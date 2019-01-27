«Последний Император» пал, империю возглавил Дарт Бейдер

В Калифорнии состоялся финальный поединок Гран-при Bellator в тяжелом весе, в котором встречались Федор Емельяненко и Райан Бейдер. Встреча завершилась техническим нокаутом на 35-й секунде дебютного раунда, когда россиянин пропустил мощный удар в подбородок. Для Федора это поражение стало шестым в 45 боях. У Бэйдера 27 побед при пяти поражениях.

Емельяненко нужно было сделать паузу в карьере

Автор «Чемпионата» Иван Ковалев считает, что российскому бойцу не стоило выходить на бой в тот момент, когда он чувствовал себя не лучшим образом.

«Все сходились во мнении, что шанс нашего бойца в его умении резко и плотно приложиться с рук. Главным преимуществом Бейдера до боя называлась борьба во всех её проявлениях. Райан лучше борется в стойке, увереннее контролирует соперника на земле и прекрасно владеет таким аспектом, как граунд-энд-паунд.

Фантазировать над возможными раскладами хотелось до самого выхода бойцов в клетку. А вот в сам момент появления атлетов перед камерами, пожалуй, впервые за всё время просмотра боёв Фёдора вдруг стало тревожно за его психологическое состояние. Как правило, это самое состояние по лицу Емельяненко (обоих братьев это касается в одинаковой степени) понять невозможно в принципе. В этот раз Последний Император выглядел потерянным: словно в этот момент он хотел находиться где угодно, только не на поле битвы.

Сразу же вспоминается слух двухдневной давности, пущенный в инфополе репортёром портала Sherdog.com Энтони Уокером, о том, что Фёдор вот-вот может сняться с поединка из-за плохого самочувствия.

Фёдор быстро успокоил всех неравнодушных, заверив, что такой важный бой он ни за что не пропустит. Да и разве могло быть иначе, когда речь идёт о классической старой школе?

Емельяненко вышел на бой, когда, возможно, лучшим решением было бы сделать небольшую паузу, чтобы привести в полный порядок и тело, и психику»

Закономерный исход боя

Авторы «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев и Андрей Баздрев считают, что бой с участием нынешнего Емельяненко и не мог завершиться иначе

«Весь поединок не занял и 30 секунд — соперники долго принимали различные стойки и выцеливали, избегая боевого контакта. Пока наконец Бейдер все-таки не навел прицел, и быстрым ударом не поразил Федора в голову. Удар вышел таким точным и тяжелым, что россиянин рухнул на настил без шансов на продолжение поединка. Райан бросился добивать противника, но судья тут же остановил поединок. Все было кончено. Емельяненко не успел нанести ни одного удара, и ради нескольких мгновений выдержал несколько тренировочных лагерей и огромную пиар-кампанию по раскрутке финала. При этом назвать то, что мы увидели, великим боем язык не поворачивается. В том числе из-за личности победителя.

Райан Бейдер проигрывал ведь не только звездам, но и середнякам, и это делает его фигурой второго, а то и третьего сорта. Но ведь Федор и его команда и до боя не раз говорили, что Емельяненко доказывать в ММА больше нечего. Нельзя измерять уровень и исторический масштаб личности Последнего Императора по Бейдеру. Кроме того, вы сами все видели. Все ошибки, все проблемы Федора, которые вылезли в предыдущих боях, даже выигранных, проявились и здесь. С той лишь разницей, что Райан Бейдер имел достаточно здоровья и сил, чтобы использовать каждый неподготовленный удар.

Чутье на момент– это все, что нужно было для победы Федору Емельяненко, и этого было одновременно очень много и очень мало. Чутье в смысле — когда нанести свой удар. Но с атакой он опоздал, а взрыв Райана Бейдера — зевнул. Два удара — именно столько ему понадобилось. Один — левый хук — опрокинул Емельяненко на спину. Второй — по уже лежащему — отделил бойца от его чувств и чуть не отделил голову от плеч. Многие сейчас попытаются возразить — в смысле, это тяжелый вес, цена удара высока, могло ведь быть совсем иначе — и американец уже отскребал бы себя от настила... Нет, иначе быть не могло. Не в 2019-м. Не с помолодевшим в последние пару лет Бейдером. Не с тренерским "штабом", который больше восхищается Федором, чем тренирует его».

Нельзя все время быть чемпионом

Обозреватель «Советского Спорта» Сергей Ващенко рассуждает о том, как российский боец завершит свою карьеру.

«Рефери Майк Белтран остановил схватку уже на 35-й секунде боя. Все решил один единственный удар, или, если хотите — опущенные руки российского спортсмена.

Из года в год, начиная с 2011-го, Федор дерется с опущенными руками. Почему и как? Это неизвестно.

Этим и воспользовался американец. Его первый же удар (отметим, что не самый сильный) попал в самую цель и Федор Емельяненко рухнул, как подкошенный. Бейдер, почувствовав вкус крови, ринулся добивать и знатно преуспел в этом деле. Его следующий удар стал роковым, судье пришлось остановить поединок, а у Федора образовалась серьезная сечка. Секундомер замер на отметке 00:35 первого раунда.

Если вовремя не уйти, то рано или поздно начнешь проигрывать. Федору Емельяненко 42 года. И надо признаться, что для такого возраста он совсем не плох. Однако, вокруг полно молодых и дерзких парней, которые физически сильнее, быстрее, и, главное — здоровее.

Конкурировать с ними становится тяжелее с каждым днем. Нельзя все время быть чемпионом. Рано или поздно, тебя сменит другой.

О завершении карьеры Емельяненко не говорил. Он лишь отметил, что сейчас ему надо отдохнуть. Чуть позже станет известно, продолжит он выступать или нет. Что-то подсказывает, что еще один поединок он проведет, чтобы уйти на пенсию победителем, а не проигравшим. В любом случае, в интернете сейчас на Федора польется много грязи, которой он, конечно же, не заслуживает.

Скотт Кокер заявил, что в 2019 году турнир в России, все-таки, состоится. Возможно, свой последний бой в карьере Последний император проведет в Москве».

Эпоха Емельяненко окончательно прошла

Автор «Евроспорта» Павел Городницкий считает, что провальным боем с Бейдером российский боец запачкал свое наследие.

«Вероятно, полубольной Император верил в лаки-панч и не снялся лишь по одной причине — понимал, что второго шанса не будет. С одной стороны, правильное решение: 300 тысяч долларов гонорара — не та сумма, которой будешь разбрасываться. С другой стороны, катастрофа с Бейдером — слишком грустный финиш, который навсегда испачкает славную биографию Федора.

Он опередил время, но уже совершенно за ним не успевает. Обидно, что настоящего Императора теперь можно увидеть только на YouTube, да и то в посредственном качестве. Вдвойне печально, что достойный путь Емельяненко в турнире Bellator прервался именно так — без борьбы, интриги и хотя бы одного попадания по Бейдеру. Втройне тоскливо, что умерли все надежды (хотя шансов и так было ничтожно мало) на появление Федора в UFC — после такого нокаута он там точно никому не нужен.

Пора завязывать. Последний Император — все равно великий боец, но его организм уже не готов ни к жестким нагрузкам, ни к молодым соперникам, ни к мощным ударам.

Эпоха Емельяненко окончательно прошла — жаль, что он остался без поясов, но дальше рубиться в клетке абсолютно бессмысленно, бесполезно и даже опасно. Напоследок можно найти мешка и провести полувыставочный бой, чтобы не уходить побежденным, но ни в каких турнирах и челленджах участвовать больше нельзя. Хватит».

Федору нужно завершать карьеру

Автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов призывает Емельяненко завершить карьеру как можно скорее.

«Райан "Дарт" Бейдер и Федор "Последний Император" Емельяненко. Россиянин пал уже в первом раунде, и империю возглавил Дарт Бейдер. Оставим эту вкусную для любителей "Звездных войн" метафору и перейдем к главному — Федору пора на покой. Воспитывать новых звезд ММА или рулить индустрией в качестве какого-нибудь функционера — это будет нужнее и успешнее. Однако сейчас лучший момент для завершения славной карьеры.

Во-первых, потому что момента, более внушающего уважение, уже не будет. Да, игра в кошки-мышки с Бейдером не удалась и Емельяненко покинул клетку, не сделав ни одного удара. Однако это финал Гран-при тяжеловесов второй по масштабам организации ММА. И Федор туда прошел в реальной борьбе. Никаких легких соперников, подставных боев, по каким-либо причинам заинтересованных судей. Все честно и серьезно. Любая попытка устроить масштабное прощание с собой во главе карда может выглядеть как бой братьев Емельяненко в одном из финалов чемпионата России по самбо.

Возможно, для самого Емельяненко финиш карьеры где-нибудь на турнире "M-1 Global" в Петербурге или у Rizin в Японии был бы более личным и правильным. Однако тут мы подходим ко второй причине, почему сейчас лучший момент. Как показали последние бои Федора, он уже далеко не тот, что раньше. Тезис очевидный, но даже некогда сильные стороны бойца теперь не выглядят столь внушительными.

Завершать карьеру неконкурентным боем — неприлично для фигуры такого калибра. А еще и проиграть в этом бою было бы совсем трагедией. Так что лучшим для Федора вариантом будет уйти, пока жив в памяти его поход за поясами в Bellator. И уж совсем некстати придется мысль провести еще пару-тройку боев. Чего ради?».

Лучше уйти так, чем бить мешков в России

Автор блога «Панчер» Артем Уроев считает, что завершить карьеру поражением для Емельяненко будет лучшим вариантом, чем пытаться устроить прощальный бой.

«Удар Бэйдера можно было назвать лаки-панчем, если бы точно таким же в мае прошлого года он не вырубил Мохаммеда Лаваля (кстати, на 15-й секунде): Райан делает зашаг, чуть пригибается, имитируя проход в ноги, а сам выбрасывает длинный удар левой. "Я долго тренировал этот удар. Федор думал, что я буду бороться или ударю справа — этого мы и ждали", — говорит американец. Это заготовка, за которой Федор либо просто не поспел, либо не придал значения на тренировках. Сам Емельяненко не ударил ни разу.

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Мизерное количество легенд спорта ушли вовремя: ни Али, ни Тайсону, ни Рою Джонсу это не удалось. На Bellator 214 Федору выпал уникальный шанс — уйти красиво со второй попытки. Он уже покидал ММА в 2012 году на серии из трех побед, но всем запомнились три сокрушительных поражения, которые случились до: приемом Фабрисио Вердуму, техническим нокаутом Антонио Силве и нокаутом Дэну Хендерсону. Утром Емельяненко мог завоевать пояс легитимного промоушена и уйти героем, но не смог. И все равно: сокрушительно проиграть в бою за титул Bellator бойцу на пике формы лучше, чем закончить в России серией побед над престарелыми Монсоном, Риццо и ноунеймом Сатоси Исии».

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