Загитова выиграла этап Гран-при в Москве

Российская фигуристкапобедила в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Общий результат россиянки по итогам двух программ — 222,95 балла. Таким образом, Загитова, ранее одержавшая победу на этапе в Хельсинки, отобралась в финал Гран-при.

Россиянка Софья Самодурова заняла второе место (198,01 балла). Третьей стала кореянка Лим Юн Су (185,67 балла).

Еще одна представительница России Полина Цурская стала восьмой (149,45 балла).

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва

Женщины

Произвольная программа

1. Алина Загитова (Россия) — 142,17

2. Софья Самодурова (Россия) — 130,61

3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 127,91

4. Юна Шираива (Япония) — 120,58

5. Алексия Паганини (Швейцария) — 119,07...

8. Полина Цурская (Россия) — 92,64

Итоговое положение

1. Алина Загитова (Россия) — 222,95

2. Софья Самодурова (Россия) — 198,01

3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 185,67

4. Алексия Паганини (Швейцария) — 182,50

5. Юна Шираива (Япония) — 180,93...

8. Полина Цурская (Россия) — 149,45 0