ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных пар

    Краткие итоги Гран-при Канады по фигурному катанию

    Фигурное катание
    Вся лентаСамое главное
    Радость Артемия ПанаринаНХЛ. Победный гол Панарина, три очка Малкина и дубль Тарасенко «Локомотив»РПЛ. «Енисей» примет «Локо», ЦСКА встретится с «Краснодаром», «Зенит» сыграет в Самаре «Ливерпуль»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» в гостях у «Бернли», «Тоттенхэм» примет «МанСити»
  • 09:44
    • Лобов потерпел третье поражение кряду в UFC
  • 08:48
    • «Бостон» выиграл у «Детройта», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»
  • 08:31
    • Вертолет владельца «Лестера» потерпел крушение
  • 08:20
    • Синицина и Кацалапов заняли второе место на Skate Canada
  • 08:04
    • Туктамышева победила на Гран-при в Канаде
  • 23:46
    • «Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад»
  • 21:09
    • «Ростов» вдесятером победил «Анжи»
    Все новости спорта
    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева
  • 1000
  • Фрибет для всехЗабрать!
    26-28 октября в Лавале прошел второй этап Гран-при по фигурному катанию, на котором россияне завоевали три медали.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Неожиданная победа Туктамышевой

    Несколько лет назад Елизавета Туктамышева считалась самой перспективной фигуристкой мира. Она побеждала на крупнейших соревнованиях, среди которых юношеские Олимпийские игры, взрослый чемпионат мира и Европы.

    В сезоне 2014/15 на ее счету было сразу восемь золотых наград на самых крупных соревнованиях, что является уникальным достижением.

    Однако сразу после этого выдающегося сезона результаты Туктамышевой пошли на спад, а ей на смену начали приходить более сильные соотечественницы. Елизавета не могла бороться за золото, не только на международных, но и на внутренних первенствах.

  • Туктамышева победила на Гран-при в Канаде
  • Читайте по теме

    • И вот в сезоне 2018/19 она вернулась. И если победы на челленджерах в Финляндии и Италии не стали уж очень неожиданными, то в ее триумф на Skate Canada верили только самые преданные болельщики.

    Туктамышева возвращается в элиту, но и обольщаться пока не стоит. Сама Елизавета признает, что ее прокат еще далек от идеала.

  • Елизавета Туктамышева
  • Российская фигуристка
  • Я сегодня каталась не так хорошо, упала во время тройного акселя и, если честно, сильно нервничала. Я счастлива занять первое место, но мне еще нужно много работать. Мой следующий турнир — в Японии, я рада, что смогу принять в нем участие. Я хочу улучшить свой тройной аксель и кататься лучше, чем сейчас.

    • Действительно, россиянка удержала лидерство лишь за счет отличного выступления в короткой программе, тогда как в произвольной она стала третьей.

    Взлет Медведевой

    Евгения Медведева, как известно, сумела добиться в фигурном катании еще больших результатов, чем Елизавета Туктамышева. Однако главной мечты в виде победы на Олимпийских играх она пока не достигла.

    Именно по этой причине в межсезонье 18-летняя спортсмена ушла от Этери Тутберидзе, перейдя под крыло канадского специалиста Брайана Орсера.

    К требованиям нового наставника Медведева, похоже, еще до конца не привыкла. В короткой программе на Гран-при Канады она допустила так много ошибок, что заняла лишь седьмое место.

    Евгения Медведева
    SkateCanada.ca

    К чести Евгении в произвольной программе она исправилась, показав лучший результат среди всех участниц.

  • Евгения Медведева
  • Российская фигуристка
  • Это был далеко не лучший мой прокат, я сделала много ошибок. Мой следующий Гран-при во Франции, у меня есть три недели. За три недели я могу проделать огромную работу. Я хочу улучшить свои навыки катания и сосредоточиться на технике, на вращениях, на прыжках. Во Франции я должна победить.

    • Говорить о полноценном возвращении Медведевой пока не приходится, но определенный оптимизм все же появился.

    Уно обошел Мессинга

    Японец Сема Уно одержал вторую победу в сезоне. После челленджера в Ломбардии он добился триумфа в Канаде.

    Победа серебряного призера чемпионата мира и Олимпийских игр вышла волевой, ведь он опередил любимца местной публики Кигана Мессинга. Именно канадец лидировал после короткой программы, но в произвольной допустил слишком много ошибок.

    У Уно тоже было падение, зато он чисто исполнил три четвертных прыжка и обошел ближайшего конкурента сразу на 18 баллов.

    Было бы интересно взглянуть на Уно на фоне Нэтана Чена, Юдзуру Ханю и Михаила Коляды, с которыми он в нынешнем сезоне не пересекался.

  • Сема Уно
  • Японский фигурист
  • Мне удалось забыть о вчерашних неудачах и выполнить программу. С самого начала я настроился на успешный прокат, очень хотелось отдать все силы. Вероятно, поэтому я немного устал в конце. В последних двух прыжках я допустил ошибки, на следующих соревнованиях это нужно исправить.

    • Единственный российский представитель в мужском одиночном разряде Александр Самарин не смог повторить прошлогодний результат (третье место), остановившись в шаге от подиума.

    Серебро Синициной и Кацалапова

    Виктория Синицина и Никита Кацалапова после победы на Nepela Trophy заняли второе место на Skate Canada.

    Виктория Синицина и Никита Кацалапова
    SkateCanada.ca

    Россияне выпустили достойно, тем более что в произвольном танце они стал лучшими, немного опередив даже победителей Гран-при из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

  • Синицина и Кацалапов заняли второе место на Skate Canada
  • Читайте по теме

    • Порадовал тот факт, что у Синициной и Кацалапова получились все поддержки четвертого уровня, а вот дорожки пока соответствовали только второму уровню.

  • Никита Кацалапов
  • Российский фигурист
  • Мы очень довольны тем, как прошел для нас этот турнир. Не обошлось без мелких ошибок, но в целом мы совершенствуемся и движемся вперед. Наш следующий турнир — этап Гран-при во Франции. У нас есть месяц, и мы будем работать днем и ночью над танго и произвольным танцем, а также над другими элементами.

    • С нетерпением ожидаем выступление Синициной и Кацалапова во Франции, где они попробуют навязать борьбу серебряным призерам ОИ-2018 Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

    Три мировых рекорда Джеймс и Сипре

    Представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре не испытали серьезной конкуренции на Гран-при Канады, где установили сразу три мировых рекорда.

    Джеймс и Сипре улучшили собственные же достижения в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.

    Итоговое преимущество Джеймс и Сипре над китайцами Пэн Чэн и Цзинь Ян составило 20 баллов. Для французов это уже второй триумф в сезоне после Autumn Classic.

  • Ванесса Джеймс
  • Французская фигуристка
  • Мы гордимся этой золотой медалью, но особенно нашим уровнем проката, тем более что нам противостояли отличные фигуристы. Это придает нам уверенности.

    • Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в произвольной программе уступили только победителям, но по сумме баллов не попали на пьедестал, став четвертыми. Их следующее выступление ожидается во Франции в конце ноября. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Хабиб придушил Конора и оставил горькое послевкусие
  • 07/10/2018 в 11:48
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Реал»
  • 1.97
  • Сегодня в 18:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    ЦСКА все еще реально претендует на плей-офф
  • Лига чемпионов. Кто остался в борьбе за плей-офф?
    • 19:29 25/10/2018     Марсело
  • Трансферный дайджест. 16-22 октября
    • 01:55 23/10/2018     Джанни Инфантино
  • УЕФА против ФИФА. Война, которая может изменить футбол
    • Вчера в 00:41
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Тоже интересно
    Давид де Хеа Футбол Де Хеа — светлое пятно на фоне кошмаров «МЮ». Он уже среди великихИспанский голкипер «Манчестер Юнайтед» продолжает сохранять феноменальную форму, несмотря на кризис в развитии клуба в последние годы Вчера в 20:350
  • 09:52
    • Джейкобс стал новым чемпионом мира по версии IBF
  • 20:59
    • Дубль Роналду принес «Ювентусу» победу над «Эмполи»
  • 20:04
    • «Лион» на выезде победил «Анже»
    Марко Асенсио Футбол Нет Месси и Роналду — нет проблем. «Эль-Класико» в поисках нового героя«Барселона» и «Реал» сыграют без своих суперзвезд 26/10/2018 в 12:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжит ли «Арсенал» побеждать?
  • 4.95
    •
  • 23:59
    • «Фиорентина» сыграла вничью в матче с «Торино»
  • 23:33
    • Риккардо выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Сироткин — 20-й
  • 23:04
    • «Монако» сыграл вничью с «Дижоном»
    Серхио Бускетс Футбол Примера. «Эспаньол» разошелся миром с «Вальядолидом», «Барселона» примет «Реал»Обзор матчей десятого тура чемпионата Испании по футболу Вчера в 22:040
  • 18:56
    • Дубль Мане помог «Ливерпулю» разгромить «Кардифф»
  • 18:37
    • «Бавария» одолела «Майнц», «Боруссия» упустила победу над «Гертой»
  • 18:26
    • Тульский «Арсенал» поделил очки с «Оренбургом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон