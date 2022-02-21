Церемония закрытия Олимпиады-2022
В Пекине закрылись Зимние олимпийские игры. Сборная России закончила их на 9 месте медального зачета. Фотогалерея
Фото globallookpress.com Сборная России Медали России Биатлон Бобслей Горные лыжи Кёрлинг Коньки Лыжное двоеборье Лыжные гонки Прыжки с трамплина Санный спорт Скелетон Сноуборд Фигурное катание Фристайл Хоккей Шорт-трек
Читайте по теме:Не золото. Сборная России 20 февраля на Олимпиаде-2022Вчера в 10:08 Больше не олимпийские чемпионы. Россия уступила в финале ФинляндииВчера в 09:43 Серебро в хоккее и бобслейВчера в 10:37
Популярные галереи