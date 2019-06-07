Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийца

Первая кампания в Бундеслиге для Хамеса сложилась весьма успешно. Он вошел в команду сезона и был ключевым игроком под руководством Юппа Хайнкеса, однако при Нико Коваче в сезоне-2018/19 он выпал из основы.

«Баварию» ждет время перемен — Франк Рибери и Арьен Роббен уже попрощались с клубом, а теперь по этому пути пошел и Родригес. Мы выбрали шесть вариантов, которые могут стать его следующим пунктом назначения.

Мечта: «Ювентус» или «Реал»

Хамес Родригес и Зинедин Зидан globallookpress.com

Нет ничего плохого в том, что у команды избыток хороших игроков. Однако в «Реале» яркая игра не всегда дает какие-то гарантии.

Колумбиец показывал свой лучший футбол именно в Мадриде, забив 36 голов и отдал 40 передач в 111 матчах, но все равно не задержался в клубе.

После не самого удачного сезона «Реал» может дать еще один шанс Родригесу, который достанется клубу бесплатно.

Кроме того, «Ювентус» — еще один прекрасный вариант. Скорее всего, команду будет тренировать Маурицио Сарри, а Хамес в таком случае стал бы идеальным усилением атаки для туринцев. Он похож на Марека Хамшика из «Наполи», способного атаковать с центра поля и контролировать движение всей команды.

При этом Родригес вновь стал бы одноклубником Криштиану Роналду, с которым уже был партнером в «Реале». А еще колумбиец дважды выиграл Лигу чемпионов с «Реалом», поэтому добавит веса всей Серии А.

Все-таки мы склоняемся к «Ювентусу».

В «Реал» вернулся Зинедин Зидан, который давно не очень любит колумбийца, поэтому вряд ли что-то изменится. По слухам, Роналду уже ждет Родригеса в Турине, но проблемой может стать цена вопроса и агент Жорже Мендеш.

Реальность: «Атлетико» или «Наполи»

Карло Анчелотти и Хамес Родригес globallookpress.com

«Реал» уже подписал Луку Йовича из «Айнтрахта» и Эдера Милитао из «Порту», а также близок к сделке с «Челси» по Эдену Азару.

Для всех этих переходов нужны деньги, поэтому надо кого-то продавать, а Хамес — прекрасный актив, за который мадридцы запросят порядка 70 миллионов фунтов.

Тем не менее, мадридский «Атлетико» способен потянуть эту сделку. Клуб уже получить приличную сумму за Лукаса Эрнандеса от «Баварии», а теперь готовится заработать на Антуане Гризманне.

«Реал» вряд ли будет рад продаже игрока своему злейшему врагу, но у клуба может не оказаться выбора, ведь такую сумму заплатить смогут не многие.

Кроме того, есть еще «Наполи», который, по информации СМИ, уже официально обратился к «Реалу» по поводу возможного перехода колумбийца, однако это предложение пока не слишком заинтересовало «сливочных».

«Наполи» все еще может увеличить предложение, ведь парень нужен лично наставнику команды Карло Анчелотти, который изначально привел Хамеса в «Реал» после чемпионата мира-2014. Под руководством Анчелотти хавбек выглядел великолепно.

Мы ожидаем, что следующей командой Родригеса может стать скорее «Наполи», чем «Атлетико». Хамес просто точно знает, что получит под руководством Анчелотти. Полное доверие позволит плеймейкеру играть и проявлять свои лучшие качества.

Альтернатива: «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэм»

Кристиан Эриксен globallookpress.com

Как уже упоминалось, далеко не все клубы обладают финансовыми возможностями, которые могут удовлетворить запросы «Реала».

Одним из тех, у кого есть все необходимое для подписания Родригеса, является «Манчестер Юнайтед».

Этим летом 13-кратные чемпионы Англии остро нуждаются в усилении, о чем говорил и главный тренер Уле Гуннар Сульшер. Норвежец хочет найти на трансферном рынке мощный импульс и прилив энергии — именно Хамес способен дать это манкунианцам. Колумбиец может стать катализатором для создания новой команды.

Поль Погба, по слухам, может покинуть «Юнайтед», а о французе мечтает именно «Реал» и лично Зинедин Зидан. Таким образом, манкунианцы могут обменять Погба на Родригеса, что станет идеальным вариантом для всех.

Более того, «МЮ» может получить в рамках обмена не только Хамеса, но еще и доплату в размере 70 миллионов фунтов.

Еще один возможный вариант в АПЛ — «Тоттенхэм». Плеймейкер «шпор» Кристиан Эриксен давно находится на радаре «сливочных», а этим летом СМИ вовсе начали твердить, что датчанин близок к трансферу в «Реал».

Таким образом, мадридцы вновь могу предложить обмен и включить в него Хамеса, который сможет полноценно заменить лидера лондонцев. Контракт Эриксена истекает через год, поэтому «Тоттенхэму» не стоит отказываться, если такое предложение поступит.

Мы ожидаем, что более вероятным вариантом будут «шпоры». «Манчестер Юнайтед» всегда будет прекрасным вариантом для любого игрока, но прямо сейчас «Тоттенхэм» находится на своем пике в Европе.

У клуба есть знаменитый тренер Маурисио Почеттино, который в следующем сезоне вновь попытается вывести команду в финал Лиги чемпионов. Клуб построил новый стадион, а Родригес мог бы стать прекрасным дополнением к проекту, который процветает уже сегодня. 0