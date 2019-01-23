Самодурова бросила вызов Загитовой в борьбе за золото ЧЕ

В Минске на чемпионате Европы по фигурному катанию после короткой программы лидируют Алина Загитова и Софья Самодурова. Российского подиума, впрочем, в женском катании не будет — Станислава Константинова стала лишь 11-й, а замкнула тройку швейцарка Алексия Паганини

Загитова не упала — уже хорошо

Обозреватель «Советского Спорта» Лев Тигай с интересом наблюдал, сумеет ли олимпийская чемпионка Алина Загитова победить саму себя.

«Главный вопрос женского турнира ЧЕ-2019 формулировался так: сумеет ли Загитова впервые после Олимпиады выиграть что-то серьезное и если да, то насколько убедительной будет ее победа? С какими прокатами и какими ошибками?

По жеребьевке Алине выпало открывать последнюю, сильнейшую шестерку в короткой программе, и… Ну что вам сказать?

Чистый ли это был прокат? Нет, не чистый. И недокрут в стартовом каскаде лутц-ритбергер, и касание льда рукой на приземлении с тройного флипа в конце. Но с другой стороны, это все-таки лучше, чем раньше. В том числе потому, что она не упала. Уже хорошо. И за счет заслуженно-чемпионских компонентов выиграла у всех. Хотя высота загитовских прыжков явно оставляла желать лучшего. И по технической оценке она в этой короткой стала только второй. После Самодуровой.

Вот уж про кого (вместо Загитовой) теперь надо говорить: непробиваемая! 16-летняя подопечная Алексея Мишина, которому пока и Этери Тутберидзе может только завидовать (у тебя Алина — х-м, а у меня Плющенко),в очередной раз чисто прыгнула все от и до. Похоже, Самодурова вообще не знает, что такое ошибка! И пусть 0,65 — разница небольшая (тем более, только по технике), но когда речь идет о преимуществе дебютантки над олимпийской чемпионкой, это, знаете ли, впечатляет все равно».

Загитова выиграла с одним из слабейших прокатов сезона

Автор «Спорт-Экспресса» Кирилл Бурдаков оперирует цифрами, показывая, насколько слабым был прокат Алины Загитовой.

«На чемпионате Европы Алина Загитова продемонстрировала один из самых слабых прокатов короткой программы в нынешнем сезоне. Меньше заработанных в Минске 75 баллов олимпийская чемпионка Пхенчхана набирала только на этапе Гран-при в Хельсинки, где падала во время проката.

Лучше, чем в столице Белоруссии, 16-летняя россиянка выступала в короткой программе и на чемпионате страны, и на предсезонном турнире в Германии. Загитова получила стандартные для себя оценки за компоненты, но немного недобрала в технической части. Виной тому — недокрут в каскаде, лишивший Алину 1,22 базового балла и пары надбавочных баллов.

Ошибка Загитовой в каскаде привела к тому, что Алина неожиданно проиграла в технической части программы Софье Самодуровой. Ученица Алексея Мишина уступила чемпионке Олимпиады всего 0,68 базового балла и обошла фаворитку за счет надбавок (+1,33). Другое дело, что сравнивать компоненты двух лидеров нынешней сборной пока рано. Только за артистизм Самодурова набрала более 8,50 баллов, тогда как Загитова лишь в связках опустилась ниже девятки. И то незначительно».

Самодурова восхищает, Константинова сыпется

Корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов сочувствует завалившей короткую программу Станиславе Константиновой.

«У выступавшей следом Станиславы Константиновой всё пошло не по плану с первых секунд. Двойной лутц вместо тройного оставил её без каскада и заставил искать связку во второй половине. Справиться с непредвиденными трудностями Стасе не удалось — падение на втором прыжке в каскаде нанесло ещё один серьёзный удар по её оценке. 56,76 — недопустимо низкие баллы для россиянки на чемпионате Европы, но Константинова умеет собираться на произвольную программу, что показывала уже и в этом сезоне.

Француженки Лорин Лекавелье и Маэ-Беренис Мейте откатали без блеска и остались за пределами топ-3. Зато у Софьи Самодуровой был и блеск, и традиционная уже стабильность, и зажигательное эмоциональное катание. Ученица Алексея Мишина разошлась настолько, что по оценке за технику обошла саму Загитову. Конечно, преимущество по компонентам вывело Алину вперёд, но перевес олимпийской чемпионки перед произвольной программой не видит колоссальным — 2,12 балла

Итоги короткой программы для России можно было бы назвать идеальными, если бы не провал Константиновой. Лишь 11-е место Стаси усложнит ей борьбу за бронзу. Не менее интересно, удастся ли Софье Самодуровой реально претендовать на золото. Или она предпочтёт серебряную синицу?».

Без срывов и недокрутов

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Шитихин нахваливает Софью Самодурову, которая доказывает сама себе, что готова кататься на топ-уровне.

«Софья Самодурова, в отличие от своей землячки, откатала превосходно. Как еще можно оценить лучший результат сезона? И то, что по технике она превзошла саму Алину Загитову. Ученица Алексея Мишина не сделала ни единой не то, что ошибки — ни единой помарки.

Все чисто, все на плюс и прежний результат превзойден на четыре балла. Да она от Загитовой отстала всего на 2,12 балла. И то, что Самодурова преодолела барьер в 70 баллов за короткую программу, важно, прежде всего, для нее самой. Для уверенности и осознания того, что она может кататься на топ-уровне. Она действительно это может. Теперь еще бы в произвольной программе подтвердить.

А что остальные? Самое сильное впечатление произвела Алексия Паганини, катавшая последней в сильнейшей разминке. С тем же набором прыжков, что был у Константиновой, швейцарка справилась без проблем и получила почти на 10 баллов больше. После короткой программы она — третья. Но всего четыре сотых уступает ей финка Вивека Линдфорс. В топ-6 попали также словачка Николь Райчова и француженка Лорин Лекавалье, катавшие без ошибок».

Загитова в зоне комфорта

Обозревательница Sport24 Марина Крылова отмечает, что Алина Загитова в прокате на ЧЕ уделила внимание эмоциональной составляющей и образу, а не прыжкам.

«Таких провалов, как в "Мегаспорте", больше не случалось. Но откровенно неудачные прокаты были. Оправдываясь за них, Загитова всякий раз говорила про проблемы с психологией. И это самое честное объяснение. Лучшее катание Алина показывала на тех соревнованиях, где ей не о чем было переживать, перед которыми не твердили про тройные аксели Кихиры и не сталкивали с Медведевой.

На чемпионате Европы Загитова — в зоне комфорта. И, пожалуй, впервые в сезоне разрешила себе думать не про качество исполнения элементов, а про образ, который представляет в своей короткой программе. Получился один из лучших прокатов с точки зрения эмоций и того, что в фигурном катании называют "общим впечатлением".

Правда, без технических помарок все же не обошлось. Тройной флип чудом получилось спасти на выезде, а на риттбергере из каскада судьи увидели недокрут. В итоге самый дорогой элемент вместо ожидаемых 12-13-ти баллов не принес даже 10-ти.

Природу ошибок предельно понятно объяснила Татьяна Тарасова: "Она сегодня на такой скорости каталась — прямо набрасывалась на эти прыжки, потому на риттбергере чуть-чуть соскочила высота".

Итоговые 75 баллов далеки от лучшего результата сезона, но обеспечивают вполне комфортное преимущество над Софьей Самодуровой, которая расположилась на втором месте».

Маленькая Медведева

Зам. главного редактора «Спорт день за днем» Сергей Бурый сравнивает настрой двух российских фигуристок, которые ведут борьбу за европейское золото.

«Сама Алина выглядела опечаленной и как будто нуждалась в жалости. Тут сразу подольем избыточного масла в огонь и вспомним, что сказала буквально только что Медведева. "В жалости не нуждаюсь".

На самом деле Загитова была довольна и рассказала журналистам не только о неудачном флипе. И не только о том, нравится ли ей Минск.

Чувствовалось в ней какое-то перерождение. Скачок. Новый возраст. На глупые вопросы не дерзила, но и девочку-скромняшку позабыла. Рассказала, как еще три года назад верила в Деда Мороза. Когда узнала правду, жутко расстроилась. Теперь веры в чудо нет. "Главная соперница на чемпионате Европы? Я сама". В тексте это звучит самоуверенно, в жизни — просто уверенно. Большая разница.

Видно, что на Загитову по-прежнему давит груз. Судя по ноткам сомнения в ответе, уснуть перед стартами для нее задачка не из простых. Приходится смотреть сериалы, названия которых она сама не помнит.

Здесь стоит развернуть вектор текста в сторону Софьи Самодуровой. Ей 16, ученица профессора Алексея Мишина с очень любопытной харизмой. Она тоже смотрит сериалы и ТВ, но спит спокойно. Так и ответила, не совсем поняв вопрос: "Что я делаю по ночам? В смысле? Сплю". И никакой претензии в этом ответе тоже не было, скорее ирония.

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Самодурова набрала почти 73 балла. У Загитовой 75, Софья дышит в спину. Дыхание у нее будь здоров — в ней хватит уверенности на двух Заболотных. Артистична и естественна. Маленькая Медведева.

О своем будущем успехе (если не победа, то хотя бы медаль — уже большой результат) говорит сдержанно, не хочет сотрясать воздух. Ее подруга, еще одна питерская фигуристка Елизавета Туктамышева увидела во сне будущую чемпионку Европы. "Там что-то неопределенное. Она не сказала", — хитро улыбнулась Самодурова.

В пятницу зрители придут не на одну спортсменку, а как минимум на двух. Обе россиянки — шестнадцати лет. Что-то в этом есть».

Константинова перегорела

Репортер «Советского Спорта» Сергей Подгорнов размышляет о причинах провала российской фигуристки в короткой программе.

«А вот Станислава Константинова была напряженной. После жеребьевки она довольно резко отказала в интервью белорусскому телевидению, а после вечерней тренировки проигнорировала просьбы детей о фото.

Этот настрой не отпускал ее и в первый день соревнований. На разминку перед короткой программой Стася вышла с такой решительностью, как будто собралась боксировать, а не кататься. Минский чемпионат Европы — первый турнир такого уровня для Константиновой, поэтому настрой у 18-летней фигуристки был запредельный.

Возможно, именно это помешало ей справиться с нервами во время проката. Сложилось впечатление, что Стася просто перегорела. Она расплакалась, едва прозвучали последние аккорды музыки. Несколько сорванных элементов, попытка собрать каскад, падение и 11 место после короткой программы.Эта неудача может стоить ей места в сборной России.

Да, у Константиновой остаются математические шансы на тройку. Произвольная у Стаси здорово выкатана еще с прошлого сезона, но, чтобы выступить без срывов, ей нужно как-то справляться с давлением».

Самодурова — открытие сезона

Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира Алексей Ягудин в интервью «Спорт-=Экспрессу» оценил выступление девушек в короткой программе, отметив неожиданный успех Софьи Самодуровой.

«А вот Софья Самодурова для меня открытие нынешнего сезона. Она просто штурмует свои программы, и раз от раза катает все лучше. Многие говорят, что у нее более простой контент, который легче прыгать, не тройной лутц, а тройной флип с тулупом. Не флип с шагов, а риттбергер с шагов.

Но по нынешней системе судейства лучше сделать чуть проще, но надежнее, что Софья и продемонстрировала. Ведь она же по технической оценке обыграла Алину, а это дорогого стоит. Она для меня, еще раз повторю, открытие сезона. Но по сравнению с тем, что она показывала на других турнирах сезона, было видно, что и на нее влияет необходимость отбора на чемпионат мира.

Не знаю, значимо ли для нее то, что она преодолела барьер в 70 баллов за короткую программу. Главное ведь заключается в том, что Соня очень стабильна в свои 16 лет. Из турнира в турнир она чисто катает свои программы раз за разом. И эта стабильность находит свое отражение в судейских оценках. Если бы я сейчас был действующим фигуристом, мне было бы абсолютно все равно, какие баллы. Есть места — первое, второе, третье. Есть отрыв от третьего места, и это важно». 0