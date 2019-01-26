Самодурова выиграла, оставив Загитову с серебром

Российская фигуристка Софья Самодурова стала победительницей чемпионата Европы в Минске. Олимпийская чемпионка Алина Загитова взяла серебро, упав в произвольной программе.

Загитова снова проиграла важный старт

«То, что еще вчера казалось нереальным, стало явью. Россиянка Софья Самодурова — чемпионка Европы.

Алина Загитова вновь не смогла одержать победу на крупном старте. После Олимпиады прошли чемпионаты мира и Европы, финал Гран-при, чемпионат России — и везде Алина была слабее хотя бы одной соперницы.

Олимпийское золото оказалось для неё непосильной ношей. Сейчас она проиграла бы даже своей тени образца сезона 2017/18. И, конечно, сравнивать Загитову и Медведеву теперь совсем уж смешно: ничего даже примерно похожего на двухлетнюю гегемонию Медведевой Алина показать не может. Во что бы поклонникам Загитовой не хотелось верить.

Пока Алина Загитова — фигуристка одного сезона. В котором, к тому же, действующая на тот момент королева фигурного катания получила травму. Никакой другой оценки Загитова не заслуживает. И лишь победа на чемпионате мира в марте может что-то изменить», — резюмировал итог выступления олимпийской чемпионки обозреватель «Чемпионата» Алексей Адамов.

Самодурова установила рекорд. Загитова — антирекорд

«В произвольной программе на чемпионате Европы ученица Алексея Мишина Софья Самодурова не только отыграла 2,12 балла отставания от Алины Загитовой, но и привезла ей 15 с половиной баллов отрыва.

В Минске Загитова проиграла своему лучшему результату сезона 35 (!) баллов. Алина допустил четыре ошибки и практически не получила судейских надбавок за технику. Кроме того, она впервые в сезоне не получила девять баллов хотя бы за один из компонентов. Даже построение программы оценили всего в 8,89 балла.

Я довольна результатом чемпионата Европы. Очень сложно собрать слова в кучу. Просто хочу сказать спасибо всем за поддержку. Я настраивалась на чистый прокат. Надеялась, что ничего плохого не произойдёт. Сейчас я очень рада и даже ещё не осознала, что получила золотую медаль. Мне кажется, что если бы я каким-то образом выиграла один из этапов Гран-при, было бы тяжело собраться дальше. А так мы провели хорошую работу после чемпионата России. Значит, так должно было быть. Как буду отдыхать после турнира? Будет несколько деньков, чтобы прийти в себя, сходить в школу, сдать некоторые предметы и дальше усердно работать, стремиться к лучшему Софья Самодурова, чемпионка Европы-2019

В то же время Самодурова установила несколько новых личных рекордов. Петербурженка получила чуть более низкие оценки за технику, чем в финале "Гран-при", зато ее компоненты были оценены даже лучше, чем на недавнем чемпионате России. В результате Софья впервые в карьере набрала более 140 баллов за произвольную программу и более 210 в сумме», — подвел итог выступлений российских фигуристок корреспондент «Спорт-Экспресса» Кирилл Бурдаков.

Еще в ноябре Самодурова уступила Загитовой 25 баллов

«16-летняя Софья Самодурова — новая чемпионка Европы. Седьмая фигуристка из России, которая становилась лучшей на континенте.

Реальность, которая не укладывается в голове и переворачивает все представления о фигурном катании. История, из которой нельзя сделать никаких выводов, кроме одного — на льду возможны любые чудеса. И два последних сезона этому лучшая иллюстрация.

Я хочу сказать всем моим болельщикам и аудитории спасибо за поддержку. Она очень помогает мне. Хочу извиниться перед ними за свой не очень удачный прокат. Я никогда не смотрю на результат. То, что я заняла место в тройке и даже стала второй, — это хорошо. Могла ведь и вообще остаться ни с чем. Но, конечно, хотелось выступить для себя лучше. Просто не получилось, но, надеюсь, лучшие моменты у меня впереди. Мы сразу начали разбирать ошибки, Этери Георгиевна сказала слова поддержки, мы будем дальше работать. Алина Загитова, олимпийская чемпионка

Да, Самодурова никогда не считалась самой талантливой юниоркой. Это вообще ее первый большой успех — прежде она не выигрывала ничего крупнее юниорского этапа Гран-при, а, например, на юниорских чемпионатах России за три года ни разу не входила хотя бы в топ-5. Еще в ее карьере никогда не было ЮЧМ — просто не получалось ототбраться.

Так бывает — девочке, ничем не выделявшейся среди ровесниц, приходит время улетать в космос. Это ведь история и про Загитову тоже — просто ее время наступило раньше Самодуровой, хоть они и ровесницы», — говорится в материале Sports.ru.

Самодурова была реально сильнее Загитовой

Корреспондент «Советского спорта» Сергей Подгорнов — о неудаче Алины Загитовой и триумфе Софьи Самодуровой.

«Форма Загитовой плавает на протяжении всего сезона. Все элементы даются ей с огромным трудом, за них приходится бороться и не всегда Алина в этой борьбе преуспевает. В Минске казалось, что она готова вроде бы хорошо, но в решающий момент ей не хватило ни сил, ни хладнокровия, чтобы выдать на заказ чистый прокат сложнейшей программы.

Что происходит с Алиной — надо спрашивать у её команды. Я очень рад за Соню, за Алексея Николаевича и за Питер, который не унывает и поставляет замечательных спортсменов. Поэтому давайте порадуемся, что у нас есть резерв и есть такие замечательные фигуристки. Думаю, что на чемпионате мира будет ротация, она должна быть, должны быть изменения. Но это прерогатива федерации Олег Васильев, тренер

Но не надо делать из этого катастрофу. Загитова проходит тяжелейший этап взросления, который рано или поздно закончится. В конце концов, она уже титулованная спортсменка, у которой в комнате на стене висит золото Олимпиады. За ее будущее переживать точно не стоит. Алина не из тех, кто легко сдается.

Да, сейчас она расстроена и извиняется перед болельщиками. Но ни один спортсмен не хочет, чтобы его жалели. Загитовой нужна поддержка, но никак не жалость. Самым правильным сейчас будет порадоваться за Софью Самодурову, которая разнесла 15-тысячный зал эмоциональным, чистым прокатом и стала чемпионкой Европы.

Это ее первый сезон во взрослом катании, но Соня до сих пор не сорвала ни одного элемента. Были мелкие помарки, вроде неясного ребра на лучше сегодня вечером, но они не в счет. Самодурова была на таком кураже, что начала заводить "Минск-Арену" прямо по ходу программы. Не ответить ей было просто невозможно.

Соня — не просто красивая, милая девочка, но и спортсменка с могучим характером, которая умеет концентрироваться на главном. Поэтому ее победа не должна восприниматься как случайность или сенсация. Самодурова очень много работает. Она прогрессировала по ходу сезона и смогла подойти к главному для нее старту в лучшей форме».

Самодурова и золото

«Софья Самодурова вышла и уничтожила всех. 16-летняя фигуристка взорвала трибуны и сама расплакалась от счастья. К ее счастливой улыбке были прикованы взгляды не только всех зрителей, но и десятков журналистов, смотревших трансляцию в смешанной зоне.

Именно в ту секунду, когда все корреспонденты смотрели в монитор, Загитова быстро проскочила к креслам для предварительных лидеров. Ей очень хотелось, чтобы хоть раз за последний год на нее никто не смотрел. Алине удалось — остановить ее не успели.

Дальше все по протоколу — церемония награждения, пресс-конференция. Для Алины это уже второе серебро в сезоне. Вот только россиянке она проиграла первый раз за свою взрослую карьеру, если не брать чемпионат России. Наверное, так было нужно. Возможно, теперь от Алины немножечко отстанут, и она спокойно привыкнет к роли суперзвезды. А она суперзвезда. Не верите? Тогда пересмотрите видео с подарками», — говорится в материале корреспондента Sport24 Александра Мысякина. 0