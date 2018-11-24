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    Чен выиграл Гран-при Франции, Самарин — третий

    Фигурное катание
    Американский фигурист Натан Чен стал победителем этапа Гран-при во французском Гренобле в мужском одиночном разряде.

    Натан Чен
    Натан Чен
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    По итогам короткой и произвольной программ Чен получил от судей 271,58 балла.

    Вторым стал еще один представитель США Джейсон Браун, набравший 256,33 балла.

    Замкнул тройку сильнейших россиянин Александр Самарин с результатом 247,09 балла.

    Другой россиянин Дмитрий Алиев занял четвертое место (237,82).

    Гран-при. Гренобль, Франция. Мужчины. Итоговое положение
    Фигурное катание
    1. Натан Чен (США) — 271,582. Джэйсон Браун (США) — 256,333. Александр Самарин (Россия) — 247,094. Дмитрий Алиев (Россия) — 237,825. Кевин Аймо (Франция) — 231,166. Ромен Понсар (Франция) — 229,867. Денис Васильев (Латвия) — 221,26

    Отметим, что Самарин не сумел пробиться в финал Гран-при. 0

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