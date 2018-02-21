Захватили Пхенчхан. Загитова и Медведева снова лучшие

Медведева с рекордом

«Евгения Медведева открыла разминку сильнейших. И тут же показала, что она приехала на Олимпиаду побеждать. Да, впереди произвольная, но это случится послезавтра. А сегодня Медведева – королева.

Она ведь уже катала короткую программу в Пхенчхане в командном турнире и установила новый мировой рекорд – 81,06. Казалось, что сделать лучше будет невероятно сложно. Но не для Медведевой. Российская фигуристка получила чуть меньше по сравнению с командным прокатом за каскад и комбинированное вращение, но все остальные элементы отплюсовали больше.

В итоге она превзошла саму себя и в технической оценке, и в оценке за компоненты, а 81,61 – новый мировой рекорд в короткой программе. Щеки Этери Тутберидзе, без единой кровинки перед началом проката Медведевой, в зоне kiss&cry порозовели. И было от чего – двукратная чемпионка мира, много пропустившая из-за травмы голеностопа, вернулась еще сильнее», — уверен автор «СЭ» Андрей Шитихин.

Евгения Медведева Российская фигуристка Было много новостей о том, что Загитова и Медведева – соперницы и на льду, и вне льда. Но на самом деле мы друзья, мы девушки, мы юные девушки. А на льду мы боремся – это спорт, а спорт – это война. Когда ты выходишь на лед, ты одна, и должна бороться по-спортивному даже с твоими друзьями.

Лебедь не черный, а золотой

«То, что Алина Загитова катала в группе сильнейших четвертой, вряд ли как-то сказалось на ее прокате. В том плане, что она все равно не обращает внимание на оценки соперниц. На московской чемпионате Европы она выходила на лед после Медведевой, заткнув уши руками.

Сейчас этого не потребовалось. Загитова просто вышла на лед, замерла в стартовой позиции… и начала творить чудеса. Если в катании Медведевой судьи нашли моменты, за которые можно было чуть придержать плюсы, то в катании Алины таких моментов практически не было.

Чемпионка Европы делала элемент за элементом, и оценка на глазах росла. 82,92 – и впервые за последние годы рядом с автором мирового рекорда не будет фамилии Евгении Медведевой. Высочайшая оценка за технику у Загитовой уже не удивляет. Как не удивляет и то, что теперь за компоненты судьи стали ставить ей чуть меньше Медведевой.

В самом начале сезона это была оценка чуть выше 31 балла, сейчас – чуть меньше 38.

Безусловно, теперь Алина Загитова главная претендентка на золотую медаль Олимпиады», — пишет колумнист «Чемпионата» Андрей Иванов.

Алина Загитова Российская фигуристка Конкуренция с Медведевой? Смотрю только на свой результат. Нет цели кому-то что-то доказать. Фигурное катание нужно любить – и каждый день отрабатывать одно и то же. Я чувствую, что люблю фигурное катание и отдаюсь тренировочному процессу. Была сосредоточена, повторяла прыжки – мне объясняли ошибки, и я пыталась их исправлять. Вне спорта мы с Женей дружим. А когда выхожу на лед, у меня появляется чувство соперничества, но ни в коем случае не злонамеренного. Однажды Женя мне даже одолжила платье. Помнишь, Женя, как мне было неудобно кататься в нем?

На женское катание мы надеемся смело

«Олимпиада скоро закончится, а у России до сих пор нет побед. Град серебряных и бронзовых медалей – это, конечно, прекрасно, но без золота невыносимо грустно. Хоть где-то же наши должны быть лучшими! Пускай, и под олимпийским флагом и под странной аббревиатурой OAR.

Мы робко надеялись на командный турнир фигуристов, но там падал и падал Коляда. Мы робко надеялись на сани, но там и вовсе остались без наград. Мы робко надеялись на лыжную эстафету, где везли норвежцам 40 секунд, но нас догнали. На женское катание мы надеемся смело. Наши суперчемпионки Евгения Медведева и Алина Загитова приучили к победам.

Только вдумайтесь: за 2,5 года девушки не проиграли ни одного турнира. Ни одного. Уже здесь, в Пхенчхане, побили рекорды в "команднике": Женя – мировой (в короткой – 81,06), Алина – личный (в произвольной – 158,08). Получили по серебряной медали и стали хедлайнерами новостей.

У Жени очень стабильная короткая: тройной флип + тройной тулуп (базовая стоимость – 10,56), тройной риттбергер (5,61). Она их прыгает высоко, уверенно, с поднятыми руками. И судьи поощряют двукратную чемпионку мира, которая в этом сезоне пережила стрессовый перелом, но вернулась.

Женя – большой молодец. Но у Алины – программа еще дороже. Ее каскад тройной лутц + тройной риттбергер (12,21) – самый сложный в женском катании. И Загитова его делает. Легко – на тренировках, разминках и соревнованиях. Да и второй прыжок – тройной флип – по базовой оценке дороже медведевского риттбергера.

Все эти нюансы и выросли в итоговые баллы. Загитовой поставили космос – 82,92. Третий мировой рекорд на этой Олимпиаде в женском катании.

И даже удивительно, как Загитова в начале сезона заваливала эту короткую на этапах Гран-при в Пекине (4-е место) и Гренобле (5-е). Сейчас Алина выглядит непобедимой. Но вряд ли Медведева с этим согласна», — резюмирует автор Sports.ru Павел Копачев.

Татьяна Тарасова Известный российский тренер Прогресс Алины не удивляет. Я ее хорошо знаю в течение нескольких лет. Она и по юниорам фантастически каталась. Что в ней нравится больше всего? То, что она настоящая звезда.

23 февраля нас ждет...

«Загитова безупречна, и 82,92 — космические баллы, которые если кто и сможет превзойти, то точно только из группы Этери Тутберидзе.

Нас ждет совершенно увлекательное переосмысление 23 февраля, когда Алина и Женя, две богини льда, устроят для нас ультра-аттракцион, по результатам которого одна из россиянок станет олимпийской чемпионкой.

Женя Медведева заслужила быть первой. Своими двумя годами безупречных прокатов. В конце концов, у нее, вероятно, это первый и последний шанс на олимпийское золото. У Алины будет вторая попытка. Жене пойти на еще один заход с наступающими на пятки девочками с четверными (!) прыжками практически нереально. Пока же ждем пятницу, когда произойдет окончательное похищение Олимпийских игр россиянками», — говорится в материале «Р-Спорт».