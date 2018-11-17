Степанова и Букин одержали победу на этапе Гран-при в Москве

Российская танцевальная параодержала победу на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Александра Степанова и Иван Букин isu.org 1000 Фрибет для всех Забрать!

Степанова и Букин установили мировой рекорд в произвольной программе (124,94 балла), а в сумме набрали 199,43 балла.

Второе место занял испанский дуэт Сара Уртадо/Кирилл Халявин (174,42 балла), третье — американцы Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (174,21).

Четвертыми стали россияне Софья Евдокимова/Егор Базин (164,66), еще одна российская пара Аннабель Морозова/Андрей Багин заняла девятое место (133,58).

Гран-при. Пятый этап. Москва Фигурное катание 1. Александра Степанова — Иван Букин (Россия) — 199,432. Сара Уртадо — Кирилл Халявин (Испания) — 174,423. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 174,214. Софья Евдокимова — Егор Базин (Россия) — 164,665. Наталья Калишек — Максим Сподырев (Польша) — 161,626. Эллисон Рид — Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 158,037. Анна Яновская — Адам Лукаш (Венгрия) — 148,13

Следующий этап Гран-при пройдет во Франции с 23 по 25 ноября. 0