Чен выиграл Гран-при Франции, Самарин — третий

Американский фигуристстал победителем этапа Гран-при во французском Гренобле в мужском одиночном разряде.

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По итогам короткой и произвольной программ Чен получил от судей 271,58 балла.

Вторым стал еще один представитель США Джейсон Браун, набравший 256,33 балла.

Замкнул тройку сильнейших россиянин Александр Самарин с результатом 247,09 балла.

Другой россиянин Дмитрий Алиев занял четвертое место (237,82).

Гран-при. Гренобль, Франция. Мужчины. Итоговое положение Фигурное катание 1. Натан Чен (США) — 271,582. Джэйсон Браун (США) — 256,333. Александр Самарин (Россия) — 247,094. Дмитрий Алиев (Россия) — 237,825. Кевин Аймо (Франция) — 231,166. Ромен Понсар (Франция) — 229,867. Денис Васильев (Латвия) — 221,26

Отметим, что Самарин не сумел пробиться в финал Гран-при. 0