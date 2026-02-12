Результаты соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане — Кортине 12 февраля. Все главные события в седьмой день турнира

В четверг, 12 февраля, Олимпиада-2026 продолжает радовать любителей спорта. В этот день разыграют 9 комплектов медалей — в горнолыжном спорте, конькобежном спорте, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде (два), фристайле и шорт-треке (две). Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2026.

12 февраля помимо медальных баталий также порадует любителей спорта первыми двумя попытками мужчин-одиночек в скелетоне, матчами мужского хоккея и множеством поединков мужчин и женщин в керлинге. Также свои попытки покажут мужчины в бобслее в двойках и женщины на монобобе. В прыжках с трамплина спортсменов ждут тренировки.

08:22 Без России Олимпиада не может считаться сильнейшим турниром считает защитник «Шанхая» Джейк Бишофф. «Отсутствие России на турнире, это огромная потеря. Думаю, это нельзя назвать турниром лучших из лучших без России. Ведь российские хоккеисты — одни из лучших в мире. Я из Америки, так что буду болеть за США», — сказал хоккеист изданию «Спорт день за днем».

08:50 Китайская сноубордистка Лю Цзяюй госпитализирована после падения в квалификации в хафпайпе. Сейчас 33-летняя спортсменка находится в медицинском центре, после проведенного обследования серьезных травм не обнаружено, а была выявлена низкая вероятность травмы шейного отдела позвоночника. Лю Цзяюй выступает на пятой Олимпиаде, В Пхенчхане в 2018 году она завоевала серебро в хафпайпе.

Китаянку отправляют в госпиталь globallookpress.com

13:30 Горнолыжный спорт. Женский супергигант. Финал

Все мы знаем, как итальянцы выступают на родной Олимпиаде, поэтому одной из фавориток в данной дисциплине точно является олимпийская чемпионка 2018 года в скоростном спуске, серебряный призёр чемпионата мира 2019 года в супергиганте София Годжа. Конкуренцию ей точно должна составить серебряный призер зимних Олимпийских игр 2022 года Эмма Айхер.

София Годжа globallookpress.com

Двукратная чемпионка мира, трёхкратный призер Олимпийских игр Федерика Бриньоне из Италии тоже в числе основных фаворитов. Еще, пожалуй, стоит выделить новозеландскую горнолыжницу, серебряного призера чемпионата мира 2025 года в гигантском слаломе Элис Робинсон. Это четыре главных претендента на медали.

Выступит в этом виде программы и россиянка Юлия Плешкова, однако даже место в двадцатке сильнейших будет считаться для нее успехом.

14:15 Могул. Мужчины. Финал

Здесь есть два основных, явных и непоколебимых фаворита. Это олимпийский чемпион 2018 года, серебряный призер Олимпийских игр 2014 и 2022 годов, 9-кратный чемпион мира канадский фристайлист Микаэль Кингсбери и бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, трехкратный чемпион мира 2017 и 2025 годов Икума Хорисима из Японии.

Микаэль Кингсбери globallookpress.com

Соперников у них быть не должно, а вот кто из них возьмет «золото», большой-большой вопрос.

15:00 Лыжные гонки. Женщины, 10 км, раздельный старт, свободный стиль. Финал

А на манеже все те же. Как и в других лыжных гонках среди женщин фаворитками является спортсменки из Швеции. В этой виде программы сильны Олимпийская чемпионка Милана Фрида Карлссон и трехратный призёр Олимпийских игр Эбба Андерсон.

Фрида Карлссон globallookpress.com

Если же говорить о лыжницах из других стран, то выделяются американка Джессика Диггинс и норвежка Хейди Венг, которые могут и способны выиграть любую из гонок.

У российских поклонников лыжных гонок будет свой интерес, ведь выступит Дарья Непряева. Безусловно, попасть в медали будет крайне сложно, но выступить достойно нашей соотечественнице по силам.

16:55 Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс. Финал

Канадский сноубордист Элиот Гронден, его коллега по амплуа из Австралии Адам Ламберт, а также француз Йонас Шолле являются главными претендентами на награды. Конечно, легко никому не будет, но результаты текущего сезона делают фаворитами именно их.

Элиот Гронден globallookpress.com

Но австрийцы Якоб Дусек и Алессандро Хеммерле точно с этим не согласны и намерен навязать борьбу фаворитам. Должно получиться напряженно.

18:30 Конькобежный спорт. Женщины, 5000 м. Финал

На данной дистанции есть две фаворитки, которые должны разыграть между собой золотую медаль. Первая из них — 2-кратная чемпионка мира Рагне Виклунд из Норвегии, вторая — Франческа Лоллобриджиида, которая уже выиграла на этой Олимпиаде дистанцию в 3000 м. Дома ей и стены родные помогают.

Франческа Лоллобриджиида globallookpress.com

Выделим еще двух спортсменок, которые могут преподнести сюрприз. Это нидерландская конькобежка Мерел Конейн и канадка Изабелль Вейдеманн.

20:30 Санный спорт. Смешанная эстафета. Финал

Фаворитом в санном спорте в эстафете может быть только одна команда и это сборная Германии. Победа любой другой национальной команды будет считаться сенсацией.

За два других комплекта наград борьба должна вестись между Австрией, Италией и Латвией, которые достаточно неплохо выступили в одиночных соревнованиях.

21:30 Сноуборд. Женщины. Хафпайп. Финал

Перед стартом кажется, что двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира Хлоя Ким должна вновь быть первой и забирать очередную награду. Конкуренток у нее как таковых нет, но это спорт и быть может все.

Хлоя Ким globallookpress.com

Если кого-то и выделять еще, то это точно южнокорейская сноубордистка Чхве Га-он и представительница Сара Симидзу. У них есть хоть какие-то шансы навязать борьбу Ким.

22:30 Шорт-трек. Женщины, 500 метров. Финал

На этой дистанции тоже выделяются главный фаворит. Олимпийская чемпионка 2022 года, 8-кратная чемпионка мира Ксандра Велзебур намерена забрать «золото» себе и должна это делать, однако просто ей точно не будет.

Ксандра Велзебур globallookpress.com

Главными конкурентками и преследователями Велзебур должны стать американская шорт-трекистка Кристен Сантос и чемпионка мира 2025 года Кортни Ли Саро из Канады. У всех есть темп и амбиции, поэтому заблаговременно отдавать золотую медаль нидерландке не станем.

22:45 Шорт-трек. Мужчины, 1000 метров. Финал

Пожалуй, основным претендентом на победу на этой дистанции является четырехкратный чемпион мира, канадец Уильям Данджину, у которого уже есть «серебро» этих Игр.

Уильям Данджину globallookpress.com

Но нельзя забывать и про двукратного чемпион мира и 10-кратного чемпиона Европы Йенс ван ’т Ваута из Нидерландов, а также олимпийского чемпиона 2022 года Стивена Дюбуа. Борьба на столь короткой дистанции должна получиться захватывающей.