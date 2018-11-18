Гран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой

Загитова вышла в финал Гран-при
Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей этапа Гран-при в Москве в женском одиночном катании.
В короткой программе 16-летняя спортсменка обновила свой же мировой рекорд (80,78), а в сумме получила 222,95 балла.
В произвольной программе «Кармен» Загитова блестяще исполнила комбинацию тройной лутц-тройной тулуп, а единственную ошибку допустила, сорвав тройной флип.
Для Загитовой это уже вторая в сезоне победа на Гран-при после Хельсинки, благодаря которой она отобралась в финал.
Порадовала и другая россиянка Софья Самодурова, которая в произвольной программе «Бурлеск» сделала сразу шесть чистых тройных прыжков, и лишь в одном допустила ошибку. Ее суммарный результат составил 198,01 балла. Для нее это уже вторая медаль на этапах Гран-при.
Замкнула тройку сильнейших кореянка Лим Ын Су, поднявшаяся с шестого места в короткой программе благодаря своему лучшему выступлению в сезоне.
Еще одна россиянка Полина Цурская допустила ряд грубых ошибок в короткой и произвольной программах и стала восьмой (149,45).
Важно заметить, что в финал Гран-при, помимо Загитовой, уже отобрались Елизавета Туктамышева и Сатоко Мияхара. Будущее Самодуровой определится по итогам этапа в Гренобле, где от России выступят Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова.
Ханю повредил голеностоп
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, несмотря на травму, завоевал золото на этапе Гран-при в Москве.
Японец травмировался на одной из тренировок, когда упал при заходе на четверной риттбергер и повредил голеностоп.
Члены команды советовали Ханю снятся с турнира, но он отказался, внеся изменения в свою произвольную программу, из которой было решено убрать уже упомянутый четверной риттбергер.
В итоге Ханю чисто исполнил четверные сальхов и тулуп, упал во время исполнения тройного акселя, на втором тройном акселе сделал «бабочку» и не справился с каскадом четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов.
Набрав в сумме 278,42 балла, японец остался на первом месте, опередив грузина Мориса Квителашвили (248,58) и своего соотечественника Кадзуки Томоно (238,73).
Бронзовый призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда в произвольной программе выполнил два четвертных прыжка, но этого хватило лишь для того, чтобы стать четвертым с результатом 225,42 балла.
Еще один россиянин Артур Дмитриев стал первым фигуристом, попытавшимся исполнить четверной аксель на международном турнире. Впрочем, он упал, сделав два недокрута, а в итоге стал лишь 11-м.
В мужском одиночном катании в финал Гран-при уже отобрались Ханю, Сема Уно, Михал Бржезина и Сергей Воронов.
Из больницы — на лед
В парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов, хорошо выступившие в короткой программе, оказались на грани снятия с турнира, а все из-за травмы россиянки, полученной на тренировке.
Тарасова при разгоне на элемент вдоль борта столкнулась с соотечественником Александром Коровиным и сильно ударилась подбородком. Ее доставили в больницу, где наложили семь швов. Несмотря на травму, она решила продолжить борьбу.
В произвольной программе Тарасова и Морозов допустили лишь одну серьезную помарку на тройном сальхове. В итоге они победили с результатом 220,25 балла.
Серебро досталось итальянцам Николь Делла Моники и Маттео Гуаризе (203,83). Бронзу завоевали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, для которых текущий сезон — дебютный во взрослом катании.
Третий российский дуэт Алиса Ефимова/Александр Коровин занял пятое место (181,62).
Тарасова/Морозов, как и Наталья Забияко/Александр Энберт, отобрались в финал Гран-при. Там же компанию им составят китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян и итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе.
Успех Степановой и Букина
Танец Александры Степановой и Ивана Букина принес им вторую в сезоне победу на Гран-при, а также первую путевку в финал.
В произвольном танце все три поддержки фигуристы исполнили на максимальный четвертый уровень и добились мирового рекорда (124,94). В сумме этого хватило для уверенной победы — 199,43 балла.
Второе место занял испанский дуэт Сара Уртадо/Кирилл Халявин (174,42 балла), третье — американцы Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (174,21).
Четвертыми стали россияне Софья Евдокимова/Егор Базин (164,66), еще одна российская пара Аннабель Морозова/Андрей Багин заняли девятое место (133,58).
Компанию Степановой и Букину в финале Гран-при точно составят американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. 0