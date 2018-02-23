Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву

Золото не в радость
«Дуэль двух россиянок началась в среду, когда за прокат короткой программы Медведева получила 81,61 балла, обновив мировой рекорд, но спустя несколько минут это достижение превзошла Загитова, которая удостоилась оценки 82,92 балла...
Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании
В произвольной программе Загитова допустила неточность на первом и самом сложном элементе – каскаде тройной лутц – тройной риттбергер, не став прыгать второй прыжок. Следом она выполнила каскад тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер, а "недостающий" второй риттбергер был исполнен в самой концовке с тройным лутцем. Контент был собран, но само катание фигуристки было довольно напряженным. Тем не менее Алина ушла в green room, где собирается текущая тройка лидеров, в хорошем настроении. Она набрала 239,57 балла.
Медведева выступала последней и в прокате была сосредоточена, но видимых ошибок не допустила ни на первом каскаде тройной флип – тройной тулуп, ни на последующих элементах. Обычно радостная и сдержанная фигуристка сразу после того, как подъехала к бортику, разрыдалась на плече у своего тренера Этери Тутберидзе. Когда были оглашены финальные оценки и Евгения узнала, что она вторая, радости это не вызвало ни у Тутберидзе, ни у другого тренера Медведевой и Загитовой Сергея Дудакова», — пишет автор «Р-Спорт» Анатолий Самохвалов.
Наконец-то золотая
«По технической оценке Медведева проиграла 2,44. По "артистическим" компонентам – выиграла ровно столько же. В произвольной между ними получилась ничья. С точностью до сотой доли балла! А разница в 1,31 от короткой – осталась. Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой. Евгения Медведева – вторая. Бронза и все остальное? При желании можете узнать из сухой статистики. На фоне эпической дуэли двух гениальных российских фигуристок большего эти мелкие подробности сейчас не заслуживают.
Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие Два мировых рекорда за 15 минут
В медальном зачете Пхенчхана-2018 "Олимпийские атлеты из России" поднялись с 21-го места на 15-е. Теперь в активе нашей команды 14 наград: восемь бронзовых, пять серебряных и…
И наконец-то одна золотая», — резюмирует обозреватель «Советского спорта» Лев Тигай.
И все-таки это справедливо
«Справедливо, если мы считаем фигурное катание спортом. Если отбрасываем мысли о том, как важно в фигурном катании вовремя родиться. Если говорим о гениальности в конкретный момент, а не на протяжении долгого времени. Если выбираем самую совершенную фигуристку.
Программы Загитовой сложнее. Прыжки легче и чище. Она совсем не устает и готова штамповать элементы во второй половине изматывающей 4-минутки, где утрамбованы все ее прыжки. Она не ошибается – даже проблему на первом лутце, после которого должен был идти риттбергер, мало кто опознал – его пришлось прыгать позже.
Этот каскад Загитовой из тройных лутца и риттбергера – вообще самый сложный в мире женского катания (пока японка Кихира с тройным акселем не выросла из юниоров). На мужском чемпионате России такой скрутят в лучшем случае пятеро. Но если вы думаете, что видели в фигурном катании все, посмотрите эпизод тренировки Алины в Пхенчхане.
<Ahem> pic.twitter.com/Vrtz4lUTQI— Jackie Wong (@rockerskating) 22 февраля 2018 г.
Это невероятный каскад из тройного лутца и четырех (!) риттбергеров подряд, который нельзя вставить в программу из-за ограничений в правилах. Для женского катания – просто космос, но посмотрите, с какой легкостью Алина его делает», — говорится в статье Алексея Авдохина на Sports.ru.
Может, стоило рискнуть?
«Возможно, Евгении Медведевой стоило рискнуть и попробовать сделать тот же самый каскад, что у Загитовой. Но могла ли она его сделать физически?» — задается вопросом колумнист «Чемпионата» Юлия Иванова. «Ведь Женя два месяца не выходила на лед. По сути, она была в том же положении, что Юдзуру Ханю. Тот вообще начал прыгать за пару недель до Олимпийских игр.
Евгения восстановилась к чемпионату Европы, а к Олимпиаде, казалось, набрала лучшую форму. Но слишком большая разница в технической оценке не позволила ей побороться с Загитовой. Хотя за компоненты судьи поставили почти максимальные баллы. В итоге за произвольную программу две претендентки на золото получили абсолютно одинаковые оценки. Это уникальный случай в фигурном катании.
Увидев оценки, Евгения Медведева рыдала. Она шла к своей Олимпиаде три года. Три года она восхищала весь мир, но до золота не дошла. Сможет ли она и через четыре года быть в числе лидеров женского катания, ведь ей будет всего 22? С одной стороны, это пора расцвета. С другой, за спиной есть совсем юные фигуристки, программы которых даже сложнее, чем у Загитовой».
В Пекине ей будет только 22
«Евгения Медведева стала второй на Олимпийских играх и зарыдала. Эти эмоции были самыми сильными из всего, что происходило в Пхенчхане.
Две победы на чемпионатах мира, два титула чемпионки Европы, два выигранных финала "Гран-при", победы на чемпионатах России, мировые рекорды. Евгения Медведева шла к титулу олимпийской чемпионки, но споткнулась на этом сложнейшем пути. В Пекине ей будет только 22, но готова ли Медведева пахать четыре года, прекрасно зная, что надвигается юная поросль конкуренток, которые делают четверные прыжки?» — задается вопросом Андрей Шитихин из «СЭ».