Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущее

В 1977 году сборная Нидерландов с Йоханом Кройфом приехала на «Уэмбли», и сборная Англии выставила на тот матч пять номинальных центральных защитников. Но «оранжевые» перехитрили соперника, выйдя на игру без центрального нападающего. Кройф опустился в центр поля и забил оба гола, которые принесли нидерландской сборной победу со счетом 2:0.

Времена меняются, но Англия, правда, не очень. На первых минутах полуфинального матча Лиги наций Мемфис Депай отодвинулся из нападения в центр поля. Его партнеры по команде сумели найти свободное пространство между плотными линиями обороны английской сборной. Матч завершился победой Нидерландов со счетом 3:1.

Как однажды сказал Кройф, футбол — это игра, в которой нужно думать.

Сборная Нидерландов globallookpress.com

В воскресенье сборной Нидерландов предстоит встретиться с Португалией в первом в истории финале Лиги наций. Это серьезное достижение после четырех кошмарных лет, когда нидерландская сборная не могла пробиться на Евро-2016 и ЧМ-2018.

Наблюдение за игрой нидерландской команды в маленьком португальском городке Гимарайнш навеяло воспоминания о прошлых периодах этой сборной. Эта команда — часть футбольного наследия, и не только нидерландские болельщики рады тому, что их сборная вернулась на высокий уровень. Это еще не винтажная сборная Нидерландов, но уже где-то на две трети является таковой. Учитывая то, что Райан Бабел — единственный полевой игрок этой сборной, которому за 30, у них определенно есть будущее.

Когда первый матч сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана в марте 2018 года завершился печальным поражением от сборной Англии со счетом 0:1, даже тренер на тот момент не осознавал, сколько талантов пополнит его команду.

Рональд Куман globallookpress.com

Маттейс де Лигт, которому тогда было 18 лет, играл в том матче, но еще не был самым желанным для топ-клубов молодым защитником в мире. Френки де Йонг, Стивен Бергвейн и Донни ван де Бек на то время еще не дебютировали в главной команде страны, а Вирджил ван Дейк только начинал показывать себя в «Ливерпуле».

Костяк нынешней сборной Нидерландов состоит из игроков двух клубов, которые сияли в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов — «Аякса» и «Ливерпуля». Ван Дейк и де Лигт составляют пару центральных защитников, располагаясь на поле под Джорджиньо Вейналдумом и де Йонгом. Впереди — ван де Бек, который помог «оранжевым» забить три гола после того, как на 68-й минуте заменил Мартена де Рона.

Воплощением и блеска, и недостатков нидерландской сборной является де Лигт. Безусловно, его отвлекает интерес всех ведущих клубов Европы, но его ошибка в матче против англичан — неудачный прием мяча, слишком медленный разворот, из-за которого Маркус Рэшфорд смог опередить защитника и попытка отобрать мяч не той ногой, которой следовало — не была единственной за последнее время.

Маттейс де Лигт и Маркус Рэшфорд globallookpress.com

Де Лигт был виноват в двух голах и поражении от сборной Германии в марте (2:3). Он также столкнулся с партнером по команде, оставив без внимания Криштиану Роналду в матче против «Ювентуса» в апреле.

Все это должно заставить «Барселону» или «Баварию» задуматься о том, а готов ли де Лигт. Как говорит Куман, люди иногда забывают, что защитнику всего 19 лет.

И все же его ответ на ошибку продемонстрировал необычайную стойкость. Куман отметил, что при следующей встрече с мячом де Лигт обыграл англичанина и до конца встречи не совершил больше ни одной ошибки. Он также забил первый гол своей команды, отличившись ударом головой после подачи углового. Прошедшей весной де Лигт уже забивал головой Германии, «Ювентусу» и «Тоттенхэму». Благодаря ему и ван Дейку Нидерланды теперь могут соперничать с Англией за право называться лучшей командой по игре в воздухе.

Гол Маттейса де Лигта globallookpress.com

Преобразующим команду игроком может быть и другой юноша — Френки де Йонг. Лишь девять месяцев назад он дебютировал за сборную в матче против Франции, когда с легкостью уходил с мячом от Антуана Гризманна. Теперь крайне сложно представить «оранжевых» без этого футболиста.

Де Йонг — не просто лучший созидатель в сборной Нидерландов со времен Уэсли Снейдера, который дебютировал в сборной 16 лет назад, он также и великолепный защитник. Когда «оранжевые» теряют мяч, он становится третьим центральным защитником, вступая в борьбу с соперниками и перехватывая пасы за счет грамотного тайминга.

Он также всегда открыт под пас, независимо от того, сколько человек пытается его закрыть. Плюс он может вывести свою команду из-под прессинга, независимо от того, насколько опасной является ситуация.

Френки де Йонг globallookpress.com

В матче против Нидерландов Англия провела большую часть времени в погоне за мячом. По данным Opta, у Де Йонга было больше касаний (128), пасов 105, с точностью 96%), отборов (5) и возвращений владения для команды (13), чем у любого другого игрока на поле.

«Я хочу встречаться с мячом как можно чаще», — улыбаясь, сказал де Йонг, получив приз лучшему игроку матча. В отличие от многих футболистов, де Йонг любит играть в футбол. Он является воплощением жизнерадостности этой команды, которая, по словам Кумана, была частично смоделирована на основе женской сборной Нидерландов — чемпионов Европы. И это еще не все причины для радости.

Другой центральный хавбек сборной Нидерландов Вейналдум постепенно прогрессировал от месяца к месяцу, пока к 28 годам не стал полнейшим универсалом. В четверг, через пять дней после участия в финале Лиги чемпионов, Вейналдум «к концу матча, похоже, физически был готов лучше всех остальных игроков матча», как отметил Куман в недоумении. Теперь Вейналдум и ван Дейк могут выиграть свой второй финал за восемь дней.

Джорджиньо Вейналдум в матче против сборной Англии globallookpress.com

Еще один игрок, за которым стоит понаблюдать в матче против Португалии — это 21-летний вингер ПСВ Бергвейн. Его дриблинг ввел в замешательство оборону сборной Англии. Он мало известен за пределами Нидерландов, преимущественно по той причине, что немногие иностранцы следят за ПСВ. Но «МЮ» и «Тоттенхэма» есть повод следить за ним, а у «Аякса» — претендовать на него.

Но ключевым нападающим «оранжевых» на данный момент является Мемфис Депай — «девятка» и «десятка», объединенные в одно целое. На нем сфокусирована игра команды, которая стремится атаковать через центр. На данный момент из девяти голов нидерландской сборной в 2019 году он принял непосредственное участие в восьми.

В том числе он сыграл важную роль во втором голе «оранжевых» в четверг, когда начал прессинговать Джона Стоунза и обокрал его, а затем пробил по воротам Джордона Пикфорда, после чего Промес и Кайл Уокер совместными усилиями добили мяч в сетку. А третий гол случился после прессинга Промеса и ошибки Росса Баркли. В этом эпизоде Депай записал себе в актив ассист.

Мемфис Депай globallookpress.com

Эта команда не прессингует так быстро или постоянно, как «Аякс», «Ливерпуль» или великая сборная Нидерландов 1970-х. Но здесь определенно есть ноу-хау.

Но, конечно, было бы глупо слишком сильно увлекаться восхвалением нидерландской сборной. «Оранжевые» легко могли и проиграть Англии — гол Джесси Лингарда в концовке встречи был отменен из-за сантиметрового офсайда. И этой сборной по-прежнему не хватает трех игроков чтобы стать по настоящему сильной.

Бабел, де Рон и правый защитник Дензел Дамфрис не совсем соответствуют команде, которая может похвастаться де Йонгом и ван Дейком. Англия постоянно оставляла Дамфриса без присмотра, пытаясь вынудить «оранжевых» отдать ему мяч. Но отказ нидерландцев пасовать на правого защитника, когда он был свободен, был и смешным и смущающим. Плохое расположение Дамфриса в обороне также неоднократно портило попытки обороны нидерландцев создать искусственный офсайд. Но, честно говоря, «оранжевые» уже много лет ждут правого защитника топ-уровня.

В краткосрочной перспективе ван де Бек вместо де Рона может быть апргейдом для Нидерландов, а Бабел может уступить место на поле Промесу.

Квинси Промес globallookpress.com

Однако даже самые обычные нидерландские футболисты учатся использовать свой интеллект для маскировки своих слабостей. Именно так «оранжевым» удалось выйти в финал ЧМ-2010 с пятеркой в задней линии команды в лице Мартена Стекеленбура, Грегори ван дер Виля, Йориса Матейсена, Джона Хейтинги и Джованни ван Бронкхорста.

Нынешняя сборная умеет приходить в себя после того, как оказывается в роли проигрывающей стороны, она может менять схемы и учиться прямо во время игры. Начиная с октября, в числе их — жертв сборные Франции, Германии и Англии. Также стоит упомянуть и ничью с Бельгией.

Куман подчищал все в защите, когда «оранжевые» выиграли единственный трофей в своей истории — Евро-1988. Если 9 июня его подопечные завоюют второй трофей, он будет считать это только началом новой эры сборной Нидерландов. 0