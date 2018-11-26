Провал Медведевой. Работа с Орсером пока не приносит хороших результатов

С 23 по 25 ноября в Гренобле проходил Гран-при Франции по фигурному катанию. По его итогам определились все участники финала Гран-при, стартующего в Ванкувере 5 декабря.

Крах Медведевой

Россиянка Евгения Медведева не сумела отобраться в финал Гран-при, заняв лишь четвертое итоговое место в Гренобле.

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Екатерина Беспалова считает, что двукратная чемпионка мира сейчас переживает трудности как в спортивном плане, так и в плане психологии.

«Откуда могла появиться такая ужасающая нервозность? Во-первых, в короткой программе появился тройной лутц, работа над которым продолжается, но не всегда спасает от отметок неверного ребра в протоколах. Да и расстановка прыжков в произвольной программе постоянно меняется, что само по себе наверняка стресс для Медведевой, ничего не менявшей в ней почти пять лет.

Накладывающиеся на это сложности адаптации к новым условиям и изменения тела легко выбьют почву из-под чьих угодно ног. Особенно в ситуации, когда победа нужна по заказу. И в этом моменте четко видно одно из противоречий ее сотрудничества с Орсером.

Если расценивать выступления на этапах Гран-при с точки зрения работы на перспективу, то позитив найти легко: Евгении поменяли стиль, начали работу над тройным лутцем, попробовали новые каскады и варианты расстановки прыжков, получили почву для размышлений.

Из всего этого можно извлекать плюсы в дальнейшем, до того же озвученного в качестве главной цели Пекина-2022. Но таким путем непрекращающихся экспериментов пробиться в финал "Гран-при" с учетом соперниц на ее этапах и нового строгого подхода к судейству изначально было непросто. Ведь конкурентки стараются по возможности осторожничать», — замечает Беспалова.

Журналист «Чемпионата» Алексей Адамов заявил, что из-за ненависти со стороны фанатов Медведева стала изгоем.

«Именно лютая, нечеловеческая ненависть — главная причина глубокой психологической ямы, в которую походя спихнули вчерашнюю любимицу страны. Ту самую Женю Медведеву, растопившую сердца членов Международного олимпийского комитета искренней и трогательной речью перед решением о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Не хочется сгущать краски, но личная драма Медведевой может перерасти в трагедию. Конца и края злобным нападкам и обвинениям в предательстве не предвидится. Остаётся, как бы это страшно ни звучало, научиться с этим жить. Принять жестокую реальность фигуристке будет тяжело.

Женя весь предыдущий олимпийский цикл была обласкана любовью болельщиков и прессы, на неё делалась основная ставка в группе Этери Тутберидзе. В атмосфере безграничного обожания Медведева с фирменной очаровательной улыбкой выигрывала старт за стартом и, даже ошибаясь, не опускалась ниже второго места. При этом она совсем не была похожа на измученную тренировками девочку, которая ничего не видит в жизни кроме катка.

У Жени были нормальные подростковые интересы, она легко открывалась новому опыту, получала удовольствие от жизни и фигурного катания. Было видно, что она кайфует на льду, это подкупало. Теперь же из обожаемого гения Медведева превратилась в изгоя. И это не глупая отмазка», — убежден Адамов.

Автор «Советского спорта» Лев Тигай и вовсе заявил, что Медведева больше никогда не станет прежней.

«Думаю, после Гренобля горевать, что несчастная Медведева "опять не воскресла", уже бессмысленно. За полсезона она не выиграла ни одного турнира и ни разу не каталась так, как раньше. Из чего волей-неволей приходится делать печальный вывод: похоже, та, прежняя, чемпионская Женя не вернется уже никогда. Она просто исчезла, перестала существовать.

А вместо нее есть новая российская фигуристка. Ее тоже зовут Евгенией Армановной Медведевой (бывают же совпадения!) и они даже очень похожи внешне, но не более того. Новая Женя заново (пусть и не с нуля) ищет себя под руководством нового тренера, и что да когда у них там получится не знаем ни мы, ни они.

Знаем лишь, что пока получается не очень — теперь в этом отпали последние сомнения. Такое катание не заслуживает места в шестерке лучших одиночниц мира, и поэтому ее в этой шестерке нет. Точка», — пишет Тигай.

Самарин мимо финала

Не смог попасть в финал Гран-при и Александр Самарин, которому во Франции нужно было занимать второе место, а он стал третьим. В Ванкувере придется болеть только за Сергея Воронова, пишет журналист «Спорта День за Днем» Андрей Иванов.

«По окончании мужского турнира на 6-м этапе Гран-при по фигурному катанию определились все участники Финала среди одиночников. 5-9 декабря в канадском Ванкувере выступят: Юдзуру Ханю и Шома Уно, Натан Чен, Михал Бржезина, Сергей Воронов и Чха Чжун Хван.

Однако у двукратного и действующего олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю серьезная травма голени. Повреждены малоберцовая кость, связки и сухожилия. Вполне вероятно, что гениальный японец откажется от Финала ради сохранения здоровья. Тогда его заменит первый запасной — канадец Киган Мессинг. Вторым запасным отобрался россиянин Александр Самарин, но шансы на еще одно снятие призрачны, так что вряд ли 20-летний москвич блеснет в Канаде.

31-летний Сергей Воронов переживает вторую молодость. Подобно Лизе Туктамышевой, подопечный Елены Буяновой многократно списывался скептиками в утиль, но смог вернуться на высший уровень. Одновременно с Императрицей Лизой, что примечательно», — констатирует Иванов.

В финале танцев — половина россиян

А вот российские танцевальные пары продолжают радовать своими результатами. Последними в финал Гран-при отобрались Виктория Синицина и Никита Кацалапов, ставшие вторыми в Гренобле, сообщает Андрей Шитихин из «Спорт-Экспресса».

«Во Франции в танцах на льду состоялся дебют в официальных стартах в нынешнем сезоне трехкратных чемпионов мира Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Французы на домашнем льду получили от судей запредельные оценки — мировые рекорды в ритм-танце, произвольном танце (впервые в истории за 130 баллов), по сумме. Это было ожидаемо.

Второе место с отличной суммой баллов заняли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. За произвольный танец они получили более 122 баллов, по сумме — перевалили за 200 баллов. Виктория и Никита благодаря этому результату обеспечили себе место в финале Гран-при.

Из шести танцевальных дуэтов в Ванкувере ровно половина будут российскими: в Канаду поедут также Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро», — напомнил Шитихин.

Трамплин для роста Бойковой и Козловского

Владимир Афанасьев из Sport24.ru подчеркнул, что у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского были хорошие шансы отобраться в финал Гран-при, но они провалили произвольную программу в турнире спортивных пар.

«Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которым на двоих всего 34 года (как и паре Павлюченко/Ходыкин), продолжают сражаться за звание третьей пары страны. Свою короткую программу россияне откатали классно, вопросы вызвал лишь тодес, который изначально даже не был засчитан. В итоге, благодаря ошибкам соперников российская пара возглавила промежуточный протокол.

В произвольной программе везение, к сожалению, закончилось. Фавориты турнира Ванесса Джеймс и Морган Сипре откатались не без ошибок, но показали настолько хороший уровень катания, что Максим Траньков объявил французскую пару одними из главных соперников для россиян в финале. Американцы Тара Кейн и Дэнни О’Ши после четвертого места в короткой программе показали очень интересную произвольную, катаясь под "Лебединое озеро".

Саша и Дима начали с очень хорошего тройного сальхова, но потеряли каскад. Первый выброс — топ, второй — Саша так неудачно приземлилась, что чуть не получила травму. Из-за потери ритма россияне потеряли уровни и на поддержках, и на тодесе. Как итог — третье место при не самом серьезном составе участников.

У Бойковой и Козловского были все шансы на попадание в финал. Но бронза этапа Гран-при может стать очень хорошим трамплином для дальнейшего роста», — считает Афанасьев. 0