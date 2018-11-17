Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при» в Москве

Россиянеодержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов twitter.com/ISU_Figure 1000 Фрибет для всех Забрать!

Российские фигуристы набрали 141,78 балла в произвольной программе и 78,47 — в короткой. Общая сумма составила 220,25 балла.

Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (203,83), замкнули тройку представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (190,01).

Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (181,62) стали пятыми.

Тарасова и Морозов, победившие ранее на Skate America, отобрались в финал серии Гран-при, который пройдёт в Ванкувере с 5 по 8 декабря.

Кроме того, в финал попали россияне Наталья Забияко/Александр Энберт, итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе и китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян.

Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин претендуют на попадание в финал. В настоящий момент они занимают пятое место, имея в активе 24 очка.

Еще две пары станут известны после шестого этапа во Франции.

Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва

Пары

Произвольная программа

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 141,78

2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 131,51

3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 123,26

4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 120,63

5. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 116,16

Итоговое положение

1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 220,25

2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 203,83

3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 190,01

4. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 187,01

5. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 181,62 0