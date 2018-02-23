Загитова принесла России первое золото на Олимпиаде, у Медведевой серебро

Загитова за короткую и произвольную программу набрала в общей сумме 239,57 балла, опередив на 1,31 балла соотечественницу Евгению Медведеву (238,26). Фигуристки получили одинаковую оценку за произвольную программу (156,65).
Фотогалерея произвольной программы
Третьей стала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).
Произвольная программа
1. Евгения Медведева (Россия) — 156,65
1. Алина Загитова (Россия) — 156,65
3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 152,15
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 146,44
5. Каролина Костнер (Италия) — 139,29
6. Каори Сакамото (Япония) — 136,53
7. Мария Сотскова (Россия) — 134,24
8. Чой Да Бин (Корея) — 131,49
Итог
1. Алина Загитова (Россия) — 239,57
2. Евгения Медведева (Россия) — 238,26
3. Кейтлин Осмонд (Канада) — 231,02
4. Сатоко Мияхара (Япония) — 222,38
5. Каролина Костнер (Италия) — 212,44
6. Каори Сакамото (Япония) — 209,71