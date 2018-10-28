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    Туктамышева победила на Гран-при в Канаде

    Фигурное катание
    Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Гран-при в канадском Лавале.

    Призеры в женском одиночном катании
    Призеры в женском одиночном катании
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    По итогам короткой и произвольной программ россиянка получила от судей 203,32 балла.

    Всего несколько десятых балла Туктамышевой проиграла японка Мако Ямасита, ставшая второй -203,06 балла.

    Другая россиянка Евгения Медведева, которая шла седьмой после короткой программы, показала лучший результат в произвольной и в итоге стала третьей — 197,91 балла.

  • Туктамышева выиграла короткую программу Гран-при в Канаде, Медведева — седьмая
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    • Еще одна россиянка Дарья Паненкова заняла девятое место — 168,54.

    Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Женщины
    Фигурное катание
    1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 203,322. Мако Ямашита (Япония) — 203,063. Евгения Медведева (Россия) — 197,914. Мэрайя Белл (США) — 190,255. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) — 185,716. Вакаба Хигучи (Япония) — 181,29

    В мужском одиночном катании на пьедестал почета взошли японец Сема Уно (277,25), канадец Киган Мессинг (265,17) и кореец Чхва Чжун Хван (160,72).

    Гран-при. 2-й этап. Skate Canada. Мужчины
    Фигурное катание
    1. Сема Уно (Япония) — 277,252. Киган Мессинг (Канада) — 265,173. Чха Чжун Хван (Южная Корея) — 254,774. Александр Самарин (Россия) — 248,785. Нам Нгуен (Канада) — 240,946. Джейсон Браун (США) — 234,97

    Россиянин Александр Самарин получил за произвольную программу 160,72 балла и занял четвертое место, набрав в сумме 248,78 балла. 0

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