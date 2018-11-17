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    Тарасова и Морозов выиграли этап «Гран-при» в Москве

    Фигурное катание
    Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.

    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
    Евгения Тарасова и Владимир Морозов
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    Российские фигуристы набрали 141,78 балла в произвольной программе и 78,47 — в короткой. Общая сумма составила 220,25 балла.

    Второе место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (203,83), замкнули тройку представители России Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (190,01).

    Россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (181,62) стали пятыми.

    Тарасова и Морозов, победившие ранее на Skate America, отобрались в финал серии Гран-при, который пройдёт в Ванкувере с 5 по 8 декабря.

    Кроме того, в финал попали россияне Наталья Забияко/Александр Энберт, итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе и китайцы Пэн Чэн/Цзинь Ян.

    Россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин претендуют на попадание в финал. В настоящий момент они занимают пятое место, имея в активе 24 очка.

    Еще две пары станут известны после шестого этапа во Франции.

    Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Москва
    Пары

    Произвольная программа

    1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 141,78
    2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 131,51
    3. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 123,26
    4. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 120,63
    5. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 116,16

    Итоговое положение

    1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов (Россия) — 220,25
    2. Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (Италия) — 203,83
    3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин (Россия) — 190,01
    4. Мириам Циглер — Северин Кифер (Австрия) — 187,01
    5. Алиса Ефимова — Александр Коровин (Россия) — 181,62 0

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