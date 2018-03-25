Худший чемпионат мира за последние пять лет

Лучше быть и не могло

«Если оценивать чемпионат мира исходя из сохранения квот на следующий сезон, а именно такую задачу называл президент ФФККР Александр Горшков, то его можно считать удачным. В парах и женщинах у нас остаются по три вакансии, у танцоров сохранены две, а парни и вовсе смогли завоевать три. Однако общее впечатление от чемпионата все равно остается тягостным – в первую очередь из-за неудачного выступления Алины Загитовой. Падения олимпийской чемпионки в произвольной программе, в которой она судорожно пыталась догнать музыку, были сравнимы с фильмом ужасов.

Странный ЧМ и бенефис канадских тренеров Заключительный соревновательный день на ЧМ в Милане — в обзоре СМИ Спаси Алина от падения хоть один из трех прыжков, то стоять бы ей на пьедестале с серебряной медалью – все было бы психологически легче. Как же так могло получиться? Есть комплекс причин: физический рост спортсменки, усталость от олимпийского сезона и сбившийся после возвращения из Пхенчхана график тренировок. Свою роль сыграло и отсутствие Евгении Медведевой, которая бы разделила с Алиной бремя ответственности и оттянула на себя часть внимания.

Не исключено, что в какой-то момент у Алины возник психологический барьер: ведь стартовый фирменный каскад из тройных лутца и риттбергера не получился с ходу в Пхенчхане и на московском шоу чемпионов, а на чемпионате мира лутц и вовсе завершился падением. К счастью, сезон завершен, олимпийская чемпионка сможет перезарядить батарейки и решить, как ей дальше продолжать свой путь.

Была ли возможность оставить Алину отдыхать дома, а для сохранения квот отправить в Милан другую фигуристку? С учетом снятия Медведевой и включения в сборную вместо нее Станиславы Константиновой, в итоге занявшей 19-место, вместо Алины теоретически могли бы выступить Полина Цурская или Елизавета Туктамышева. Но едва ли кто-то из девушек смог бы показать результат выше 8-й позиции Марии Сотсковой«, — считает обозревательница "Спорт-Экспресса" Екатерина Беспалова.

Мужской ренессанс

"Олимпийские игры принесли лидеру сборной Михаилу Коляде 'серебро' в командном турнире. И многочисленные упреки за то, что, не облегчив короткую программу, подвел команду. На чемпионате мира в Милане Миша откатал ее как раз в 'легком' варианте. И тут же прилетела жесткая характеристика: девичья программа. Потому что таковы реалии большого мужского фигурного катания: кататься надо сложно и бесстрашно. Это и называется борьбой. На чемпионате мира Коляда боролся и вознагражден за произвольную без упрощений: первая медаль России за семь лет!

По итогам чемпионата мира, а точнее, по результату выступления дебютанта Дмитрия Алиева и Михаила Коляды, на следующий год к двум сегодняшним российским участникам Олимпийских игр и чемпионата мира присоединится третий спортсмен. Россия возвращается на чемпионат мира в максимальном составе. А это значит усиление внутренней конкуренции и проверка боем самого высокого накала новых дебютантов.

Дима Алиев может себя похвалить. Первый старт, на котором он заявил в произвольной программе три четверных прыжка, и их удалось сделать. Эх, короткая программа! Потеря 10 баллов, потеря близости к пьедесталу. По итогам произвольной программы он набрал 170,15 балла. 'Эти баллы, которые получил, не то, к чему я иду. Но за сезон я ставлю себе большой жирный плюс. Это только начало следующего цикла'. Заявка серьезная.

На втором месте оказался серебряный призер Олимпийских игр Сома Уно, выступавший с травмой. А Нейтан Чен, как и на Олимпийских играх, был в своем прыжковом репертуаре: шесть прыжков в четыре оборота за одну произвольную программу. В Пхёнчхане из-за проваленной вдрызг короткой программы он остался без награды. Милан наградил высшей. Чен стал самым молодым чемпионом мира после победы в 2001 году Евгения Плющенко. И первым американским чемпионом мира после победы Эвана Лайсачека в 2009 году. И это, что называется, почувствуйте разницу: Лайсачек — без четверных прыжков, а Чен — с их полным набором.

Нейтан Чен вновь показал, как рвется в 'космос'. Наши парни — что будут работать над тем, чтобы когда-нибудь туда рвануть", — пишет журналистка "Московского комсомольца" Ирина Степанцева.

Михаил Коляда Бронзовый призер ЧМ-2018 В последний раз медаль в мужском катании для России выигрывал Артур Гачинский в 2011 году. Нам нужно повышать уровень мужского катания в России. Я думаю, что эта медаль станет для меня и других парней положительным опытом.

К черту спортивный принцип?

Загитова проиграла и расплакалась Чемпионка Пхенчхана стала пятой в Милане «Сегодня же стоит поговорить о вещи более приземленной и понятной – о составе сборной. ФФКР за последние годы приучила нас к своим взвешенным и разумным решениям на сей счет. Однако в Милане она явно попала пальцем в небо с заменой теперь уже экс-чемпионки мира Евгении Медведевой, снявшейся с турнира из-за травмы. Да, Станислава Константинова по идее имела приоритетное право на эту вакансию по результатам декабрьского чемпионата России, но то, что она показала на ЧМ, не лезет ни в какие ворота. 153 балла за две программы – это меньше, чем те же Медведева или Загитова обычно получают только за произвольную.

Ни о каком "внезапном провале" здесь говорить уже нельзя. Наоборот: кроме ЧР-2017 (кстати, домашнего, в Санкт-Петербурге) Константинова не показывала ничего выдающегося ни на одном турнире. Да вдобавок была вынуждена мчаться в Италию после юниорского ЧМ в Софии, где она заняла довольно скромное четвертое место. Результат – на миланском табло. 19-е место.

И не надо тут ссылаться на пресловутый спортивный принцип. Федерация в свое время сама настояла на своем праве выбирать в подобных случаях третью участницу на свое усмотрение, но сейчас почему-то этим правом пользоваться не стала. Возможно, просто подумали – какая разница. Мол, Загитова выиграет все равно, а как там будет ниже, никого не заинтересует. Загитова, однако, не выиграла.

Так или иначе, чемпионат завершен. Россия осталась без золота впервые с 2014 (тоже олимпийского) года и показала худший результат с 2011-го (тоже одна бронза и одно серебро, которое в Милане, напомню, добыли в парном катании Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым). Хотя, если не учитывать нюансы а-ля Константинова и провал Загитовой, то все остальное – вполне нормально, по плану или даже хорошо...

Только как Загитову можно "не учитывать"? Ее не учитывать нельзя. Скорее уж — все остальное», — пишет автор «Советского Спорта» Лев Тигай.

Илья Авербух Хореограф Степанова и Букн большие молодцы, они пережили сильный стресс из-за недопуска на Олимпиаду. Конечно, их побаиваются и стараются не пускать к тройке, они были вычеркнуты из топов. Восьмое место – это большой результат для Загорски и Гурейро, они впервые попали в десятку. Эта пара всерьез и надолго, они мне очень нравятся, но сейчас делать прогнозы не стоит. Важно, как пойдет следующий сезон, надо старт за стартом отвоевывать свои места. Потенциал у них большой, хочется чтобы наши в танцах возвращались на пьедестал.

Жалобы на судей — путь в никуда

Первые медали. Савченко и Массо не подпустили к себе Тарасову и Морозова Реакция СМИ на второй соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию «Последние три года после просмотра танцев на льду остается неприятный осадок. Российские пары всё никак не могут приблизиться к лидерам. Каждый год они делают шаг вперёд, но этого оказывается недостаточно. Потому что лидеры делают два, а то и три шага.

Ещё в прошлом сезоне Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью считались третьим американским дуэтом, а сегодня они берут серебро чемпионата мира, проиграв только недосягаемым Пападакис и Сизерон. А Степанова и Букин занимают седьмое место и жалуются на судейство.

Казалось бы, пример Бобровой и Соловьёва, которые постоянно были недовольны своими оценками, должен был показать, что так медали не выигрываются. Нужно прибавлять в технике, выкатывать дорожки шагов на четвёртый уровень сложности, как делают лидеры. Нужно ставить программы, от которых захватывает дух и льются слёзы.

Возможно, стоит обратиться к иностранным специалистам. Под руководством канадских тренеров Мари-Франс Дюбрей и Патриса Лозона Вирчу и Мойер взяли второе олимпийское золото, Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира, а Хаббелл и Донохью серебро мирового первенства. А ведь по своим данным Степанова и Букин почти ничем не уступают выше перечисленным дуэтам.

Если мы ничего не изменим, то так и будем надеяться на попадание в первую пятёрку-десятку и уповать на ошибки конкурентов. Но так победы не придут», — резюмирует колумнистка «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Александра Степанова Российская фигуристка Мы прошли этап, связанный с Олимпиадой, отпустили. На этом чемпионате мира нам очень хотелось показать себя. Но этот сезон на самом деле был трудный не только из-за Олимпиады. Просто нам достаточно сложно добиваться у судей расположения к себе, поэтому от старта к старту пытаемся доказать, показать себя, и иногда бывает тяжело чем-то удивить.Чтобы получать оценки выше, надо просто тренироваться больше. Значит, где-то мы недоработали и надо работать еще сильней, доказывать, показывать и не останавливаться. Думаю, мы добьемся своей цели.

Фигурку спасут только россиянки

«Самое забавное, что Загитова даже с тремя падениями должна быть в тройке. Алина получила за компоненты жалкие 69 баллов, что на шесть меньше, чем на Олимпиаде. Получив законные 72-73, Загитова была бы сейчас второй-третьей. Даже, прости господи, Миахара получила свои 72,5 балла по второй оценке, а Алину опустили ниже 70 – цирк. Еще одно большое шапито в судейских протоколах. Судья из Японии вообще Алине за компоненты поставил 64,4. Может, уже пора что-то с судьями сделать?

О судействе можно поныть и применительно к Маше Сотсковой. Она – не великая катальщица, но если уж вы ставите Брейди Теннел 65 баллов за компоненты, то будьте любезны: ставьте остальным топам за 70. Сравнивать американку и Сотскову так же перспективно, как и саму Машу с, например, Костнер. Ну а компоненты чирлидерши Дэйлман просто оставим для рубрики "Без комментариев".

Кейтлин Осмонд выдала топ-перфоманс на фоне остальных. При фактическом отсутствии двух главных прим женской фигурки (произвольную катала не Загитова, а ее бледная тень), канадка заслуженно стала чемпионкой – хотя мы уже привыкли к иным чемпионским суммам, чем 223 балла.

Но разочаровала не победительница, а, скорее, сам чемпионат мира. Чистым прокатом в десятке кроме Хигути может похвастать только Лоена Хендрикс. Медальные суммы японок тоже воображение не поражают – на двух предыдущих ЧМ с такими баллам они бы в тройку не попали. ЧМ-2018 ненадолго вернул нас в домедведевскую эпоху. Зрелище печальное, но полезное – лишний раз убедились, что развивать фигурку как вид спорта способны только российские девушки. Даже если один мировой смотр они провалили», — считает автор «Евроспорта» Александр Петров.

Илья Авербух Хореограф Для Загитовой это, может быть, даже хорошо, чтобы не почивать на лаврах в следующем сезоне. Некий такой «холодный душ трезвости». Это говорит о том, что непобедимых нет. Надо работать и выигрывать. Я бы не проводил параллели между Загитовой и Юлией Липницкой. Выигрыш в командном турнире и выигрыш в личном первенстве — это две большие разницы. В личном первенстве Липницкая была только пятой. У неё вообще не было больших титулов за спиной. Так что общего тут ничего нет. И уж точно у Загитовой нет никакого психологического срыва. Связь только одна: как девочки пройдут пубертатный период, изменение своего тела. У Липницкой период взросления не получился. А у Медведевой это получилось. Дай бог, чтобы Загитова не наступила на грабли Липницкой.

От танцев хотелось бы большего

«Впервые за долгое время сборная России на чемпионате мира осталась без золота. Это не может не огорчать, но я бы выделил положительные моменты. Давно у нас не было медалей у мужчин, и бронза – это здорово. Тем более, что Коляда и Алиев решили задачу по завоеванию трех путевок на следующий чемпионат мира. Серебра в спортивных парах у нас не было четыре года, так что итоговый результат Жени Тарасовой и Володи Морозова можно считать хорошим.

Немного жаль итальянцев Капеллинни и Ланотте, которым не хватило совсем чуть-чуть до третьего места. Они же завершают карьеру и хотели попрощаться с домашней публикой призовым местом. Но я также очень рад за канадскую пару Кэтлин Уивер и Эндрю Поже. Мы с Ксенией четыре года ставили программы у Николая Морозова, а последний год работали с Паскуалем Камерленго. Именно их пара взяла медаль чемпионата мира, они все вместе это заслужили.

Французы вне конкуренции, это не обсуждается. Ну так они весь сезон были в лидерах, хотя на Олимпиаде до золота не добрались. Шансов на медаль у наших танцевальных дуэтов не было. Соперники и классом повыше, и более опытные, и какие-то матерые что ли. Бороться всегда нужно, но на данный момент оказались не готовы именно к борьбе за медали. Саше и Ване ( Александра Степанова/Иван Букин — прим. LiveSport.Ru) нужно понимать, что в следующем году они будут первым номером сборной, и нужно выходить уже на новый уровень. Хотелось бы большего, если честно. Чтобы у нас были три квоты на следующий чемпионат мира»? — пишет для «Спорт-Экспресса» олимпийский чемпион Федор Климов.