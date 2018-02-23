Олимпийская драма. Загитова обошла Медведеву

Золото не в радость

«Дуэль двух россиянок началась в среду, когда за прокат короткой программы Медведева получила 81,61 балла, обновив мировой рекорд, но спустя несколько минут это достижение превзошла Загитова, которая удостоилась оценки 82,92 балла...

Золото Загитовой, серебро Медведевой в фигурном катании

В произвольной программе Загитова допустила неточность на первом и самом сложном элементе – каскаде тройной лутц – тройной риттбергер, не став прыгать второй прыжок. Следом она выполнила каскад тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер, а "недостающий" второй риттбергер был исполнен в самой концовке с тройным лутцем. Контент был собран, но само катание фигуристки было довольно напряженным. Тем не менее Алина ушла в green room, где собирается текущая тройка лидеров, в хорошем настроении. Она набрала 239,57 балла.

Медведева выступала последней и в прокате была сосредоточена, но видимых ошибок не допустила ни на первом каскаде тройной флип – тройной тулуп, ни на последующих элементах. Обычно радостная и сдержанная фигуристка сразу после того, как подъехала к бортику, разрыдалась на плече у своего тренера Этери Тутберидзе. Когда были оглашены финальные оценки и Евгения узнала, что она вторая, радости это не вызвало ни у Тутберидзе, ни у другого тренера Медведевой и Загитовой Сергея Дудакова», — пишет автор «Р-Спорт» Анатолий Самохвалов.

Алина Загитова Российская фигуристка Я 10 лет занималась фигурным катанием, были падения, взлеты, травмы, все это я прошла и пришла к олимпийской медали. Мои тренеры никогда не посоветуют ничего плохого, иногда и кнутом, и пряником действуют. У тренеров особенный подход к каждому, каждого спортсмена они хорошо узнают и ищут подход, чтобы спортсмен добился высоких результатов.

Наконец-то золотая

«По технической оценке Медведева проиграла 2,44. По "артистическим" компонентам – выиграла ровно столько же. В произвольной между ними получилась ничья. С точностью до сотой доли балла! А разница в 1,31 от короткой – осталась. Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой. Евгения Медведева – вторая. Бронза и все остальное? При желании можете узнать из сухой статистики. На фоне эпической дуэли двух гениальных российских фигуристок большего эти мелкие подробности сейчас не заслуживают.

Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие Два мировых рекорда за 15 минут

В медальном зачете Пхенчхана-2018 "Олимпийские атлеты из России" поднялись с 21-го места на 15-е. Теперь в активе нашей команды 14 наград: восемь бронзовых, пять серебряных и…

И наконец-то одна золотая», — резюмирует обозреватель «Советского спорта» Лев Тигай.

Евгения Медведева Российская фигуристка Не чувствовала никакого давления, просто расправила крылья, как птица, и полетела. Совершенно не волновалась. Слезы? Это было впервые в жизни — на соревнования никогда такого не было. Напряжения не было, захлестнули эмоции, легче стало на душе. Слезы появились даже не после проката, после последнего «дупля» (двойного акселя). Я, наверное, поняла, что оставила всю свою душу на льду.

И все-таки это справедливо

«Справедливо, если мы считаем фигурное катание спортом. Если отбрасываем мысли о том, как важно в фигурном катании вовремя родиться. Если говорим о гениальности в конкретный момент, а не на протяжении долгого времени. Если выбираем самую совершенную фигуристку.

Программы Загитовой сложнее. Прыжки легче и чище. Она совсем не устает и готова штамповать элементы во второй половине изматывающей 4-минутки, где утрамбованы все ее прыжки. Она не ошибается – даже проблему на первом лутце, после которого должен был идти риттбергер, мало кто опознал – его пришлось прыгать позже.

Этот каскад Загитовой из тройных лутца и риттбергера – вообще самый сложный в мире женского катания (пока японка Кихира с тройным акселем не выросла из юниоров). На мужском чемпионате России такой скрутят в лучшем случае пятеро. Но если вы думаете, что видели в фигурном катании все, посмотрите эпизод тренировки Алины в Пхенчхане.

Это невероятный каскад из тройного лутца и четырех (!) риттбергеров подряд, который нельзя вставить в программу из-за ограничений в правилах. Для женского катания – просто космос, но посмотрите, с какой легкостью Алина его делает», — говорится в статье Алексея Авдохина на Sports.ru.

Евгений Плющенко Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Великое противостояние — Алина Загитова и Женя Медведева, два гениальных проката, золото для России у Алины, серебро у Жени! Разница между ними чуть больше балла, большой отрыв от всех остальных! Гордость наша, которая подняла мировое женское катание на новый уровень, где есть Алина и Женя и все остальные! Браво тренерскому составу.

Может, стоило рискнуть?

«Возможно, Евгении Медведевой стоило рискнуть и попробовать сделать тот же самый каскад, что у Загитовой. Но могла ли она его сделать физически?» — задается вопросом колумнист «Чемпионата» Юлия Иванова. «Ведь Женя два месяца не выходила на лед. По сути, она была в том же положении, что Юдзуру Ханю. Тот вообще начал прыгать за пару недель до Олимпийских игр.

Евгения восстановилась к чемпионату Европы, а к Олимпиаде, казалось, набрала лучшую форму. Но слишком большая разница в технической оценке не позволила ей побороться с Загитовой. Хотя за компоненты судьи поставили почти максимальные баллы. В итоге за произвольную программу две претендентки на золото получили абсолютно одинаковые оценки. Это уникальный случай в фигурном катании.

Увидев оценки, Евгения Медведева рыдала. Она шла к своей Олимпиаде три года. Три года она восхищала весь мир, но до золота не дошла. Сможет ли она и через четыре года быть в числе лидеров женского катания, ведь ей будет всего 22? С одной стороны, это пора расцвета. С другой, за спиной есть совсем юные фигуристки, программы которых даже сложнее, чем у Загитовой».

Александр Горшков Президент Федерации фигурного катания на коньках России Алина Загитова в прошлом году выступала еще в юниорах, и это ее первый сезон во взрослых соревнованиях. Мне тоже жалко Женю. К сожалению, так получается, что первое место оно одно. Если бы была возможность, я бы дал две золотые медали.

В Пекине ей будет только 22

«Евгения Медведева стала второй на Олимпийских играх и зарыдала. Эти эмоции были самыми сильными из всего, что происходило в Пхенчхане.

Две победы на чемпионатах мира, два титула чемпионки Европы, два выигранных финала "Гран-при", победы на чемпионатах России, мировые рекорды. Евгения Медведева шла к титулу олимпийской чемпионки, но споткнулась на этом сложнейшем пути. В Пекине ей будет только 22, но готова ли Медведева пахать четыре года, прекрасно зная, что надвигается юная поросль конкуренток, которые делают четверные прыжки?» — задается вопросом Андрей Шитихин из «СЭ».