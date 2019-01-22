ЧЕ в Минске: Загитова и Тарасова/Морозов готовятся к защите титулов

С 23 по 26 января в Минске пройдет соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию. Для спортсменов этот турнир станет важной проверкой сил перед последующими чемпионатом четырех континентов и чемпионатом мира. Мы решили обозначить главных претендентов на медали, среди которых много россиян.

В 112-м по счету чемпионате Европы примут участие 145 фигуристов из 34 стран-членов ISU. Среди них будут и все действующие чемпионы Старого Света, которые попробуют защитить свои титулы.

Мужчины

Бесспорным лидером последних шести чемпионатов Европы в мужском одиночном разряде был Хавьер Фернандес. В нынешнем сезоне испанец не выступал, но в Минск он приедет, где попытается защитить титул, чтобы на мажорной ноте завершить свою выдающуюся карьеру, вершиной которой стала бронзовая медаль Олимпийских игр.

Испортить все планы Фернандеса постарается бронзовый призер чемпионата мира и Европы Михаил Коляда, имеющий на своем счету лучший результат сезона среди европейцев — 274,37 балла.

Этот результат Коляда продемонстрировал на турнире в Братиславе. Также в текущем сезоне он выиграл Finlandia Trophy, тогда как в серии Гран-при дважды останавливался в шаге от пьедестала.

Неплохо проявил себя и вернувшийся на лед Максим Ковтун, который на победном для себя турнире в Таллине показал результат 247,55 балла.

Также к числу основных претендентов на медаль относится чех Михал Брезина, для которого нынешний сезон становится одним из лучших в долгой карьере. На турнирах Гран-при Брезина дважды становился вторым, уступая только Натану Чену и Сема Уно.

Среди других претендентов выделяются бронзовый призер этапа Гран-при Франции Александр Самарин, грузин Морис Квителашвили, который на Кубке Ростелекома завоевал серебро, и латвиец Денис Васильев.

Женщины

Россиянка Алина Загитова приехала в Минск не только в статусе действующей чемпионки Европы, но и действующей олимпийской чемпионки.

В активе 16-летней спортсменки лучший результат сезона в мире (238,43), показанный на Nebelhorn Trophy в Германии в сентябре.

Также Загитова выиграла этапы Гран-при в Хельсинки и Москве, а вот в финале Гран-при она пропустила вперед японку Рику Кихиру.

Кроме того, Загитова провалила произвольную программу на чемпионате России в Саранске, поэтому в итоге заняла лишь пятое место, что стало большой неожиданностью.

Пожалуй, в Минске главными конкурентами Алины станут ее соотечественницы — Софья Самадурова и Станислава Константинова, для которых этот чемпионат Европы станет первым в карьере.

Самодарова удивила, когда вышла в финал Гран-при (204,33), а Светлана Самодурова порадовала серебром на этапе Гран-при в Хельсинки (197,57).

Вмешаться в борьбу россиянок попробуют финка Вивека Линдфорс, швейцарка Алексия Паганини и француженка Маэ Беренис Мейте.

Пары

Евгения Тарасова и Владимир Морозов — действующие чемпионы Европы. Однако им будет сложнее защитить свой титул, чем той же Загитовой.

В нынешнем сезоне россияне выиграли Skate America и Кубок Ростелекома (220,25), но в финале Гран-при стали лишь третьими.

Лучшими в финале Гран-при были французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, которые едут в Минск с лучшим результатом сезона в мире — 221,81 балла.

Очевидно, что именно Тарасова/Морозов и Джеймс/Сипре разыграют между собой золото и серебро, если не произойдет чего-то непредвиденного.

За еще одно место на подиуме способны побороться две российские пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.

Бойкова и Козловский взяли серебро на этапе Гран-при в Париже, тогда как Павлюченко и Ходыкин в 2018 году выиграли юниорский чемпионат мира.

Им стоит опасаться итальянцев Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе и австрийцев Мириам Циглер/Северин Кифер.

Танцы на льду

Главными претендентами на победу в танцах на льду считаются французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, имеющие лучший результат сезона в мире — 216,78 балла.

Трехкратные чемпионы мира не участвовали в финале Гран-при, поскольку выступили только на этапе в Париже, где, к слову, выиграли.

Если Пападакис и Сизерон не допустят серьезных ошибок, то, вероятно, завоюют свое пятое золото на континентальных первенствах.

Если кто-то и готов составить конкуренцию французам, то это россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов, у которых третий результат сезона в мире — 201,37.

На этапах Гран-при Синицына и Кацалапов дважды становились вторыми, это же место они заняли и по итогам финала Гран-при.

Не стоит сбрасывать со счетов и двукратных бронзовых призеров ЧЕ Александру Степанову и Ивана Букина, которые в нынешнем сезоне имеют результат 200,78 балла.

Также потенциально на подиум способны претендовать итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри, французы Мари-Жад Лорио/Ромен Ле Гак, испанцы Сара Уртадо/Кирилл Халявин и поляки Наталья Калишек/Максим Сподырев.

Расписание

Среда, 23 января: короткая программа у женщин и пар.

Четверг, 24 января: короткая программа у мужчин, произвольная программа у пар.

Пятница, 25 января: короткий танец, произвольная программа у женщин.

Суббота, 26 января: произвольная программа у мужчин, произвольный танец.

Воскресенье, 27 января: показательные выступления. 0