Время постолимпийского реванша

Мужское катание

Турнир пропускают триумфаторы Олимпиады в Пхенчхане японец Юзуру Ханю, восстанавливающегося после травмы и испанца Хавьера Фернандеса, который подумывает о завершении карьеры.

Не будет на ЧМ-2019 и канадца Патрика Чана, американца Адама Риппона, Дениса Тэна из Казахстана.

Что это значит? А то, что впервые с 2010 года золото Чемпионата мира выиграет не трио Чан-Фернандес-Ханю, а кто-то другой.

Золото Юдзуру Ханю и неудача российских фигуристов Среди главных претендентов — американец Нэтан Чен, который в Пхенчхане провалил короткую программу, но так откатал произвольную, что едва не зацепился за бронзовую медаль, став первым фигуристом в истории, сделавшим шесть четверных прыжков.

Японец Шома Уно еще в Корее намеревался бросить вызов Ханю, но превзойти феномена не сумел, став в итоге лишь вторым. Теперь перед ним открыт путь к золоту.

Поборется за место на пьедестале и отлично прогрессирующий китаец Боян Цзинь, занявший в Пхенчхане обидное четвертое место, несмотря на отличное катание.

Произвольные программы у фигуристов в командном турнире Борьбу лидерам постараются навязать американец Винсент Чжоу и россияне Михаил Коляда и Дмитрий Алиев. Российские фигуристы отличаются тем, что хоть и способны показывать хороший результат в короткой программе, очень нестабильны.

У Алиева, который в прошлом сезоне прыгнул выше головы, есть проблемы с функциональным состоянием, в то время как у Коляды — проблемы психологического свойства, которые только усилились после шокирующего провала в короткой программе командных соревнований и последовавшего шквала критики.

Женское катание

В соревнованиях женщин также не обошлось без потерь, главной из которых станет отсутствие серебряной призерки ОИ-2018 Евгении Медведевой.

Официальная причина — рекомендации врачей, восстановление после стрессового перелома в прошлом сезоне и форсированной подготовки к Играм. ЧТобы дело не кончилось операцией, пришлось ограничить нагрузки и отказаться от прыжков.

Конспирологическая версия — конфликт Медведевой с тренером Этери Тутберидзе и ее намерении выступать за другую страну. Пропуск ЧМ нужен для ускоренного выхода из карантина при смене гражданства уже к следующему чемпионату мира.

Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву Дуэль российских фигуристок — в обзоре СМИ Кроме Медведевой мировое первенство пропустят японка Каори Сакомото, ставшая в Пхенчхане шестой, и американка Карен Чен, занявшая 11-е место.

Главный претендент на золото, конечно, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Вот только в двадцать первом веке никто из олимпийских чемпионок не выигрывал послеолимпийский чемпионат мира — сложно найти мотивацию после главного турнира четырехлетия.

Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании Медведеву в составе сборной России заменит «темная лошадка» — 17-летняя Станислава Константинова, никогда не выступавшая на взрослых топ-турнирах (если не считать двух чемпионатов России).

На недавнем ЮЧМ в Софии Станислава заняла 4-е место и чего от нее ждать на дебютном чемпионате мира не знает никто.

Загитовой борьбу за золото постараются навязать бронзовая призерка ОИ-2018 канадка Кейтлин Осмонд, японка Вакаба Хигучи и, конечно же, именитая итальянка Каролина Костнер.

Парное катание

В соревнованиях спортивных пар не примут участие серебряные и бронзовые призеры Олимпиады — китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун, а также канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд. Не будет и россиян Ксении Столбовой и Федора Климова.

Золото немецких фигуристов и неудача россиян Это сильно облегчит жизнь олимпийским чемпионам из Германии Алене Савченко и Бруно Массо. Если у Савченко на счету уже пять золотых медалей мировых первенств, то Массо на чемпионатах мира еще не побеждал и постарается исправить это досадное недоразумение.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов в Пхенчхане стали вторыми в командных состязаниях и четвертыми в индивидуальной борьбе, при том что вполне могли претендовать на более высокий результат.

Неудовлетворённое честолюбие сыграет на руку россиянам, но хватит ли его, чтобы побороться за золото?

Если россияне не оплошают, то за бронзу будут вести борьбу французы Ванесса Джеймс/Морган Сипре, китайский дуэт Ю Сяою/Чжан Хао и хозяева турнира Валентина Маркеи и Онджей Хотарек.

При благотворном стечении обстоятельств могут побороться за награды и россияне Наталья Забияко и Александр Энберт, которые, впрочем, остались довольны своим прокатом и седьмым местом в Пхенчхане. Здесь честолюбия как раз не хватает.

Танцы на льду

Турнир в Милане пропускают сразу несколько сильнейших пар, блеснувших на Олимпиаде в Пхенчхане, в первую очередь — олимпийские чемпионы из Канады Тесса Вертью и Скотт Моир.

Победа Тессы Вертью и Скотта Моира в танцах на льду Не приедут в Италию также завоевавшие бронзу в Корее американцы Алекс и Майя Шибутани, и занявшие пятое место россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв. Не будет испанцев Уртадо/Халявина и британцев Кумз/Баклэнда.

Поэтому легко можно назвать будущих мировых чемпионов. Если не случится чего-то экстроординарного, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в Милане начнут восхождение к олимпийскому золоту следующих Игр.

И если судьба золота решена, то за остальные медали будет бескомпромиссная борьба, в которой примут участие спортсмены, боровшиеся за бронзу ОИ-208: два американских дуэта Мэдисон Хаббел/Захари Донохью и Мэдисон Чок/Эван Бейтс, канадцы Кейтлин Уивер/Эндрю Поже, итальянцы Анна Каппеллини/Лука Ланотте и россияне Александра Степанова/Иван Букин.

Судьи не оценили. Боброва и Соловьев — без медали в Пхенчхане Реакция прессы на пятое место российских фигуристов в танцах на льду У российской команды будет и еще одна задача — попытаться получить максимальное количество квот на следующий ЧМ — три. Их, согласно регламенту, получает страна, результаты двух лучших дуэтов которой в сумме дают 13 и менее мест.

Степанова и Букин, пропустившие Игры в Корее, по ходу сезона смотрелись очень солидно, но вторая российская пара, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — дебютанты чемпионата мира, да и на Олимпиаде дуэт остался лишь 13-м. Так что надежда на максимальную квоту остается довольно призрачной.