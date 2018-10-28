Skate Canada: триумф Туктамышевой, подиум Медведевой, рекорды у танцевальных пар

26-28 октября в Лавале прошел второй этап Гран-при по фигурному катанию, на котором россияне завоевали три медали.

Неожиданная победа Туктамышевой

Несколько лет назад Елизавета Туктамышева считалась самой перспективной фигуристкой мира. Она побеждала на крупнейших соревнованиях, среди которых юношеские Олимпийские игры, взрослый чемпионат мира и Европы.

В сезоне 2014/15 на ее счету было сразу восемь золотых наград на самых крупных соревнованиях, что является уникальным достижением.

Однако сразу после этого выдающегося сезона результаты Туктамышевой пошли на спад, а ей на смену начали приходить более сильные соотечественницы. Елизавета не могла бороться за золото, не только на международных, но и на внутренних первенствах.

И вот в сезоне 2018/19 она вернулась. И если победы на челленджерах в Финляндии и Италии не стали уж очень неожиданными, то в ее триумф на Skate Canada верили только самые преданные болельщики.

Туктамышева возвращается в элиту, но и обольщаться пока не стоит. Сама Елизавета признает, что ее прокат еще далек от идеала.

Елизавета Туктамышева Российская фигуристка Я сегодня каталась не так хорошо, упала во время тройного акселя и, если честно, сильно нервничала. Я счастлива занять первое место, но мне еще нужно много работать. Мой следующий турнир — в Японии, я рада, что смогу принять в нем участие. Я хочу улучшить свой тройной аксель и кататься лучше, чем сейчас.

Действительно, россиянка удержала лидерство лишь за счет отличного выступления в короткой программе, тогда как в произвольной она стала третьей.

Взлет Медведевой

Евгения Медведева, как известно, сумела добиться в фигурном катании еще больших результатов, чем Елизавета Туктамышева. Однако главной мечты в виде победы на Олимпийских играх она пока не достигла.

Именно по этой причине в межсезонье 18-летняя спортсмена ушла от Этери Тутберидзе, перейдя под крыло канадского специалиста Брайана Орсера.

К требованиям нового наставника Медведева, похоже, еще до конца не привыкла. В короткой программе на Гран-при Канады она допустила так много ошибок, что заняла лишь седьмое место.

Евгения Медведева SkateCanada.ca

К чести Евгении в произвольной программе она исправилась, показав лучший результат среди всех участниц.

Евгения Медведева Российская фигуристка Это был далеко не лучший мой прокат, я сделала много ошибок. Мой следующий Гран-при во Франции, у меня есть три недели. За три недели я могу проделать огромную работу. Я хочу улучшить свои навыки катания и сосредоточиться на технике, на вращениях, на прыжках. Во Франции я должна победить.

Говорить о полноценном возвращении Медведевой пока не приходится, но определенный оптимизм все же появился.

Уно обошел Мессинга

Японец Сема Уно одержал вторую победу в сезоне. После челленджера в Ломбардии он добился триумфа в Канаде.

Победа серебряного призера чемпионата мира и Олимпийских игр вышла волевой, ведь он опередил любимца местной публики Кигана Мессинга. Именно канадец лидировал после короткой программы, но в произвольной допустил слишком много ошибок.

У Уно тоже было падение, зато он чисто исполнил три четвертных прыжка и обошел ближайшего конкурента сразу на 18 баллов.

Было бы интересно взглянуть на Уно на фоне Нэтана Чена, Юдзуру Ханю и Михаила Коляды, с которыми он в нынешнем сезоне не пересекался.

Сема Уно Японский фигурист Мне удалось забыть о вчерашних неудачах и выполнить программу. С самого начала я настроился на успешный прокат, очень хотелось отдать все силы. Вероятно, поэтому я немного устал в конце. В последних двух прыжках я допустил ошибки, на следующих соревнованиях это нужно исправить.

Единственный российский представитель в мужском одиночном разряде Александр Самарин не смог повторить прошлогодний результат (третье место), остановившись в шаге от подиума.

Серебро Синициной и Кацалапова

Виктория Синицина и Никита Кацалапова после победы на Nepela Trophy заняли второе место на Skate Canada.

Виктория Синицина и Никита Кацалапова SkateCanada.ca

Россияне выпустили достойно, тем более что в произвольном танце они стал лучшими, немного опередив даже победителей Гран-при из США Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Порадовал тот факт, что у Синициной и Кацалапова получились все поддержки четвертого уровня, а вот дорожки пока соответствовали только второму уровню.

Никита Кацалапов Российский фигурист Мы очень довольны тем, как прошел для нас этот турнир. Не обошлось без мелких ошибок, но в целом мы совершенствуемся и движемся вперед. Наш следующий турнир — этап Гран-при во Франции. У нас есть месяц, и мы будем работать днем и ночью над танго и произвольным танцем, а также над другими элементами.

С нетерпением ожидаем выступление Синициной и Кацалапова во Франции, где они попробуют навязать борьбу серебряным призерам ОИ-2018 Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.

Три мировых рекорда Джеймс и Сипре

Представители Франции Ванесса Джеймс и Морган Сипре не испытали серьезной конкуренции на Гран-при Канады, где установили сразу три мировых рекорда.

Джеймс и Сипре улучшили собственные же достижения в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов.

Итоговое преимущество Джеймс и Сипре над китайцами Пэн Чэн и Цзинь Ян составило 20 баллов. Для французов это уже второй триумф в сезоне после Autumn Classic.

Ванесса Джеймс Французская фигуристка Мы гордимся этой золотой медалью, но особенно нашим уровнем проката, тем более что нам противостояли отличные фигуристы. Это придает нам уверенности.

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в произвольной программе уступили только победителям, но по сумме баллов не попали на пьедестал, став четвертыми. Их следующее выступление ожидается во Франции в конце ноября. 0