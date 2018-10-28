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    Синицина и Кацалапов заняли второе место на Skate Canada

    Фигурное катание
    Американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью стали победителями Гран-при в Канаде в соревнованиях танцевальных дуэтов.

    Призеры в соревнованиях танцевальных дуэтов
    Призеры в соревнованиях танцевальных дуэтов
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    По сумме двух программ Хаббелл и Донохью показали результат 200,76 балла.

    Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли произвольный танец, но по сумме двух программ стали вторыми — 195,17 балла.

    Замкнули тройку призеров Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады — 186,97 балла.

    Россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин показали десятый результат — 147,99 балла.

    Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Танцевальные дуэты
    Фигурное катание
    1. Мэдисон Хаббелл — Захари Донохью (США) — 200,762. Виктория Синицина — Никита Кацалапов (Россия) — 195,173. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 186,974. Мари-Жад Лорьо — Ромен Ле Гак (Франция) — 180,325. Оливия Смарт — Адрия Диас (Испания) — 176,576. Шиюэ Ван — Лю Синьюй (Китай) — 165,88

    В соревнованиях спортивных пар уверенную победу одержали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре — 221,81 балла.

    Также на пьедестал попали Чэн Пэн и Цзинь Ян из Китая (201,08) и Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро из Канады (200,93).

    Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Пары
    Фигурное катание
    1. Ванесса Джеймс — Морган Сипре (Франция) — 221,812. Чэн Пэн — Цзинь Ян (Китай) — 201,083. Кирстен Мур-Тауэрс — Майкл Маринаро (Канада) — 200,934. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Россия) — 196,545. Эвелин Уолш — Трент Мишо (Канада) — 172,536. Хэвен Денни — Брендон Фрэйзер (США) — 170,22

    Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — четвертые (196,54). 0

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