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    Пападакис и Сизерон выиграли этап Гран-при во Франции, Синицина и Кацалапов — вторые

    Фигурное катание
    .Phototwitter.com/infosportplus

    Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
    Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон
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    Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду на заключительном этапе Гран-при во французском Гренобле.

    В пятницу, 23 ноября, французская пара с мировым рекордом стала лучшей в ритм-танце (84,13 балла).

    За произвольный танец французы получили 132,65 балла, побив мировой рекорд россиян Александры Степановой и Ивана Букина (124,94).

    В сумме французы набрали 216,78 баллов, улучшив предыдущее мировое достижение американцев Закари Донохью и Мэдисон Хаббелл (200,82).

    Напомним, Пададакис и Сизерон — серебряные призеры Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

    Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов получили за произвольный танец 122,47 балла.

    В сумме россияне набрали 200,38 балла, заняв на этапе в Гренобле второе место, что позволило им попасть в финал Гран-при.

    Третье место в Гренобле заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, набравшие по итогам двух прокатов 188,74 балла.

    Еще одна российская пара Бетина Попова и Сергей Мозгов стала восьмой (163,18). 0

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