Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных пар

Неожиданная победа Туктамышевой
Несколько лет назад Елизавета Туктамышева считалась самой перспективной фигуристкой мира. Она побеждала на крупнейших соревнованиях, среди которых юношеские Олимпийские игры, взрослый чемпионат мира и Европы.
В сезоне 2014/15 на ее счету было сразу восемь золотых наград на самых крупных соревнованиях, что является уникальным достижением.
Однако сразу после этого выдающегося сезона результаты Туктамышевой пошли на спад, а ей на смену начали приходить более сильные соотечественницы. Елизавета не могла бороться за золото, не только на международных, но и на внутренних первенствах.
И вот в сезоне 2018/19 она вернулась. И если победы на челленджерах в Финляндии и Италии не стали уж очень неожиданными, то в ее триумф на Skate Canada верили только самые преданные болельщики.
Туктамышева возвращается в элиту, но и обольщаться пока не стоит. Сама Елизавета признает, что ее прокат еще далек от идеала.
Действительно, россиянка удержала лидерство лишь за счет отличного выступления в короткой программе, тогда как в произвольной она стала третьей.
Взлет Медведевой
Евгения Медведева, как известно, сумела добиться в фигурном катании еще больших результатов, чем Елизавета Туктамышева. Однако главной мечты в виде победы на Олимпийских играх она пока не достигла.
Именно по этой причине в межсезонье 18-летняя спортсмена ушла от Этери Тутберидзе, перейдя под крыло канадского специалиста Брайана Орсера.
К требованиям нового наставника Медведева, похоже, еще до конца не привыкла. В короткой программе на Гран-при Канады она допустила так много ошибок, что заняла лишь седьмое место.
К чести Евгении в произвольной программе она исправилась, показав лучший результат среди всех участниц.
Говорить о полноценном возвращении Медведевой пока не приходится, но определенный оптимизм все же появился.
Уно обошел Мессинга
Японец Сема Уно одержал вторую победу в сезоне. После челленджера в Ломбардии он добился триумфа в Канаде.
Победа серебряного призера чемпионата мира и Олимпийских игр вышла волевой, ведь он опередил любимца местной публики Кигана Мессинга. Именно канадец лидировал после короткой программы, но в произвольной допустил слишком много ошибок.
У Уно тоже было падение, зато он чисто исполнил три четвертных прыжка и обошел ближайшего конкурента сразу на 18 баллов.
Было бы интересно взглянуть на Уно на фоне Нэтана Чена, Юдзуру Ханю и Михаила Коляды, с которыми он в нынешнем сезоне не пересекался.
Единственный российский представитель в мужском одиночном разряде Александр Самарин не смог повторить прошлогодний результат (третье место), остановившись в шаге от подиума.
Серебро Синициной и Кацалапова
Виктория Синицина и Никита Кацалапова после победы на Nepela Trophy заняли второе место на Skate Canada.
Россияне выпустили достойно, тем более что в произвольном танце они стал лучшими, немного опередив даже победителей Гран-при из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
Порадовал тот факт, что у Синициной и Кацалапова получились все поддержки четвертого уровня, а вот дорожки пока соответствовали только второму уровню.
С нетерпением ожидаем выступление Синициной и Кацалапова во Франции, где они попробуют навязать борьбу серебряным призерам ОИ-2018 Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
Три мировых рекорда Джеймс и Сипре
Представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре не испытали серьезной конкуренции на Гран-при Канады, где установили сразу три мировых рекорда.
Джеймс и Сипре улучшили собственные же достижения в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.
Итоговое преимущество Джеймс и Сипре над китайцами Пэн Чэн и Цзинь Ян составило 20 баллов. Для французов это уже второй триумф в сезоне после Autumn Classic.
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в произвольной программе уступили только победителям, но по сумме баллов не попали на пьедестал, став четвертыми. Их следующее выступление ожидается во Франции в конце ноября. 0