Туктамышева выиграла короткую программу Гран-при в Канаде, Медведева — седьмая

Елизавета Туктамышева
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Второе место заняла японка Вакаба Хигути с результатом 66,51 балла. Замкнула тройку лучших ещё одна представительница Японии Мако Ямасита (66,30).
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева провалила свою короткую программу, показав результат 60,83 балла и заняв седьмое место.
Третья представительница России Дарья Паненкова набрала 51,41 балла и заняла последнее, 11-е место.
Skate Canada International 2018— 真凜チャンネル (@marin_channel) 27 октября 2018 г.
Ladies SP, Elizaveta TUKTAMYSHEVA
Excuted 3A GOE 1.03 pic.twitter.com/07ayS8yozJ