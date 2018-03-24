Загитова проиграла и расплакалась

Загитова не робот

«Дело, пожалуй, не только в нервах. Есть несколько более значимых вещей. Во-первых, произвольная программа Загитовой. Ее построение вообще не допускает, что фигуристка может упасть. В ней просто не заложен люфт на падения между прыжками. Ведь всего за две минуты Загитова прыгает 7 элементов – по 15 секунд на каждый. И любая ошибка влечет эффект домино – нет времени прийти в себя, подготовиться к следующему прыжку, забыть обиду от жестокого удара о лед и заглушить боль.

Нужно срочно подниматься со льда и бежать на следующий прыжок. Еще хуже, когда падение, как сегодня, происходит на первом же лутце – вся структура программы летит к чертям, а заходы на прыжки превращаются в суетливую погоню за музыкой.

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Во-вторых, безумный месяц после фантастических Игр. Он для 15-летней Загитовой превратился в испытание, намного сложнее олимпийских прокатов. Только представьте: калейдоскоп из встреч и приемов, политические митинги с непременным исполнением гимна в первом ряду, ледовые шоу сразу после этих митингов, назойливые съемки и интервью, в которых вопросов о Медведевой больше, чем о тебе. И безумное внимание отовсюду, с которым справится не каждый взрослый человек.

Тренировки в таких условиях – спасение, но отдаваться им, как прежде, уже не так просто. Слишком много эмоций и сил уходит на постороннее. А спорт хоть и часто несправедлив, на такие вещи реагирует с особой щепетильностью.

Да и будем откровенны: чемпионат мира в олимпийский сезон – второсортная лажа, на которую сложно настроиться эмоционально. Если ты, конечно, не Алена Савченко.

Ну и в-третьих, возраст. Через два месяца Загитовой исполнится 16. Детство закончилось. Впереди самое беспощадное для фигуристок время – годы борьбы с собственным телом и перестройкой организма», — пишет Алексей Авдохин в своем материале на Sports.ru.

Могла быть второй

«Вот что удивительно – даже с таким ужасающим прокатом Загитову от третьего места отделили 2,36 балла, а от второго – 3,18!» — пишет автор «СЭ» Дмитрий Гирин. «И это, конечно, невероятно – человек заваливает практически все, что можно, и все равно остается от награды на расстоянии вытянутой руки даже с учетом того преимущества, что у россиянки было после короткой программы.

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Если же говорить более детально, то упади Загитова не три, а два раза – была бы второй. По правилам за первые два падения с фигуристки снимается один балл за каждое. За третье – уже два. Таким образом, у россиянки набралось четыре штрафных балла. Будь падений два – их было бы тоже два. Оставшиеся 1,18 балла, разумеется, покрываются чистым исполнением прыжка.

Если брать только результаты произвольной программы, то Загитова даже со своими тремя падениями стала седьмой (128,21 балла), обогнав и Марию Сотскову (124,81), и Габриэль Дэйлман (125,11). А ведь по ощущениям та же Сотскова каталась куда качественнее, но ее подвели недокруты на прыжках, за которые она получила существенные сбавки.

Но помимо этих пресловутых трех падений были и еще ошибки. Так, арбитры заминусовали ей на 0,10 балла каскад из тройного флипа и двойных тулупа и риттбергера, и поставили на пересмотр и в итоге заминусовали на 0,60 тройной сальхов, снизив за недокрут и его базовую стоимость. То есть из семи прыжковых элементов Загитова сделали чисто и получила за них какие-то надбавки только два – тройной флип и двойной аксель. И это, конечно, катастрофа. Вероятно, такое с Загитовой случилось впервые в жизни».

Почему проиграла?

«Когда за тобой стоит огромная непрерывная работа, это создает инерцию, которая как бы толкает тебя вперед, когда ты выходишь соревноваться. Победа Загитовой на Олимпийских играх — это как раз результат той тяжелой, зверской работы, которую она проделала. А потом наступила пауза, связанная со всевозможными чествованиями, тренировочной работы стало меньше. В этом случае приходится больше концентрироваться, а это очень сложная вещь — собираться на максимальный результат, когда нет десятикратного запаса прочности.

Когда Алина одержала первую из своих побед в Гран-при, выступая на турнире в Гренобле, я написала, что ее совершенно выдающаяся произвольная программа на самом деле очень рискованна. Потому что ошибка в любом из прыжков способна обернуться цепной реакцией, разрушить весь замысел программы. В Милане так и получилось.

Загитова упала на первом прыжке, а, поскольку прыжки в произвольной программе у нее идут один за одним в очень высоком темпе, уже не было времени понять, что делать. Наступила паника. Вот и все, что произошло», — пишет обозреватель «Р-Спорт» Елена Вайцеховская.

Что дальше?

«Впереди у Загитовой – самое сложное. После того, как она придет в себя после поражения, ей нужно будет серьезно корректировать технику из-за физических изменений в организме, а в перспективе – соперничать с более юными и более техничными воспитанницами Этери Тутберидзе, которые придут во взрослое катание через два года. В Пхенчхане Алина высоко взлетела, и падать будет очень больно – мы видели подобное не раз.

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Загитова и сама это отлично понимает, и наверняка хочет утереть нос многоопытным занудам. И у нее для этого есть все возможности – стальные нервы, природные данные и главное – стимул. Титул чемпионки мира для нее так и остался непокоренным.

Конечно, это только грезы, но почему бы Алине, как Костнер, не претендовать на самые высокие места до 30 лет. И тогда в 2033 году мы с удовольствием проведем чемпионата мира в Москве и устроим ей грандиозные проводы», — пишет Олег Шамонаев в своем материале на «СЭ».

Не хватало Медведевой

«Медведевой, конечно, не хватало. Выступай они с Загитовой вдвоем – единым, так сказать, фронтом – ситуация была бы принципиально другой, и канадка Кэйтлин Осмонд вряд ли добралась бы до свалившегося ей на голову чемпионского титула. Но что случилось, то случилось. Две других наших фигуристки Мария Сотскова и Станислава Константинова произвольную программу также "завалили" — и то же самое, кстати, сделала любимица итальянской публики Костнер, схлопотавшая в итоге "деревянную" медаль. Такая вот "ночь провалов"…

На трех предыдущих чемпионатах мира в женском одиночном катании неизменно побеждали россиянки (Елизавета Туктамышева и дважды Медведева). А без наград в этом виде мы последний раз оставались в 2013-м. Что же до ЧМ в целом, то здесь Россия впервые с 2014 года рискует остаться без золота. Пока у нас есть серебро Евгении Тарасовой с Владимиром Морозовым, скромные результаты танцоров в короткой программе и промежуточное второе место Михаила Коляды», — пишет колумнист «Советского спорта» Лев Тигай.