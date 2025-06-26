Ванкувер Уайткэпс — Сан Диего. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, МЛС, 26 июня 2025 года

Ванкувер Уайткэпс
San Diego
«Ванкувер Уайткэпс»
Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» проводит продуктивный сезон. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы своей конференции.
При этом «Ванкувер Уайткэпс» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот отличились игроки команды 31 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ванкувер Уайткэпс» уступил «Коламбус Крю» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Сиэтл Саундерс» (3:0). А вот поединок с «Крус Асулем» принес форменное разочарование (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Ванкувер Уайткэпс» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» на данном этапе выглядит не столь монолитно. Команда чередует успешные поединки с провальными.
Причем «Ванкувер Уайткэпс» еще ни разу не противостоял «Сан Диего». А вот в нынешней диспозиции команда обязана брать три очка.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда постарается закрепиться на вершине турнирной таблицы.
«Сан Диего»
Турнирное положение: «Сан Диего» выглядит довольно выгодно. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Сан Диего» в 18 матчах чемпионата набрал 33 зачетных пункта. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. «Сан Диего» одолел «Миннесоту Юнайтед» (4:2).
До того команда уверенно переиграла «Остин» (2:0). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Сиэтл Саундерс» (0:1).
При этом «Сан Диего» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан Диего» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 33 мяча в 18 поединках МЛС.
При этом «Сан Диего» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот отставание от лидера конференции составляет всего 2 зачетных балла.
Потенциально команда явно способна поднатореть в плане реализации. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда вполне преуспевает в игре на контратаках.
Статистика для ставок
- «Сан Диего» победил в 2 своих последних поединках
- «Ванкувер Уайткэпс» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Ванкувер Уайткэпс» забивает в среднем чуть реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
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Прогноз: «Ванкувер Уайткэпс» постарается сохранить лидерство, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, к тому же весьма надежно обороняется.
Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75