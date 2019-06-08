ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Эпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущее

    Сборная Нидерландов преобразилась и может завоевать свой второй трофей в истории

    Сборная Голландии Лига наций Сборная Англии Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де ЛигтЭпоха возрождения. Сборную Нидерландов ждет большое будущее Азар призван вернуть «Реалу» утраченное качество в атакеАзар: «Реал» купил самого ценного форварда АПЛ Федор Смолов18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • 14:52
    • СМИ: Погба — главная трансферная цель «Реала» после Азара
  • 13:32
    • Буффон хочет продолжить карьеру в Италии
  • 11:46
    • СМИ: «Реал» включит Бэйла в сделку по Погба
  • 11:25
    • Россия сыграет с Сан-Марино в красной форме
  • 11:11
    • FIFA 20 выйдет в сентябре
  • 09:56
    • Мане мог оказаться в «Спартаке»
  • 09:13
    • «МЮ» увеличил предложение по защитнику «Наполи»
    Все новости спорта
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт
    Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    Сборная Нидерландов обыграла Англию и вышла в финал Лиги наций. Автор ESPN Саймон Купер рассказывает о прогрессе и потенциале команды Рональда Кумана.
    В 1977 году сборная Нидерландов с Йоханом Кройфом приехала на «Уэмбли», и сборная Англии выставила на тот матч пять номинальных центральных защитников. Но «оранжевые» перехитрили соперника, выйдя на игру без центрального нападающего. Кройф опустился в центр поля и забил оба гола, которые принесли нидерландской сборной победу со счетом 2:0.

    Времена меняются, но Англия, правда, не очень. На первых минутах полуфинального матча Лиги наций Мемфис Депай отодвинулся из нападения в центр поля. Его партнеры по команде сумели найти свободное пространство между плотными линиями обороны английской сборной. Матч завершился победой Нидерландов со счетом 3:1.

    Как однажды сказал Кройф, футбол — это игра, в которой нужно думать.

    Сборная Нидерландов
    globallookpress.com

    В воскресенье сборной Нидерландов предстоит встретиться с Португалией в первом в истории финале Лиги наций. Это серьезное достижение после четырех кошмарных лет, когда нидерландская сборная не могла пробиться на Евро-2016 и ЧМ-2018.

  • Ошибки определили результат. Де Лигт реабилитировался и вывел Нидерланды в финал
  • Голландская команда в овертайме дожала сборную Англии
  • Вчера

    • Наблюдение за игрой нидерландской команды в маленьком португальском городке Гимарайнш навеяло воспоминания о прошлых периодах этой сборной. Эта команда — часть футбольного наследия, и не только нидерландские болельщики рады тому, что их сборная вернулась на высокий уровень. Это еще не винтажная сборная Нидерландов, но уже где-то на две трети является таковой. Учитывая то, что Райан Бабел — единственный полевой игрок этой сборной, которому за 30, у них определенно есть будущее.

    Когда первый матч сборной Нидерландов под руководством Рональда Кумана в марте 2018 года завершился печальным поражением от сборной Англии со счетом 0:1, даже тренер на тот момент не осознавал, сколько талантов пополнит его команду.

    Рональд Куман
    globallookpress.com

    Маттейс де Лигт, которому тогда было 18 лет, играл в том матче, но еще не был самым желанным для топ-клубов молодым защитником в мире. Френки де Йонг, Стивен Бергвейн и Донни ван де Бек на то время еще не дебютировали в главной команде страны, а Вирджил ван Дейк только начинал показывать себя в «Ливерпуле».

  • Топ-10 лучших дуэтов защитников в международном футболе
  • Десять лучших оборонительных дуэтов выступающих на уровне национальных сборных
  • 06/06/2019

    • Костяк нынешней сборной Нидерландов состоит из игроков двух клубов, которые сияли в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов — «Аякса» и «Ливерпуля». Ван Дейк и де Лигт составляют пару центральных защитников, располагаясь на поле под Джорджиньо Вейналдумом и де Йонгом. Впереди — ван де Бек, который помог «оранжевым» забить три гола после того, как на 68-й минуте заменил Мартена де Рона.

    Воплощением и блеска, и недостатков нидерландской сборной является де Лигт. Безусловно, его отвлекает интерес всех ведущих клубов Европы, но его ошибка в матче против англичан — неудачный прием мяча, слишком медленный разворот, из-за которого Маркус Рэшфорд смог опередить защитника и попытка отобрать мяч не той ногой, которой следовало — не была единственной за последнее время.

    Маттейс де Лигт и Маркус Рэшфорд
    globallookpress.com

    Де Лигт был виноват в двух голах и поражении от сборной Германии в марте (2:3). Он также столкнулся с партнером по команде, оставив без внимания Криштиану Роналду в матче против «Ювентуса» в апреле.

    Все это должно заставить «Барселону» или «Баварию» задуматься о том, а готов ли де Лигт. Как говорит Куман, люди иногда забывают, что защитнику всего 19 лет.

    И все же его ответ на ошибку продемонстрировал необычайную стойкость. Куман отметил, что при следующей встрече с мячом де Лигт обыграл англичанина и до конца встречи не совершил больше ни одной ошибки. Он также забил первый гол своей команды, отличившись ударом головой после подачи углового. Прошедшей весной де Лигт уже забивал головой Германии, «Ювентусу» и «Тоттенхэму». Благодаря ему и ван Дейку Нидерланды теперь могут соперничать с Англией за право называться лучшей командой по игре в воздухе.

    Гол Маттейса де Лигта
    globallookpress.com

    Преобразующим команду игроком может быть и другой юноша — Френки де Йонг. Лишь девять месяцев назад он дебютировал за сборную в матче против Франции, когда с легкостью уходил с мячом от Антуана Гризманна. Теперь крайне сложно представить «оранжевых» без этого футболиста.

    Де Йонг — не просто лучший созидатель в сборной Нидерландов со времен Уэсли Снейдера, который дебютировал в сборной 16 лет назад, он также и великолепный защитник. Когда «оранжевые» теряют мяч, он становится третьим центральным защитником, вступая в борьбу с соперниками и перехватывая пасы за счет грамотного тайминга.

    Он также всегда открыт под пас, независимо от того, сколько человек пытается его закрыть. Плюс он может вывести свою команду из-под прессинга, независимо от того, насколько опасной является ситуация.

    Френки де Йонг
    globallookpress.com

    В матче против Нидерландов Англия провела большую часть времени в погоне за мячом. По данным Opta, у Де Йонга было больше касаний (128), пасов 105, с точностью 96%), отборов (5) и возвращений владения для команды (13), чем у любого другого игрока на поле.

  • Де Йонг — уникальное явление для футбола. Но станет ли он великим?
  • У великолепного полузащитника, который продолжит карьеру в «Барселоне», есть и свои недостатки
  • 23/05/2019

    • «Я хочу встречаться с мячом как можно чаще», — улыбаясь, сказал де Йонг, получив приз лучшему игроку матча. В отличие от многих футболистов, де Йонг любит играть в футбол. Он является воплощением жизнерадостности этой команды, которая, по словам Кумана, была частично смоделирована на основе женской сборной Нидерландов — чемпионов Европы. И это еще не все причины для радости.

    Другой центральный хавбек сборной Нидерландов Вейналдум постепенно прогрессировал от месяца к месяцу, пока к 28 годам не стал полнейшим универсалом. В четверг, через пять дней после участия в финале Лиги чемпионов, Вейналдум «к концу матча, похоже, физически был готов лучше всех остальных игроков матча», как отметил Куман в недоумении. Теперь Вейналдум и ван Дейк могут выиграть свой второй финал за восемь дней.

    Джорджиньо Вейналдум в матче против сборной Англии
    globallookpress.com

    Еще один игрок, за которым стоит понаблюдать в матче против Португалии — это 21-летний вингер ПСВ Бергвейн. Его дриблинг ввел в замешательство оборону сборной Англии. Он мало известен за пределами Нидерландов, преимущественно по той причине, что немногие иностранцы следят за ПСВ. Но «МЮ» и «Тоттенхэма» есть повод следить за ним, а у «Аякса» — претендовать на него.

    Но ключевым нападающим «оранжевых» на данный момент является Мемфис Депай — «девятка» и «десятка», объединенные в одно целое. На нем сфокусирована игра команды, которая стремится атаковать через центр. На данный момент из девяти голов нидерландской сборной в 2019 году он принял непосредственное участие в восьми.

    В том числе он сыграл важную роль во втором голе «оранжевых» в четверг, когда начал прессинговать Джона Стоунза и обокрал его, а затем пробил по воротам Джордона Пикфорда, после чего Промес и Кайл Уокер совместными усилиями добили мяч в сетку. А третий гол случился после прессинга Промеса и ошибки Росса Баркли. В этом эпизоде Депай записал себе в актив ассист.

    Мемфис Депай
    globallookpress.com

    Эта команда не прессингует так быстро или постоянно, как «Аякс», «Ливерпуль» или великая сборная Нидерландов 1970-х. Но здесь определенно есть ноу-хау.

    Но, конечно, было бы глупо слишком сильно увлекаться восхвалением нидерландской сборной. «Оранжевые» легко могли и проиграть Англии — гол Джесси Лингарда в концовке встречи был отменен из-за сантиметрового офсайда. И этой сборной по-прежнему не хватает трех игроков чтобы стать по настоящему сильной.

    Бабел, де Рон и правый защитник Дензел Дамфрис не совсем соответствуют команде, которая может похвастаться де Йонгом и ван Дейком. Англия постоянно оставляла Дамфриса без присмотра, пытаясь вынудить «оранжевых» отдать ему мяч. Но отказ нидерландцев пасовать на правого защитника, когда он был свободен, был и смешным и смущающим. Плохое расположение Дамфриса в обороне также неоднократно портило попытки обороны нидерландцев создать искусственный офсайд. Но, честно говоря, «оранжевые» уже много лет ждут правого защитника топ-уровня.

    В краткосрочной перспективе ван де Бек вместо де Рона может быть апргейдом для Нидерландов, а Бабел может уступить место на поле Промесу.

    Квинси Промес
    globallookpress.com

    Однако даже самые обычные нидерландские футболисты учатся использовать свой интеллект для маскировки своих слабостей. Именно так «оранжевым» удалось выйти в финал ЧМ-2010 с пятеркой в задней линии команды в лице Мартена Стекеленбура, Грегори ван дер Виля, Йориса Матейсена, Джона Хейтинги и Джованни ван Бронкхорста.

    Нынешняя сборная умеет приходить в себя после того, как оказывается в роли проигрывающей стороны, она может менять схемы и учиться прямо во время игры. Начиная с октября, в числе их — жертв сборные Франции, Германии и Англии. Также стоит упомянуть и ничью с Бельгией.

  • Чемпионы Европы — в финале Лиги наций. Роналду трижды забил Швейцарии
  • Сборная Португалии на стадионе в Порту обыграла команду Владимира Петковича
  • 06/06/2019

    • Куман подчищал все в защите, когда «оранжевые» выиграли единственный трофей в своей истории — Евро-1988. Если 9 июня его подопечные завоюют второй трофей, он будет считать это только началом новой эры сборной Нидерландов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • 18 вместо 16. Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху
  • Вчера в 20:04
    •
  • Прогноз
  • Португалия — Нидерланды
  • 3.25
  • Завтра в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар, Лионель Месси и Луис Суарес
  • Месси-Суарес-Неймар и еще девять лучших атакующих трио 21 века
    • 22:34 03/06/2019     Гвардиола будет стремиться выиграть первую Лигу чемпионов с «Сити»
  • Кто выиграет следующую Лигу чемпионов?
    • 03:50 03/06/2019     Уле Гуннар Сульшер
  • Сохранить, продать или отправить в аренду? Ключевые трансферные решения Сульшера
    • 14:15 05/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Хамес Родригес Футбол Будущее Хамеса Родригеса. Мечта, реальность и АПЛ для звездного колумбийцаКолумбиец Хамес Родригес этим летом будет принимать важнейшее решение относительно своей карьеры Вчера в 15:020
  • 13:47
    • Сборная Черногории уволила главного тренера
  • 13:18
    • Фонсека подтвердил свой уход в Рому
  • 08:54
    • «Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт»
    Маттейс де Лигт Футбол Ошибки определили результат. Де Лигт реабилитировался и вывел Нидерланды в финалГолландская команда в овертайме дожала сборную Англии Вчера в 12:110
  • Экспресс дня

  • Матч-тренировка для сборной России, сложный выезд французов
  • 4.11
    •
  • 11:58
    • «Урал» вернул из аренды пятерых футболистов
  • 09:42
    • «Аталанта» ведет переговоры по полузащитнику «Фиорентины»
  • 09:27
    • ПСЖ интересен полузащитник «Барселоны»
    Фрагмент матча Хоккей НХЛ. «Сент-Луис» приблизился к завоеванию Кубка СтэнлиРезультат финального матча плей-офф НХЛ 7 июня Вчера в 08:260
  • 08:26
    • Рамос побил рекорд Касильяса в сборной Испании
  • 08:12
    • «Валенсия» не выкупила Черышева у «Вильярреала»
  • 00:37
    • Сборная Франции разгромила Корею в стартовом матче женского ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига нацийКубок Америки-2019Евро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие