Ванкувер Уайткэпс — Сан Диего. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

26 июня в 19-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Ванкувер Уайткэпс» и «Сан Диего». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» — «Сан Диего», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» проводит продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 31 результативным выстрелом.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ванкувер Уайткэпс» уступил «Коламбус Крю» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Сиэтл Саундерс» (3:0). А вот поединок с «Крус Асулем» принес форменное разочарование (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с провальными.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» еще ни разу не противостоял «Сан Диего». А вот в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается закрепиться на вершине турнирной таблицы.

«Сан Диего»

Турнирное положение: «Сан Диего» выглядит довольно выгодно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Сан Диего» в 18 матчах чемпионата набрал 33 зачетных пункта. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Сан Диего» одолел «Миннесоту Юнайтед» (4:2).

До того команда уверенно переиграла «Остин» (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сиэтл Саундерс» (0:1).

При этом «Сан Диего» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан Диего» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 18 поединках МЛС.

При этом «Сан Диего» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от лидера конференции составляет всего 2 зачетных балла.

Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне преуспевает в игре на контратаках.

Статистика для ставок

«Сан Диего» победил в 2 своих последних поединках

«Ванкувер Уайткэпс» в среднем пропускает реже гола за матч

«Ванкувер Уайткэпс» забивает в среднем чуть реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Ванкувер Уайткэпс» постарается сохранить лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же весьма надежно обороняется.

Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75