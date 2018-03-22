Два вторых места. Загитова ниже Костнер, Тарасова и Морозов проиграли Савченко и Массо

В женском одиночном катании лидерство после короткой программы неожиданно захватила итальянка, менее чем на балл опередившая олимпийскую чемпионку из Россиистала пятой, а– 16-й.

Что касается спортивных пар, то представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо пока лидируют, но их преимущество над россиянами Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым не так уж и велико. Замыкают тройку Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.

Загитовой не хватило Медведевой

Журналист газеты «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов считает, что на чемпионате мира в Милане Алине Загитовой не хватает такой соперницы, как Евгения Медведева.

Время постолимпийского реванша Анонсируем чемпионат мира по фигурному катанию в Милане «Мировую рекордсменку, которая оставила всех позади на Олимпиаде, подвинули. И это сделала не Медведева, обновив программу, и не юная и безупречная Трусова через год. Это сделала занявшая в Корее пятое место 31-летняя Костнер.

Болельщики Медведевой, конечно, верили, что рано или поздно состоится реванш, и его возьмет именно Евгения. Но она отказалась от участия в чемпионате мира, сделав ставку на следующий сезон. И участь титула, которого у Загитовой пока нет, вроде бы была предрешена.

Оказывается, нет. И пример Костнер, пусть она и проиграет в Милане в произвольной программе, показывает Медведевой: все еще возможно, интрига жива! А Алине, похоже, как раз не хватило Жени. Соперничество с которой и сделало ее безупречной. Подстегивало и заводило. В Италии у Загитовой была только одна соперница – она сама.

Что ж, теперь перед Загитовой новый вызов. И он сделает ее еще сильнее!», — убежден Зеленов.

Соперница у Алины есть, но шансов у нее нет

Михаил Чесалин в своем материале для «Чемпионата» подчеркивает, что Алина Загитова хоть и проиграла Каролине Костнер, но остается главной претенденткой на победу.

«После того как Евгения Медведева объявила, что из-за травмы не поедет на чемпионат мира, могло показаться, что у новоявленной олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Милане конкуренток не будет. Но не тут-то было!

На родном льду, перед сотнями личных болельщиков блеснула опытнейшая итальянка Каролина Костнер, впервые выступившая на чемпионате мира аж в 2003 году, когда Алина еще смутно представляла себе, что такое коньки, не говоря уж о каскадах или олимпийских медалях. Каролина показала восторженным болельщикам идеальный прокат, получила много баллов за компоненты и задала высокую планку – 80,27.

Олимпийская чемпионка использовала свое главное оружие: каскад лутц – риттбергер, который пока не исполняет никто в мире, и превзошла Костнер в технической оценке. Однако компоненты Алине придержали и поставили еетолько на второе место.

Впрочем, это не трагедия, а вполне рабочая ситуация. Загитова, хотя и чувствовала избыточное давление, не дрогнула и короткую программу исполнила без ошибок, которые в этом сезоне порой случались. А произвольные у Загитовой и Костнер несравнимы, как бы судьи ни благоволили итальянке.

Вообще, работа судей в первый день чемпионата мира вызвала вопросы. Не то чтобы возмущение или негодование, а лёгкое недоумение. Например, по поводу оценок Марии Сотсковой, получившей за компоненты жалкие 33,92 балла. И даже более высокая техническая оценка по сравнению с канадкой Осмонд или японкой Мияхарой не позволила ей превзойти конкуренток и оставила только на пятом месте. Что не понравилось в добротном прокате россиянки, остается только гадать», — пишет Чесалин.

Придержанные оценки

Автор «Советского спорта» Лев Тигай отмечает, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов могли бы получить более высокую оценку за свой прокат, но судьи не были к ним благосклонны.

Фигурное катание. Костнер — лидер короткой программы ЧМ-2018, Загитова — вторая Итоги первого дня чемпионата мира по фигурному катанию в Милане «Нас "опять засудили"? Да нет, не сказал бы. Скорее, слегка придержали — в меру и в соответствии с неписанными правилами хорошего тона. Проходи этот чемпионат в России, вполне возможно, что Тарасова с Морозовым сейчас, наоборот, стояли бы символически первыми, а Костнер — символически второй.

Главное слово тут: "символически". 1,69 отставания от Савченко/Массо толком ничего не значат. Уж точно намного меньше, чем всеобщее знание об их блестящей произвольной постановке, уже принесшей немецкой паре не только золото Пхенчхана, но и мировой рекорд.

Так что все будет решаться завтра. Ну, или сегодня – в общем, в четверг. Тоже в районе полуночи по московскому времени. И точно так же, как Загитова остается фаворитом в борьбе за золото у одиночниц, Савченко и Массо сохраняют аналогичный статус в соревнованиях спортивных пар. Причем шансов побороться за титул у Тарасовой с Морозовым будет побольше, чем у Костнер. Несмотря на домашне-итальянский лед», — считает Тигай.

Непростая погоня

Автор «Спорта День за Днем» Константин Бяльский пишет о том, что догнать олимпийских чемпионов Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову будет непросто, учитывая сам статус Алены Савченко и Бруно Массо.

Запредельный уровень. Юная конкурентка Загитовой и Медведевой Россиянка Александра Трусова выиграла чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров, установив несколько рекордов «Наверное, очень сложно после главного старта сезона, коим была Олимпиада, в который уже раз демонстрировать закатанные до дыр программы. Участникам сильнейшей разминки удалось получить за них лучшие баллы в сезоне.

Олимпийский чемпион Бруно Массо на этот раз не сдвоил сальхов, как в Пхенчхане. Новый немец честно пытался общаться с журналистами из Германии на языке, по которому сдал государственный экзамен. Только эмоции настолько переполняли француза, что он периодически переходил на английский или обращался к помощи Алены Савченко.

Удивительно, но Владимир Морозов уступил лидерство в общении с репортерами Евгении Тарасовой, которая подчеркнула: "Физически кататься в Милане было тяжелее, чем на Олимпиаде, но эмоционально гораздо спокойнее". Возможно, поэтому короткая программа и заиграла новыми красками.

Правда, произвольная учеников Нины Мозер, скажем так, не на сто процентов чемпионская. Отыграть больше полутора баллов у олимпийских чемпионов, на стороне которых еще и авторитет олимпийских чемпионов, очень сложно. Тем более что у Массо, который еще ни разу не был чемпионом мира, есть огромная мотивация подарить шестой титул партнерше в благодарность за правильный выбор», — подводит итог Бяльский.