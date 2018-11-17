Загитова выиграла этап Гран-при в Москве

Общий результат россиянки по итогам двух программ — 222,95 балла. Таким образом, Загитова, ранее одержавшая победу на этапе в Хельсинки, отобралась в финал Гран-при.
Россиянка Софья Самодурова заняла второе место (198,01 балла). Третьей стала кореянка Лим Юн Су (185,67 балла).
Еще одна представительница России Полина Цурская стала восьмой (149,45 балла).
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва
Женщины
Произвольная программа
1. Алина Загитова (Россия) — 142,17
2. Софья Самодурова (Россия) — 130,61
3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 127,91
4. Юна Шираива (Япония) — 120,58
5. Алексия Паганини (Швейцария) — 119,07...
8. Полина Цурская (Россия) — 92,64
Итоговое положение
1. Алина Загитова (Россия) — 222,95
2. Софья Самодурова (Россия) — 198,01
3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 185,67
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 182,50
5. Юна Шираива (Япония) — 180,93...
8. Полина Цурская (Россия) — 149,45 0