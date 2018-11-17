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    Загитова выиграла этап Гран-при в Москве

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Алина Загитова победила в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

    Алина Загитова
    Алина Загитова
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    Общий результат россиянки по итогам двух программ — 222,95 балла. Таким образом, Загитова, ранее одержавшая победу на этапе в Хельсинки, отобралась в финал Гран-при.

    Россиянка Софья Самодурова заняла второе место (198,01 балла). Третьей стала кореянка Лим Юн Су (185,67 балла).

    Еще одна представительница России Полина Цурская стала восьмой (149,45 балла).

    Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва
    Женщины

    Произвольная программа

    1. Алина Загитова (Россия) — 142,17
    2. Софья Самодурова (Россия) — 130,61
    3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 127,91
    4. Юна Шираива (Япония) — 120,58
    5. Алексия Паганини (Швейцария) — 119,07...
    8. Полина Цурская (Россия) — 92,64

    Итоговое положение

    1. Алина Загитова (Россия) — 222,95
    2. Софья Самодурова (Россия) — 198,01
    3. Лим Ын Су (Южная Корея) — 185,67
    4. Алексия Паганини (Швейцария) — 182,50
    5. Юна Шираива (Япония) — 180,93...
    8. Полина Цурская (Россия) — 149,45 0

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