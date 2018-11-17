Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при» в Москве

Российские фигуристы набрали 141,78 балла в произвольной программе и 78,47 — в короткой. Общая сумма составила 220,25 балла.
Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (203,83), замкнули тройку представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (190,01).
Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (181,62) стали пятыми.
Тарасова и Морозов, победившие ранее на Skate America, отобрались в финал серии Гран-при, который пройдёт в Ванкувере с 5 по 8 декабря.
Кроме того, в финал попали россияне Наталья Забияко/Александр Энберт, итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе и китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян.
Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин претендуют на попадание в финал. В настоящий момент они занимают пятое место, имея в активе 24 очка.
Еще две пары станут известны после шестого этапа во Франции.
Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва
Пары
Произвольная программа
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 141,78
2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 131,51
3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 123,26
4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 120,63
5. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 116,16
Итоговое положение
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 220,25
2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 203,83
3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 190,01
4. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 187,01
5. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 181,62 0