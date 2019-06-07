Клубы РПЛ приняли популистское решение, спущенное сверху

Российская Премьер-лига 6 июня провела общее собрание клубов по вопросу расширения числа участников чемпионата РФ по футболу. Его итогом стало практически единодушное одобрение увеличения количества команд с 16 до 18. Против высказалась лишь одна команда — московский Спартак.

Решение еще не принято

Автор «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров рассказывает, как принималось решение на собрании клубов и что должно случиться, чтобы оно воплотилось в жизнь.

«В повестке дня вопроса о расширении РПЛ не было. Клубы обсудили этот пункт в разделе "Разное". Путем устного опроса выяснилось, что подавляющее большинство — за реформу. Любопытно, что представитель "Зенита" физически отсутствовал — коммерческий директор сине-бело-голубых Дмитрий Манкин был на видеосвязи, что довольно странно, учитывая тот факт, что о дате заседания было известно заранее. Понятно, что в Петербурге проходит экономический форум, но сферой деятельности футбольного клуба является все же именно дела футбольные. Тем более что представительство собрания было солидным: явились президенты и гендиректора.

Против расширения выступил только Томас Цорн — гендиректор "Спартака", по моей информации, сказал о том, что под этим нет экономических предпосылок. По сути, ретранслировав позицию владельца клуба Леонида Федуна, который ранее выступил жестко против.

Главное, о чем говорят в РПЛ: решение принимает именно исполком РФС, а клубы лишь высказывают мнение.

Итак, вот цепочка, по которой идет обсуждение вопроса (и о положительном решении со стопроцентной уверенностью говорить преждевременно, поскольку не достигнут консенсус по всей цепочке):

1. Инициатива от члена исполкома (Евгений Гинер).

2. Обсуждение на общем собрании РПЛ и опрос ее членов.

3. Обсуждение на комитете профессионального футбола.

4. Решение исполкома.

Важно, что в проекте регламента, который вчера был согласован клубами, есть оговорка про проект РПЛ-18 с сезона-2020/21».

На бумаге все заманчиво, но на практике…

Корреспондент «Советского Спорта» Захар Мощенко скептически настроен в отношении расширения лиги.

«Это вроде бы мелочь, но из таких мелочей и складывается имидж всего российского футбола. "Домашние" матчи на нейтральных полях, "красочные шоу" непонятно для кого, "загибающиеся" клубы, выставляющие на игры молодежные составы…

Впрочем, Прядкин, вышедший к прессе последним, заверил, что грядущее расширение премьер-лиги не даст повода расцвести буйным цветом разным негативным моментам. Подавляющее большинство за увеличение количества клубов в перспективе до 20, но при условии, что в РПЛ попадали бы финансово стабильные и материально обеспеченные новички.

Вот только как этого добиться? Хватит ли в стране ресурсов для такого количества клубов в долгосрочной перспективе? И будут ли все они обеспечены аренами, на которых в мороз (а чемпионат с добавлением четырех туров будет завершаться на неделю позже) зрители могли бы смотреть футбол в комфортных условиях?

Понятно желание российских властей максимально загрузить инфраструктуру ЧМ-2018. Чтобы некоторые красавцы-стадионы (в Нижнем Новгороде, Волгограде, Саранске, Калининграде) не прозябали в ФНЛ, а то и ПФЛ, а заполнялись бы на матчах элитного дивизиона. На бумаге все это смотрится заманчиво, но на практике…

Как бы спустя пару лет, как было и в случае с "осенью-весной", те же самые реформаторы не пожалели о свершившейся революции. И следом за Д’Артаньяном в исполнении неповторимого Михаила Боярского не запели "Ах, много, сударь, много — восемнадцать!". А оставшийся сейчас в подавляющем меньшинстве Федун (один против пятнадцати) в ответ не произнес: "Я же вас предупреждал".

Впрочем, революция-2019 пока не свершившийся факт. Ждем одобрения исполкома РФС».

Футбол идет против системы российского спорта

Зам. редактора ленты новостей «Спорта день за днем» Олег Евстифеев отмечает, что в то время, как РПЛ расширяют до 18 команд, другие российские лиги только сокращаются.

«Основные аргументы за: интересы болельщиков (все-таки география побольше), более насыщенный календарь (больше доходов с матчей для популярных клубов, вроде "Зенита" и "Спартака", а также, конечно же, "чтоб как в Европах").

Плюс замысловатый довод об интересах национальной сборной и родных футбольных школ. При послаблении лимита ведущие клубы будут выставлять на матчи в основном иностранцев. Свои парни и сейчас лавки просиживают, а будут еще глубже в запасе. Расширение лиги даст новые рабочие места на высшем уровне. Можно будет играть за условный "Нижний Новгород" против топов.

Аргументов против много, но достаточно двух железных. Во-первых, вечные проблемы с календарем, о которых "Спорт День за Днем" только что вспоминал. Во-вторых, кому играть-то? Даже среди 16 команд РПЛ вечно оказываются горькие многомесячные должники и просто банкроты, такие как "Анжи".

Самое интересное, что футбол в данном случае идет против системы российского спорта. В остальных ведущих лигах — стойкий курс на сокращение, оптимизацию расходов.

Континентальная хоккейная лига до нынешнего лета состояла из 25 команд. Среди них был неимущий, но обожаемый местными болельщиками "Слован" (уже исключен, в мае), остаются странный полубездомный "Куньлунь" и вечно критикуемые руководством лиги "Адмирал", "Амур", "Северсталь". Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко утверждает, что международные консультанты вычислили оптимальный формат: 24 участника. Очевидно, поровну в каждой конференции: 12 на Западе, 12 на Востоке.

Волейбольная Суперлига в лучшие годы (до середины 2010-х) состояла из двух больших дивизионов по 8 команд с привлечением клубов из бывшего Союза. В России удалось создать мощнейший чемпионат, где выступали лучшие игроки мира. Жаль только, популярностью у зрителей волейбол не пользовался.

Теперь участников 14, причем у "Югры-Самотлора" два года назад были тяжелейшие финансовые проблемы, а год назад знаменитый екатеринбургский "Локомотив-Изумруд" вышел из Высшей лиги "А" (второго дивизиона чемпионата) в Суперлигу, но в последний момент уступил свое место той же самой "Югре". По тем же самым денежным причинам. Не нашлось спонсоров и финансовых гарантий».

Бороться надо не с расширением лиги, а с воровством на местах

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев спорит с критиками реформы РПЛ, последовательно опровергая их аргументы.

«У общественности и подавляющего большинства моих коллег расширение вызвало резкое неприятие. Я, признаться, не могу сказать, что обеими руками "за", но столь зубодробительной критики не очень понимаю. В качестве аргументов приводится масса доводов, но большинство из них, на мой взгляд, не слишком убедительны.

1) "Клубы у нас и так погибают, а теперь будут делать это еще чаще". Не вижу связи. Уже давно подсчитано, что в премьер-лиге можно жить экономнее, чем в ФНЛ. Зарплаты футболистам поднимать никто не заставляет, сборы проводятся те же, а летать меньше. В этом году в первом дивизионе пришлось добираться во Владивосток и Хабаровск, Новосибирск и Томск. Премьер-лига так далеко на восток не ушла, все рядом, да и выездов 15 (будет 17), а не 19. При этом четыре команды в Москве.

Чтобы клубы не умирали, надо не расширения бояться, а просто не воровать и жить по средствам. Как в том же "Чертаново", где на первую команду в ФНЛ и вторую в ПФЛ потратили 90 миллионов рублей. Клуб сам эти средства заработал: 20 миллионов на спонсорах, еще 70 — на продаже Умярова, Глушенкова и Зиньковского. А выйди "Чертаново" в РПЛ? Да только доходы от продажи телеправ покрыли весь бюджет! Нашли бы возможность — подняли зарплаты футболистам, нет — оставили прежними.

Надо только грамотнее действовать менеджменту, к чему постепенно, шажочек за шажочком всюду и приходят. Маленький пример — в прошлом году в ФНЛ можно было остаться даже с последнего места — кто-то снимался, кто-то не желал выходить из ПФЛ. Теперь таким нехорошим способом спаслись две из пяти команд. Плохо? Да. Однако лучше, чем было. Воровство на нашем веку не победят, но хотя бы диких историй с многомиллиардными долгами, надеюсь, будет становиться все меньше и меньше. И не исключаю, что расширение лиги действительно поможет клубам с финансовой точки зрения, а не потянет их на дно».

Решение принятое эмоциями, а не разумом

Автор «Чемпионата» Антон Михашенок сравнивает то, как реформы лиги проводятся в Голландии и в России — не в пользу последней.

«В одной стране уже три года думают над тем, как сделать национальный чемпионат сильнее, привлекательнее и экономически стабильнее. Создаются рабочие группы под руководством людей, не связанных ни с одним клубом, и в этих рабочих группах начинаются жаркие споры. Каждый шаг тщательно прорабатывается, каждая мера проходит через несколько шлифовальных станков. Спортивные результаты и финансы — вот два главных мотива для реформ.

Эта страна — Нидерланды, не Россия. Реформа системы национальных лиг там давно стала обсуждением для всех, и, как это и должно быть в нормальной дискуссии, ярые противники каких-то решений благодаря аргументации своих соперников меняют позицию. Нет сомнений в том, что в итоге будет выбрана оптимальная модель.

Но эти глупые голландцы ничего не понимают. Можно же 27 мая сказать, что надо расширить лигу, сослаться на то, что 'главное — это экономика' (опять же, голландские недотёпы хотят ради улучшения экономики сокращать лиги, но они просто не соображают), а уже через две недели радостно и в едином порыве поддержать расширение лиги.

Три года математической, экономической, научной работы? Всеобщее обсуждение, а не ясно использованное слово 'поручение'? Незаинтересованные руководители рабочих групп? Посмотреть на проблемы в комплексе с переходом из молодёжного во взрослый футбол, компенсациями за молодых игроков, наполнением команд одними и теми же гастролирующими футболистами? Разумные меры вместо первого попавшегося ответа на низкий интерес к чемпионату? Господи, да зачем. Достаточно, что нам КАЖЕТСЯ, что это правильно. А значит и так и сойдёт».

Клубам будет некогда играть

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов видит в расширении РПЛ серьезные проблемы для календаря.

«Надо признать: не мы рехнулись первыми, но почему-то считаем долгом поддержать чужую тупость. Сначала УЕФА превратил Евро из самого высококачественного и конкурентного соревнования в турнир, который можно выиграть, выйдя из группы с третьего места с тремя ничейками. Теперь ФИФА решила свезти на чемпионат мира четверть всех стран планеты. Наконец, даже классическую и великолепную в нынешнем состоянии Лигу чемпионов хотят реформировать — всё в угоду идее "Больше матчей и команд — больше денег!"

У нас идею расширения РПЛ подают под таким же соусом. Конечно, как тут устоять перед соблазном обогатиться на двух лишних домашних матчах с "Мордовией" и "Нижним Новгородом" в минус 10!..

Честно говоря, идея выглядит настолько странной в наших реалиях, что жалко изводить виртуальную бумагу на приведение аргументов "против". Первый коллега Григорий Калёнов не так давно уже расписывал: нам просто некогда играть.

НЕТ у нас окон для игр посреди недели — это говорю вам я как человек, несколько лет работающий на российском футболе и не помнящий ни одного свободного от еврокубков/кубка/сборных/тура РПЛ мид-уика. Посреди сезона, когда игроки не разъезжаются по сборным, клубы всегда чем-то заняты. Единственный вариант — играть среди недели во время поздних стадий еврокубков. Но что делать, если кто-то из наших наконец доберётся до 1/4 финала Лиги Европы или до полуфинала, а впереди Евро или ЧМ? Так что придётся просто увеличить объём мучений, заканчивая в середине декабря и возобновляя в середине февраля.

Кстати, любопытно, что в статье про календарь коллега оспаривает высказывание главы единственного клуба, который проголосовал против расширения. Федун против по другой причине — несостоятельности клубов.

Хотя именно ради них якобы всё и затевается. Наверняка решение продавливается сверху, чтобы стадионы ЧМ не простаивали без толку. С шикарными аренами в ФНЛ по-прежнему "Нижний Новгород", "Мордовия", "Ротор", "Балтика". Стадионы-то хорошие, но разве на каком-то из них есть крыша для игры зимой?»

Лучше бы в РПЛ изучили пример Украины

Колумнист «Советского Спорта» Алексей Андронов предлагает альтернативу расширению РПЛ, воспользовавшись опытом Украины.

«На критику футбольные чиновники обычно реагируют нервно. Мол, вы только критикуете и ничего не предлагаете. Окей, я предложу. Мне кажется, для текущих реалий российского футбола отлично бы подошла схема, использующаяся в чемпионате Украины. Как бы это не звучало цинично.

12 команд играют двухкруговой турнир (так каждый участник получает возможность по два раза сыграть с "Спартаком", "Зенитом", и так далее). После этого команды делятся на шестерки, и проводят еще один двухкруговой турнир. Вы просто представьте себе, что это может быть? Шестерка в составе "Зенита", "Локомотива", "Краснодара", ЦСКА, "Спартака", и хотя бы даже "Арсенала" играет между собой 10 туров. От обилия топовых матчей будет слепить глаза, уровень конкуренции вырастет многократно, а главное — увеличится не только количество матчей, но и вырастет их качество.

Парадокс в том, что самой Украине она не подходит от слова совсем — там лишь два сильных клуба, ведущих непримиримую борьбу между собой. Почти как в Шотландии. Игры "шестерки" не вызывают никакого особенного внимания — всех интересуют матчи киевского "Динамо" и формально донецкого, но на деле уже киевского "Шахтера" между собой.

У нас есть достаточное количество команд высокого уровня, чтобы такой турнир можно было провести и он был бы интересным. Но вместо этого его решено "размазать", не имея ни одного реального аргумента в пользу расширения состава участников.

Ежегодно мы видим сценку "дайте денег". В ФНЛ это распространено еще серьезнее, чем в РПЛ — там команды сидят на шее местных бюджетов практически повально. Из российских футбольных клубов уже можно составить неплохое "кладбище" — "Алания", "Сатурн", "Москва", "Кубань", "Амкар", "Тосно", "Анжи". Это только премьер-лига. В которой ежегодно возникают скандалы и с финансированием клубов (игроки "Тосно" до сих пор не получили своих денег), и с возможностью проведения матчей на своем стадионе (новичок "Тамбов" будет играть в Саранске, памятны истории "Арсенала" и "Динамо").

Для чего мы раздуваем премьер-лигу? Раздуваем совершенно искусственно. Да, 12 команд для России — наверняка мало. Но пора перестать думать о количестве, и хоть немного задуматься о качестве. Задуматься о том, что это будет за турнир, из которого никто не вылетает? И не надо кивать на заокеанские лиги — они построены и функционируют по совершенно иному принципу».

Расширение РПЛ — позор и глупость

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер призывает громы и молнии на головы авторов проекта по расширению Премьер-лиги.

«Если решение о расширении РПЛ до 18 клубов будет принято исполкомом, это — позор и глупость. Каждый год в лиге случаются "Амкары", "Тосно" и "Анжи", все время у кучи клубов — менее фатальные, но тоже внушительные долги; в стыки из ФНЛ каждый раз выходит хотя бы один клуб, которому РПЛ нужна, как собаке пятая нога. Но подавай вам 18 команд, как в Европах.

Сначала научитесь, как в Европах, зарабатывать свои деньги, а не тырить по карманам бюджетные! Сначала создайте условия, при которых ТВ будет (и его не заставят политическим решением, в оно само захочет) платить лиге такие деньги, как хотя бы в Румынии, не говоря о большой пятерке!

Мы знаем, что, если какие-то серьезные решения принимаются, — значит, это кому-нибудь нужно. Слишком маленьким, видимо, для авторов идеи стало турнирное "болото", в котором можно поживиться во втором круге. Стыки не уберешь, это будет слишком явно. А вот лигу расширить, что большинство, ясное дело, с радостью примет (вылетать-то не хочется), — это пожалуйста.

И не надо заговаривать нам зубы тем, что клубы будут больше на matchday зарабатывать. "Экономическая глупость" — тот редкий случай, когда я согласен с Федуном. Его клуб — единственный (!) из 16, кто проголосовал против. Больше в последнее время красно-белым гордиться нечем. Но этим — можно вполне. Хотя бы тут "все потеряно, кроме чести"!».

Режим ручного управления

Обозреватель Sportbox.ru Андрей Колесников делится конспирологической теорией, которая объясняет столь быстрое принятие решения по расширению лиги.

«Объяснение всему этому нагромождению парадоксов просится только одно: Евгений Леннорович озвучил не свои мысли. Полное впечатление, что ему, как человеку надёжному, доверили некое ответственное поручение. Или высказали некую просьбу, в которой невозможно отказать.

Как будто кто-то взял в руки итоговую таблицу ФНЛ и понял, что стадионов чемпионата мира в премьер-лиге в следующем сезоне станет больше не на четыре, а всего на один. Что Нижний, Волгоград, Калининград, Саранск как были во втором по рангу дивизионе, так там и остались. И, осознав всё это, неведомый кто-то решил включить режим ручного управления.

Вы видите, что происходит фоном? "Оренбургу" запрещают в будущем сезоне играть на том стадионе, на котором он прекрасно играл ещё пару недель назад, и отправляют в Самару. Не разрешают играть дома и "Тамбову", разворачивая его то ли в Саранск, то ли в Волгоград. А Прядкин заявляет, что "Тамбов" вообще последний, кому позволено играть не на своей арене: со следующего сезона клуб просто не получит лицензию, если не будет иметь в родном городе стадиона, соответствующего требованиям РПЛ. Спроецируйте эту норму на итоги только что завершившегося сезона: кто поднялся бы из ФНЛ вместе с "Сочи"? Наверняка "Нижний Новгород": в Томске-то со стадионом ещё хуже, чем в Тамбове, — там вместо одной трибуны вообще тряпка висит.

А вспомним, что было год назад. Искусственное умерщвление вполне жизнеспособного "Амкара" именно в тот момент, когда в стране появилась масса стадионов ЧМ-2018. Перевоз из Петербурга на сочинский "Фишт" команды, способной подняться в РПЛ. Сумасшедший бюджет в Калининграде для "Балтики" с приглашением Непомнящего, Торбинского, Касаева, Дядюна, Шешукова, Григорьева. Прямая речь нижегородского губернатора: команда должна подняться в премьер-лигу за год-два…

К слову, игрок "Нижнего Новгорода" Алексей Скворцов днями произносит: "Считаю, клубам с такими крутыми стадионами, как у нас, можно давать путевки в премьер-лигу вне конкурса". Кажется, вслух сказано именно то, к чему безмолвно стремится неведомый кто-то, включивший снова, как и год назад, режим ручного управления. И, пожалуй, не придётся удивляться, если в новом сезоне ФНЛ на четыре первых места вместе с командой Скворцова заведут "Балтику", "Ротор" и "Мордовию", даже если те станут упираться».

Что изменится и кто пострадает?

Автор «Спорта День за Днем» Александр Дьяченко описывает, как расширение лиги скажется на игроках и клубах.

«Что было раньше? Домашний ЧМ-2018 завершился 15 июля. Уже 29 июля Артем Дзюба играл за "Зенит" против "Енисея" в первом туре РПЛ-2018/19. Промежуток — всего две недели.

Что будет теперь? Победитель Евро-2020 определится 12 июля. При 16 командах РПЛ стартовала бы 26 июля. При 18 будет уже 18–19 июля. Всего через неделю. Вряд ли участников Евро-2020 из РПЛ это сильно порадует.

В год без ЧМ и ЧЕ старт не позже 6–7 июля. Это уже коснется всех футболистов. Сначала они "закончат позже", а потом "раньше начнут". Летний отпуск, который появился после перехода на "осень — весну", станет короче.

Еще не забывайте, что в календаре появятся четыре лишних тура. Пару из них точно придется сгрузить на декабрь, а весной возобновлять чемпионат — уже в конце февраля. Заработки на matchday едва ли порадуют клубы. На чае и гречневой каше много денег не выручишь.

Реплика господина Бабаева про "более позднее окончания чемпионата" уместна только в нечетные годы. Перед ЧМ и ЧЕ тренеры сборной России просят заканчивать чемпионат за месяц до турнира.

От перехода на 18 команд выиграли клубы из северных регионов. В декабре и феврале их принудительно отправят на выезд, зато потом на финише чемпионата они будут играть у себя дома. Когда начнется драка за выживание, этот аргумент может быть важным.

Олимп-Кубок России теперь точно вернется на систему с одним матчем в четвертьфинале и полуфинале. Иначе просто некогда играть! Еще хорошо если 1/8 финала не передвинут на середину декабря, а освободившееся "окно" в конце октября отдадут под "лишний" тур РПЛ. Представителям ФНЛ и ПФЛ это может быть неудобно. Но разве о них думали, когда переходили на "осень — весну"?!

Самое забавное, если следующим летом кто-то из ФНЛ добровольно откажется от перехода наверх. Или новичка завернут. Грозился же президент РПЛ Сергей Прядкин, что больше не позволит играть на чужих стадионах. "Тамбов" в Саранске — последний прецедент». 0