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Сегодня в 09:55 Золото немецких фигуристов и неудача россиян Немецкая пара фигуристов Алёна Савченко и Бруно Массо завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар. Претендовавшие на медали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов из-за ошибок в произвольной программе опустились на 4 строку, пропустив на пьедестал китайцев Вэньцзин Суй и Хань Цуня и канадцев Мэйган Дюамель и Эрика Рэдфорда. Российская пара Наталья Забияко и Александр Энберт заняла 7-е место, третий дуэт из России Кристина Астахова и Алексей Рогонов стали 12-ми