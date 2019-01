«Последний Император» пал, империю возглавил Дарт Бейдер

Автор «Чемпионата» Иван Ковалев считает, что российскому бойцу не стоило выходить на бой в тот момент, когда он чувствовал себя не лучшим образом.

«Все сходились во мнении, что шанс нашего бойца в его умении резко и плотно приложиться с рук. Главным преимуществом Бейдера до боя называлась борьба во всех её проявлениях. Райан лучше борется в стойке, увереннее контролирует соперника на земле и прекрасно владеет таким аспектом, как граунд-энд-паунд.

Фантазировать над возможными раскладами хотелось до самого выхода бойцов в клетку. А вот в сам момент появления атлетов перед камерами, пожалуй, впервые за всё время просмотра боёв Фёдора вдруг стало тревожно за его психологическое состояние. Как правило, это самое состояние по лицу Емельяненко (обоих братьев это касается в одинаковой степени) понять невозможно в принципе. В этот раз Последний Император выглядел потерянным: словно в этот момент он хотел находиться где угодно, только не на поле битвы.

Сразу же вспоминается слух двухдневной давности, пущенный в инфополе репортёром портала Sherdog.com Энтони Уокером, о том, что Фёдор вот-вот может сняться с поединка из-за плохого самочувствия.

Фёдор быстро успокоил всех неравнодушных, заверив, что такой важный бой он ни за что не пропустит. Да и разве могло быть иначе, когда речь идёт о классической старой школе?

Емельяненко вышел на бой, когда, возможно, лучшим решением было бы сделать небольшую паузу, чтобы привести в полный порядок и тело, и психику»

JUST LIKE THAT!!!! 💥🤯@RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh