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    Медведева стала четвертой на этапе «Гран-при» во Франции и не вышла в финал

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Евгения Медведева заняла на этапе «Гран-при» во Франции четвертое место.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева
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    После короткой программы россиянка шла на третьем месте, набрав 67,55 баллов. За прокат произвольной программы Медведева получила 125, 26 баллов, став лишь пятой.

    Общая сумма баллов по итогам двух программ составила 192.81. Медведева заняла итоговое четвертое место.

    Победу на этапе во Франции одержала японка Рика Кихира, набрав 205,92 балла в сумме.

    Второе место у еще одной японки Маи Михары (202,81), замкнула тройку лидеров американка Брейди Теннел (197,78)

    Еще одна россиянка Станислава Константинова набрала 134.76 баллов за произвольную программу и в сумме получила 189.67 баллов, заняв итоговое 5-е место.

    Мария Сотскова получила за свой прокат 115.83 балла (177.59 в сумме), она стала 7-й. 0

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