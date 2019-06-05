Лучший по спортивному принципу. Хабиб официально получил нового соперника

UFC официально подтвердил, что следующим соперником Хабиба Нурмагомедова станет Дастин Порье. Бой пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

Единственно верное решение

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Потапов считает, что UFC принял правильное решение, когда утвердил Дастина Порье соперником Хабиба Нурмагомедова.

«Если бы UFC выбрал не Порье, то это был бы настоящий провал для промушена. Шли разговоры о Тони Фергюсоне и Коноре Макгрегоре, но какие Тони и Конор, если их суммарный простой составляет полтора года, а с последней победы ирландца прошло целых три? Так отцепить Дастина Порье, который каторжным трудом заработал титул временного чемпиона, было бы преступлением.

С точки зрения финансов бой Хабиба с Тони и особенно с Конором дал бы фору анонсированному во вторник, но UFC показал, что играет в том числе и по спортивным правилам, а не только по коммерческим. Это действительно было единственно верным решением.

Абдулманап Нурмагомедов Отец Хабиба Нурмагомедова Порье заслужил этот бой, он прошел Холлоуэя. Порье — опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке.

С точки зрения конкурентности — Порье тоже лучший вариант прямо сейчас. Он победил Макса Холлуэя и находится в лучшей форме в жизни. Фергюсон мог бы быть тоже отличной опцией, но мы пока не знаем в какой он форме после 8-месячного простоя и проблем с психикой, о которых писали СМИ. Узнаем 8 июня, когда Тони встретится с Дональдом Серроне. Тот поединок даст ответы на очень многие вопросы в легком весе. Именно в нем, с огромной долей вероятности, определится соперник победителя боя Хабиб — Дастин», — считает Потапов.

Опытный выходец из полулегкого веса

Алексей Сафонов в своем блоге на sports.ru отметил опыт Дастина Порье, который в UFC провел вдвое больше поединков, чем Хабиб Нурмагомедов.

«Дастину тридцать лет, и он уже ветеран UFC. В организации Порье провел 22 боя, дебютировав там 1 января 2011 года. Для сравнения: у Хабиба вдвое меньше поединков в UFC (11), а свой первый бой в промоушене он провел ровно на год позже.

В этих боях Порье одержал 17 побед, трижды проиграл и один раз поединок признали несостоявшимся — с бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом (Порье доминировал, но в третьем раунде Альварес нанес запрещенный удар коленом в голову). Проигрывал Чан Сун Юнгу, Кабу Суонсону, Конору Макгрегору и Майклу Джонсону — то есть ребятам, которые гораздо лучше бьют, чем борются.

Порье — выходец из полулегкой весовой категории. С возрастом ему стало все труднее умещаться в 66 кг, поэтому он поднялся в дивизион до 70, где расцвел по-настоящему. После no contest с Альваресом он подряд победил Энтони Петтиса и Джастина Гэтжи, потом добил Альвареса в реванше и получил бой за временный титул чемпиона с Максом Холлоуэем.

Дастин с радостью зарубился с доминирующим обладателем титула в полулегком весе и второй раз в карьере его победил — переехав физикой и характером, при относительно равной технике», — подчеркивает Сафонов.

Без уникальных особенностей

Журналист «Чемпионата» Иван Ковалев заявил, что Дастина Порье сложно назвать особенным бойцом.

«Считается, что Дастин Порье — чуть ли не самый лёгкий оппонент, который только мог попасться Хабибу Нурмагомедову на нынешнем этапе карьеры. Несмотря на опыт, высокую боевую квалификацию и реально крепкий характер, американца нельзя назвать бойцом особенным, обладающим каким-то определённым уникальным качеством.

Например, Конор Макгрегор известен своей убийственной левой и умением продавать бои так, как этого не делал никто в истории ММА. Фергюсон способен устроить кровавую баню с любым оппонентом, несколько раз упасть в нокдаун, но всё равно в итоге забрать победу и бонус за лучший бой вечера. При этом, Тони только и делает, что побеждает, а его стиль — нечто уникальное даже для сегодняшнего переполненного талантами лёгкого дивизиона. Что касается умений Хабиба… Слишком уж много было всего сказано о его уникальной борьбе, чтобы мы лишний раз об этом упоминали. А вот Порье не такой.

В Дастине нет ничего уникального — ни как в бойце, ни как в человеке. Он не умеет бить или раскручивать бои, как Конор, проводить болевые, как Тони или бороть людей и медведей, как Хабиб. Бриллиант не дурно обучен всем тонкостям ММА, но гением в какой-то отдельной дисциплине не является.

Александр Грозин Российский боец Я буду болеть за Дастина Порье. Хабиб не проигрывал ни разу. Мне нравится смотреть бойцов, которые падали, но вставали. И я буду болеть за Дастина. Я тоже хотел быть непобежденным, у меня было это. И у меня забрали это. И когда я проиграл, я понял, что буду воевать, буду пальцы показывать, буду уши откусывать. Я не буду хорошим мальчиком. Для меня это не соревнования, для меня это война.

Зато у него за плечами есть длинная и крайне непростая дорога к вершине. И мечта, ради которой он, по собственным заверениям, готов умереть. Ну или как минимум преподнести крупнейший сюрприз чуть ли не за всю историю лёгкого веса UFC», — пишет Ковалев.

Команда профессионалов

Вадим Тихомиров в своем материале для «Матч ТВ» отметил команду Дастина Порье, которая помогает ему готовиться к боям и устранять недочеты.

«Незадолго до начала профессиональной карьеры Дастин Порье мог весить около 100 кг, но среди них было не так много мышц, и на фотографиях того времени Порье не похож на спортсмена. Сейчас при росте 175 см (Хабиб — 177 см) Дастин показывает между боями 84 кг (Хабиб 85-87 кг), а к последнему поединку с Максом Холлоуэем Порье сумел восстановить 10 кг, выходя на бой с весом 79,8 кг и уложившись на взвешивании в 70,3 кг. Хабиб может восстанавливать около 12 кг.

Считается, что у Дастина Порье какой-то особенно опасный бокс, и он действительно тренирует его с бывшим профессиональным боксером, но все же главная опасность Порье в классе как таковом. Он практически с самого начала карьеры тренируется именно как боец ММА и обладает очень крепким характером. В его зале есть бывший дзюдоист Эктор Ломбард, который может помочь с подготовкой к специфическим переводам в партер от Нурмагомедова, а Эдсон Барбоза или Глейсон Тибау в состоянии проконсультировать как бывшие соперники Хабиба.

Тренер Майк Браун отмечает, что Порье умеет улучшаться после каждого поражения и устранять недочеты. При этом к моменту турнира в Абу-Даби с последнего проигрыша Дастина Порье в восьмиугольнике пройдет три года. После этого серия Дастина Порье составит пять побед подряд, и среди побежденных будет три чемпиона UFC», — отмечает Тихомиров. 0