Синицина и Кацалапов заняли второе место на Skate Canada

Американцыстали победителями Гран-при в Канаде в соревнованиях танцевальных дуэтов.

Призеры в соревнованиях танцевальных дуэтов SkateCanada.ca 100% Высокие коэффициенты Играть!

По сумме двух программ Хаббелл и Донохью показали результат 200,76 балла.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец, но по сумме двух программ стали вторыми — 195,17 балла.

Замкнули тройку призеров Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады — 186,97 балла.

Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показали десятый результат — 147,99 балла.

Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Танцевальные дуэты Фигурное катание 1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 200,762. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 195,173. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 186,974. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 180,325. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 176,576. Шиюэ Ван — Лю Синьюй (Китай) — 165,88

В соревнованиях спортивных пар уверенную победу одержали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре — 221,81 балла.

Также на пьедестал попали Чэн Пэн и Цзинь Ян из Китая (201,08) и Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро из Канады (200,93).

Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Пары Фигурное катание 1. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 221,812. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 201,083. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 200,934. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 196,545. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 172,536. Хэвен Денни — Брендон Фрэйзер (США) — 170,22

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвертые (196,54). 0