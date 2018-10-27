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    Туктамышева выиграла короткую программу Гран-при в Канаде, Медведева — седьмая

    Фигурное катание
    Россиянка Елизавета Туктамышева стала лучшей в короткой программе на втором этапе «Гран-при» в Канаде. За свой прокат она получила 74,22 балла.

    Елизавета Туктамышева
    Елизавета Туктамышева
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    Второе место заняла японка Вакаба Хигути с результатом 66,51 балла. Замкнула тройку лучших ещё одна представительница Японии Мако Ямасита (66,30).

    Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева провалила свою короткую программу, показав результат 60,83 балла и заняв седьмое место.

    Третья представительница России Дарья Паненкова набрала 51,41 балла и заняла последнее, 11-е место.

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