому что она принесет вам гораздо больше плюсов, чем минусов.

Можно уверенно сказать, что если бы Нидерланды проиграли из-за ошибки де Лигта, никто в их СМИ не стал бы винить систему. А вот в случае с Англией это случится, и Гарет Саутгейт должен не только придерживаться своих принципов, но и неуклонно и громогласно защищать Джона Стоунза и Росса Баркли в СМИ, потому что доверить игрокам место на поле — это полдела. Как только они начнут сомневаться в себе, все начнет рушится. Англия близко подобралась к началу великой эпохи, так что смена курса стала бы настоящей трагедией. 0