Гран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой

С 16 по 18 ноября в Москве прошел пятый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2018/2019. При поддержке родных трибун россияне смогли завоевать сразу три золота из четырех возможных.

Загитова вышла в финал Гран-при

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.

В короткой программе 16-летняя спортсменка обновила свой же мировой рекорд (80,78), а в сумме получила 222,95 балла.

В произвольной программе «Кармен» Загитова блестяще исполнила комбинацию тройной лутц-тройной тулуп, а единственную ошибку допустила, сорвав тройной флип.

Для Загитовой это уже вторая в сезоне победа на Гран-при после Хельсинки, благодаря которой она отобралась в финал.

Алина Загитова Российская фигуристка Мое выступление сегодня было не очень хорошим. Смогла собрать каскады, но последний прыжок — тройной флип — вышел непростительным. Все делалось на тренировках, нелепая ошибка, буду дальше работать. На тренировках всегда прыгала флип без ошибок, но сегодня, видимо, расслабилась после сделанного каскада, поэтому вышла ошибка. Отдыхать буду максимум один день. Наверное, на первой тренировке не будем катать программу. А так — один выходной в неделю, как обычно. Если будут два выходных, уже себя не соберу. Два тейпа на правой ноге — это возрастное, нагрузки остаются такие же, но чуть-чуть болят суставы. Меня мотивирует любовь к фигурному катанию, хотя бывает, что иногда я не очень хочу заниматься. Но меня поддерживают тренеры и родители.

Порадовала и другая россиянка Софья Самодурова, которая в произвольной программе «Бурлеск» сделала сразу шесть чистых тройных прыжков, и лишь в одном допустила ошибку. Ее суммарный результат составил 198,01 балла. Для нее это уже вторая медаль на этапах Гран-при.

Замкнула тройку сильнейших кореянка Лим Ын Су, поднявшаяся с шестого места в короткой программе благодаря своему лучшему выступлению в сезоне.

Еще одна россиянка Полина Цурская допустила ряд грубых ошибок в короткой и произвольной программах и стала восьмой (149,45).

Важно заметить, что в финал Гран-при, помимо Загитовой, уже отобрались Елизавета Туктамышева и Сатоко Мияхара. Будущее Самодуровой определится по итогам этапа в Гренобле, где от России выступят Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова.

Ханю повредил голеностоп

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, несмотря на травму, завоевал золото на этапе Гран-при в Москве.

Японец травмировался на одной из тренировок, когда упал при заходе на четверной риттбергер и повредил голеностоп.

Члены команды советовали Ханю снятся с турнира, но он отказался, внеся изменения в свою произвольную программу, из которой было решено убрать уже упомянутый четверной риттбергер.

В итоге Ханю чисто исполнил четверные сальхов и тулуп, упал во время исполнения тройного акселя, на втором тройном акселе сделал «бабочку» и не справился с каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.

Юдзуру Ханю Японский фигурист Во время официальной тренировки я подвернул ногу. Мне было больно, но травма не такая серьезная как в прошлом году. Но боль, увы, не утихает. Эта травма заставила меня изменить программу — я ее не смог выполнить так, как планировал. В России я хотел выполнить произвольную программу совершенно. Но не получилось. Несмотря на мое состояние, я все равно пытался сделать все, что в моих силах. Что касается изменения программы, то я упал на первом же прыжке на официальной тренировке. Я катался на льду и уже тогда думал, как изменить контент и правильно его расставить. Мне обидно, что получил травму. Как будто я сделал что-то не так. Но моя лодыжка очень слабая — поэтому все тренировки и прыжки на нее влияют.

Набрав в сумме 278,42 балла, японец остался на первом месте, опередив грузина Мориса Квителашвили (248,58) и своего соотечественника Кадзуки Томоно (238,73).

Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда в произвольной программе выполнил два четвертных прыжка, но этого хватило лишь для того, чтобы стать четвертым с результатом 225,42 балла.

Еще один россиянин Артур Дмитриев стал первым фигуристом, попытавшимся исполнить четверной аксель на международном турнире. Впрочем, он упал, сделав два недокрута, а в итоге стал лишь 11-м.

В мужском одиночном катании в финал Гран-при уже отобрались Ханю, Сема Уно, Михал Бржезина и Сергей Воронов.

Из больницы — на лед

В парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, хорошо выступившие в короткой программе, оказались на грани снятия с турнира, а все из-за травмы россиянки, полученной на тренировке.

Тарасова при разгоне на элемент вдоль борта столкнулась с соотечественником Александром Коровиным и сильно ударилась подбородком. Ее доставили в больницу, где наложили семь швов. Несмотря на травму, она решила продолжить борьбу.

В произвольной программе Тарасова и Морозов допустили лишь одну серьезную помарку на тройном сальхове. В итоге они победили с результатом 220,25 балла.

Евгения Тарасова Российская фигуристка Мы увиделись, когда ехали на старт. Это произошло не из-за не него. Он стоял у борта, я ехала близко к нему. Ему просто некуда было деться. Он извинился. Я поинтересовалась, все ли у него в порядке. Он сказал, что да. Наложили семь швов, в Финляндии было 14. Но вариант снятия даже не рассматривали — мы уже проходили такие ситуации: голова не кружится, значит, будем стартовать.

Серебро досталось итальянцам Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе (203,83). Бронзу завоевали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, для которых текущий сезон — дебютный во взрослом катании.

Третий российский дуэт Алиса Ефимова/Александр Коровин занял пятое место (181,62).

Тарасова/Морозов, как и Наталья Забияко/Александр Энберт, отобрались в финал Гран-при. Там же компанию им составят китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян и итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе.

Успех Степановой и Букина

Танец Александры Степановой и Ивана Букина принес им вторую в сезоне победу на Гран-при, а также первую путевку в финал.

В произвольном танце все три поддержки фигуристы исполнили на максимальный четвертый уровень и добились мирового рекорда (124,94). В сумме этого хватило для уверенной победы — 199,43 балла.

Илья Авербух Серебряный призер Олимпиады 2002 года Сегодня катание Степановой и Букина было убедительное, чемпионское. Если французский дуэт (Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон) так и не восстановится, то у наших ребят есть все шансы в этом году стать как чемпионами Европы, так и чемпионами мира. На Гран-при у них шансы на победу очень высокие, там точно не будет французов. Там основная борьба будет с американцами. Но, думаю, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже попадут в Финал и тоже могут составить конкуренцию, они очень сильны. Сами по себе цифры и мировые рекорды меня не очень волнуют, потому что они очень условны и еще не выработана система оценок. Но то, что они получили на данный момент высший балл относительно своих конкурентов и по произвольной программе являются номером один в рейтинге, это очень хорошо.

Второе место занял испанский дуэт Сара Уртадо/Кирилл Халявин (174,42 балла), третье — американцы Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (174,21).

Четвертыми стали россияне Софья Евдокимова/Егор Базин (164,66), еще одна российская пара Аннабель Морозова/Андрей Багин заняли девятое место (133,58).

Компанию Степановой и Букину в финале Гран-при точно составят американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. 0