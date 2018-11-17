Ханю — победитель Гран-при России, Коляда — четвертый

Японецстал победителем Гран-при по фигурному катанию в Москве.

За короткую и произвольную программы Ханю получил от судей 278,42 балла.

Второе место занял грузин Морис Квителашвили (248,58), а третье — японец Кадзуки Томоно (238,73).

Россиянин Михаил Коляда стал четвертым с результатом 225,42 балла.

Гран-при. Пятый этап. Москва Фигурное катание 1. Юдзуру Ханю (Япония) — 278,422. Морис Квителашвили (Грузия) — 248,583. Казуки Томоно (Япония) — 238,734. Михаил Коляда (Россия) — 225,425. Киган Мессинг (Канада) — 220,756. Поль Фентц (Германия) — 220,577. Андрей Лазукин (Россия) — 215,78

Следующий этап Гран-при пройдет во Франции с 23 по 25 ноября. 0