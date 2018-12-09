Трон зашатался. Загитова в Ванкувере уступила Кихире

Россиянка Алина Загитова не смогла победить в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Олимпийская чемпионка заняла второе место, пропустив вперед японку Рику Кихиру. Предлагаем узнать, как на это отреагировали СМИ.

Японский вызов

Журналист «Чемпионата» Алексей Адамов считает, что Алина Загитова сама отдала победу японке, поскольку в Ванкувере не показала свой максимум.

«Дело не в том, что Загитова проиграла, ведь она и год назад после первой части финала серии была второй. К тому же в способности Кихиры показать классный прокат никто не сомневался. Дело в катании самой Загитовой. Она явно находилась не в своей тарелке, причем не из-за сногсшибательного результата соперницы, а из-за внутренних переживаний.

Да и сама олимпийская чемпионка подчеркнула, что ее катание не было идеальным. Говорить, что Загитова сделала все, что могла, значит признать её бессилие перед Кихирой. А никакого бессилия нет и в помине.

При совершенном катании Алина по-прежнему лучше феноменальной японки. И в произвольной программе от нее требовалось это доказать. Отставание в 4,58 балла позволяло Загитовой рассчитывать на победу лишь при ошибках Кихиры, но на кону перед произвольной программой стояло даже больше, чем титул чемпионки Гран-при.

Алина Загитова Российская фигуристка Прокатом я не очень довольна, все никак не могу собрать произвольную программу. На данный момент это моя цель — откатать чисто. По ощущениям я была скованной, но рада, что смогла докатать чисто. Хочется всегда быть первой, но я понимаю, что такого, наверное, быть не может. Постараюсь откатать этот сезон достойно.

Загитова еще за несколько мгновений до начала программы выглядела предельно собранной и даже напряженной, но буквально с первыми звуками музыки Бизе перед зрителями предстала самая настоящая Кармен. Такой экспрессивной, эмоциональной и страстной Загитова в этом сезоне еще не была. Это отметили и судьи, поставившие Алине высокие баллы за компоненты. К сожалению, в технической части она недобрала около четырех баллов из-за сорванного тройного тулупа в каскаде с тройным лутцем. Вместо трех оборотов получился только один. Надежды на победу таяли, но в целом прокат Загитовой оставил самые приятные впечатления», — констатирует Адамов.

Значимость Гран-при

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Гирин заявил, что не стоит драматизировать второе место Алины Загитовой, так как, по его мнению, уровень значимости Гран-при сильно переоценен.

«Не стоит драматизировать второе место Загитовой с точки зрения результата еще и потому, что речь идет всего лишь о Гран-при — самом малозначащем турнире сезона, от выступления в котором отказались многие сильные фигуристы во многих видах программы. В частности, у женщин это Каролина Костнер, Эшли Вагнер и Кэйтлин Осмонд. Ну кто, на самом деле, помнит победителей Гран-при и кто какое место там занял?

Начинающийся уже через 10 дней в Саранске чемпионат России куда важнее — там будет жесточайшая битва за путевки на чемпионаты Европы и мира. А, кроме того, надо не ударить в грязь лицом перед юниорами вроде Александры Трусовой и Алены Косторной, которые на национальном уровне уже могут соревноваться со взрослыми.

Но это, повторю, только результат. Куда важнее то, что в мире появилась девушка, которая способна обыгрывать Загитову, даже когда та не проваливается — и именно этим запомнится турнир в Ванкувере, а не итоговыми протоколами. Наверное, Алину не спас бы даже удавшийся каскад — да, она бы получила лишние 4-5 баллов, но итоговая разница между ней и Кихирой составила семь», — отмечает Гирин.

В шкуре Медведевой

Автор «Советского спорта» Лев Тигай сравнил нынешнее положение Алины Загитовой с тем, что испытала Евгения Медведева годом ранее.

«Совсем недавно, Алина Загитова находилась в статусе супердебютантки, выводящей свой вид спорта на новый уровень и сокрушающей прежние авторитеты. И ведь сокрушила: в феврале на Олимпиаде в Пхенчхане обыграла двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Но как же быстро все меняется в этом женском фигурном катании…

Сегодня Медведева наблюдала за финалом Гран-при со стороны, а Загитова очутилась на ее месте — вышла на лед Ванкувера признанной мировой примой, под которой вдруг зашатался королевский трон. Роль же юной возмутительницы спокойствия перешла к Рике Кихире: японка, проводящая первый "взрослый" сезон, двумя днями ранее сокрушила загитовский мировой рекорд в короткой программе.

Александр Коган Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Алина на разминке действительно немного подвернула ногу, но ничего страшного, все в порядке. Она будет кататься дальше.

Козырь Кихиры-2018/19 — тот же, что у Загитовой-2017/18: недоступная конкуренткам техническая сложность. Точнее аксель в три с половиной оборота, который японка блестяще исполнила в первый день финала и намеревалась дважды исполнить в последний день», — пишет Тигай.

Без шансов против новой звезды

Алексей Авдохин и Павел Копачев в своем блоге на sports.ru пришли к выводу, что на сегодняшний день Рика Кихира попросту сильнее Алины Загитовой.

«Русские фигуристки не проигрывали Финал Гран-при с 2013 года — Туктамышева, дважды Медведева, Загитова… Еще недавно казалось, что победная серия (и без того рекордная — в 90-е три года подряд выигрывали американки) будет бесконечно долгой — настолько непобедимыми выглядели девушки из России.

Но — в женском фигурном катании так происходит все чаще — появилась новая фигуристка, которая умеет больше и лучше тех, кто был на льду до нее. Рика Кихира — 16-летняя японка, взорвавшая взрослое катание в первый же сезон после перехода из юниоров.

Еще год назад она проигрывала Финал юниорского Гран-при Трусовой, Косторной и Таракановой, а ЮЧМ закончила на 8 месте между ноунеймами из США и Кореи в 50 баллах от чемпионки. Теперь — лучшая фигуристка Гран-при и обладатель самой сложной программы в мире.

Был ли сегодня шанс у Загитовой? Уже после короткой (на самом деле раньше), где Алина проиграла 4,5 балла, стало понятно — теперь все зависит не только от ее безупречного проката. Не здесь, а вообще. Нужны ошибки японки — без которых ее не обыграть никому. По крайней мере, в этом сезоне. Кихира, страшно нестабильная, ошиблась и в этот раз, но Алина каталась раньше и, конечно, не могла предвидеть, что Рика упадет на первом — каскадном — трикселе.

Это второе поражение Загитовой во взрослой карьере, но если миланский ЧМ она проиграла самой себе, то сегодня выше фигуристка, которая просто сильнее.

Главное, что бросается в глаза — космический рост второй оценки Кихиры. В этом сезоне она не получала за компоненты в произвольной больше 67,55 (месяц назад на домашнем этапе), а сегодня ей ставят заоблачные 72,40. Чудеса, которые в фигурном катании встречаются все чаще — год назад что-то похожее случилось с Алиной, а в следующем сезоне наверняка произойдет с Трусовой или Щербаковой», — убеждены авторы.

Загитовой пора уходить от Тутберидзе

Редактор «Спорта День за Днем» Александр Кавокин предположил, что для Алины Загитовой может стать интересным вариант с уходом от Этери Тутберидзе.

«Когда Алина уходила со льда, я ждал реакции ее тренера Этери Тутберидзе. Увиденное меня совсем не порадовало. Тренер ни обняла, ни погладила по голове свою 16-летнюю ученицу. Вообще никак не поддержала. Вместо этого она стала что-то объяснять Алине, слегка придержав ее за спину. В зоне слез и поцелуев Тутберидзе и Загитова сидели вместе, но словно по отдельности.

Илья Авербух Хореограф Реванш у Кихиры брать не просто можно, но и нужно, и Алине это абсолютно по силам. У каждой из фигуристок есть свой карт-бланш, свои плюсы, и Кихира в финале их использовала лучше, особенно тройной аксель. Алина каталась абсолютно безошибочно в произвольной программе, думаю, что ей все по силам, и перед чемпионатом мира эта ситуация не выглядит пессимистично, я не стал бы говорить, что мировой лидер поменялся.

Особенно это было заметно на контрасте с ученицами Алексея Мишина. Вот где были видны любовь и взаимопонимание! Софья Самодурова даже положила голову на плечо Профессору. Мишин не возражал. Лизе Туктамышевой он вообще понял руку вверх—знай наших! Загитовой сегодня такая любовь не досталась. Тутберидзе так сурово стучала пальцами по ее коленке, что за Алину стало немного страшно. Может, конечно, с олимпийской чемпионкой так и надо. Раз забралась на самую вершину, то будь любезна, соответствуй. Однако вторая подряд осечка — это уже серьезный звонок для команды Загитовой. Да и самой фигуристке есть о чем подумать.

Чемпионский конвейер Тутберидзе дал ей олимпийское золото. Выше этого ничего в фигурном катании нет. Для полной коллекции титулов Алине осталось выиграть только чемпионат мира. Время у нее еще есть. Но его и не так много. Алине уже 16 лет. Когда она надевает платье Кармен, я лично никакого ребенка не вижу. Девушка. Красивая. Но очень скованная. Каждый прокат Загитовой — это не кайф от общения с публикой, как у Туктамышевой, а словно очередной экзамен перед Тутберидзе», — заметил Кавокин. 0